Junior de Barranquilla se hunde cada vez más en la Liga BetPlay: igualó un antirécord en el fútbol colombiano

Junior de Barranquilla es último de la Liga BetPlay con solo tres puntos en siete partidos disputados - crédito Colprensa

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Junior de Barranquilla cambió totalmente de imagen después del primer semestre de 2026, pues pasó de ser bicampeón del fútbol colombiano, que venció a Atlético Nacional en la final en Medellín y con un proyecto consolidado, a sufrir en el último puesto del campeonato.

Debido a esos resultados, el tiburón igualó un antirécord en el torneo de primera división que no se veía desde 2022, lo que demuestra que no siempre es sencillo defender el título de un club, además de lo rápido que puede pasar de la gloria a la desgracia en cuestión de semanas.

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Por lo pronto, el entrenador Sebastián Viera, que reemplazó al bicampeón Alfredo Arias, le apunta con todo lo que tiene a sumar tres puntos en las próximas jornadas, al aprovechar que no tiene calendario completo y con espacio de maniobra para mejorar la campaña en lo que queda de la temporada.

Uno de los peores arranques de un campeón defensor

Junior igualó, con tres puntos de 21 posibles en la Liga BetPlay II-2026, el peor arranque de un campeón defensor en la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano: la derrota 1-0 ante Alianza FC en Valledupar, por la décima fecha el 13 de septiembre, dejó al vigente bicampeón sin victorias en siete partidos y comprometió su aspiración de alcanzar un tercer título consecutivo.

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El registro replica el de Deportivo Cali en la Liga BetPlay I-2022, cuando el entonces campeón también obtuvo tres unidades en sus primeras siete presentaciones. Ningún defensor de la corona había tenido una cosecha tan baja desde la instauración de los torneos cortos, en 2002.

En 2022, Deportivo Cali no solo fue eliminado de Copa Libertadores en fase de grupos, sino que arrancó las malas campañas que lo dejaron al borde del descenso - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Antes de ese antecedente, los peores comienzos de campeones defensores correspondían a América de Cali en el Finalización 2002, Independiente Medellín en el Apertura 2003 y Atlético Nacional en el Apertura 2008. Los tres equipos habían sumado seis puntos luego de siete fechas.

Junior tiene tres encuentros aplazados, pero sus siete compromisos disputados ya lo ubicaron en una marca histórica adversa. El equipo barranquillero empató tres veces y perdió cuatro, mientras que el conjunto caleño de 2022 había llegado a la misma cifra tras una victoria y seis derrotas.

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Sebastián Viera quiere tener un buen ciclo de entrenador en el Junior de Barranquilla - crédito Junior FC

La campaña comenzó con caídas frente a Deportes Tolima, Millonarios y América de Cali, además de empates contra Once Caldas y Santa Fe. Esa secuencia derivó en la salida del entrenador Alfredo Arias, el cual fue despedido al finalizar agosto y su reemplazó apareció dos días después.

Sebastián Viera asumió el cargo en lugar de su compatriota, pero su ciclo también empezó sin triunfos. El nuevo técnico debutó con un empate 3-3 como local ante Jaguares y luego sufrió la derrota contra Alianza FC en condición de voisitante

Trece goles recibidos y el penúltimo lugar

El contraste resulta mayor porque Junior celebró hace pocos meses su duodécima estrella y mantuvo gran parte de la base que logró los títulos de las ligas de diciembre de 2025 y junio de 2026. El plantel llegó al segundo semestre con la posibilidad de convertirse en tricampeón.

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Los problemas defensivos y la falta de eficacia ofensiva condicionaron el inicio. El equipo recibió 13 goles en siete salidas, mientras que apenas marcó en ocho ocasiones, lo que lo dejó con una diferencia de -5.

Junior de Barranquilla se aleja de la defensa del bicampeonato en la Liga BetPlay por su mala campaña del segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

Junior ocupa el último puesto de la clasificación con tres puntos, por debajo de Alianza, el mismo que lo venció en Valledupar, por dos unidades, además de que Deportivo Pasto, que tampoco había ganado en el campeonato, lo logró ante nada menos que el líder América por 1-0 en Cali.

Deportivo Cali no logró revertir su crisis en 2022 y terminó penúltimo en el Todos contra todos con 18 puntos. Junior aún dispone de partidos para evitar ese desenlace, aunque su margen de reacción se reduce con cada fecha.

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