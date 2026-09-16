Medellín entró al top 35 de las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie en 2026

Medellín fue ubicada en el puesto 32 del ranking de las 100 mejores ciudades del mundo para recorrer caminando- crédito Forbes Colombia

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Caminar por una ciudad también puede ser una forma de descubrir su historia, su arquitectura y la manera en que sus habitantes ocupan el espacio público. Bajo esa idea, Medellín fue incluida entre los destinos urbanos más destacados del mundo en el ranking 2026 de GuruWalk, una plataforma internacional dedicada a tours y experiencias turísticas.

La capital antioqueña ocupa el puesto 32 de una lista que reúne a las 100 mejores ciudades del planeta para recorrer a pie. El listado reconoce distintos atributos de los destinos, desde su patrimonio y sus paisajes urbanos hasta sus propuestas culturales y las experiencias que ofrecen a los visitantes.

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Las escaleras eléctricas de la Comuna 13 fueron destacadas como parte de las transformaciones urbanas de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

En el caso de Medellín, GuruWalk la presenta como un “destino de innovación y arte” y pone el foco en algunas de las transformaciones que han cambiado la forma de recorrer sus barrios. La plataforma destaca que “Sus escaleras mecánicas conectan barrios montañosos que antes eran inaccesibles y sus murales comunitarios cuentan historias de resiliencia”.

La referencia a estos elementos apunta a una ciudad cuya oferta turística no se concentra únicamente en sus zonas tradicionales. Los recorridos también pueden llevar a sectores elevados, espacios de intervención artística y lugares donde las expresiones comunitarias forman parte del paisaje cotidiano.

El reconocimiento permite observar cómo las ciudades son valoradas más allá de sus monumentos. En esta clasificación, la experiencia de caminar está vinculada con la posibilidad de encontrar espacios públicos, conocer expresiones locales y conectar puntos de interés durante un recorrido. Para Medellín, la mención destaca la convivencia entre infraestructura urbana, arte comunitario y escenarios que reflejan los cambios experimentados por la ciudad. Así, su presencia en el ranking la incorpora a una conversación internacional sobre destinos urbanos y formas de explorarlos y visitarlos.

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Los murales comunitarios hacen parte de los atractivos que GuruWalk resaltó de la capital antioqueña -crédito Juan David Duque/REUTERS

El primer lugar del ranking fue para Roma, Italia, seguida por Madrid, España, y Budapest, Hungría. El grupo de las diez ciudades mejor posicionadas lo completan Praga, República Checa; Lisboa, Portugal; Ámsterdam, Países Bajos; Oporto, Portugal; Barcelona, España; Londres, Reino Unido, y Berlín, Alemania. Colombia logró incluir otras dos ciudades en la clasificación. Cartagena apareció en el puesto 48, con una descripción centrada en su patrimonio histórico y su identidad caribeña. GuruWalk resaltó que la ciudad “preserva sus murallas coloniales del siglo XVII alrededor de un centro histórico que parece suspendido en el tiempo”.

La plataforma añadió: “Las buganvilias desbordan balcones de madera, y las iglesias coloniales salpican plazas empedradas donde los tambores aún marcan el ritmo. El Castillo de San Felipe de Barajas y las islas del Rosario completan un cuadro de belleza tropical”.

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Bogotá, en tanto, quedó en la posición 85. Al referirse a la capital del país, GuruWalk destacó su actividad cultural, aunque reconoció los contrastes propios de una urbe de gran tamaño. “Bogotá es una ciudad grande y caótica que puede abrumar al principio, pero que tiene una energía y una escena cultural que pocas capitales latinoamericanas igualan”, señaló la plataforma.

Cartagena ocupó el puesto 48 y fue reconocida por su patrimonio histórico y arquitectura colonial- crédito Alcaldía de Cartagena

Medellín, entre los destinos recomendados para 2026

La aparición de Medellín en el listado de GuruWalk se suma a otro reconocimiento internacional divulgado recientemente. National Geographic la incluyó entre los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar durante 2026.

La selección de la revista estadounidense pone de relieve el proceso de transformación social y urbana que ha experimentado la ciudad. Medellín, que durante las décadas de 1980 y 1990 estuvo marcada por la violencia asociada al narcotráfico y a los grupos armados, ha construido una imagen distinta alrededor de la creatividad, la cultura, la innovación y la hospitalidad.

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Para National Geographic, esa evolución es parte de las razones que convierten a la capital antioqueña en un destino atractivo para quienes buscan experiencias auténticas y significativas. La publicación señala que la ciudad ha logrado reconfigurar su narrativa histórica y transformar su paisaje urbano.