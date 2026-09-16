“Yo no me casé con un monstruo”: la viuda de Pablo Escobar confesó cómo era su relación con el capo, a 30 años de su muerte

María Isabel Santos, esposa de Pablo Escobar, comparte en una emotiva entrevista el contenido de una carta de amor que el narcotraficante le escribió, revelando una faceta desconocida de su relación - crédito @worldcast_/Instagram

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Victoria Eugenia Henao, viuda del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, entregó nuevos detalles sobre su vida junto al extinto capo durante una entrevista concedida al creador de contenido español Pedro Buerbaum en el pódcast WorldCast.

La viuda, quien reside en el exterior bajo el nombre de María Isabel Santos Caballero, se refirió al origen de su relación cuando era menor de edad y a las dinámicas de sumisión que marcaron su entorno familiar en la época dorada del capo.

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En el diálogo grabado en Punta Cana (República Dominicana), Victoria Eugenia rechazó las narrativas que atribuyen un matiz romántico a su historia con el narcotraficante y defendió su experiencia personal frente a las percepciones de la opinión pública.

Victoria Eugenia Henao fue la esposa del jefe del Cartel de Medellín y posteriormente adoptó el nombre de María Isabel Santos Caballero - crédito Colprensa

“Yo no me casé con un monstruo, yo no me casé con el personaje que el mundo conoce. Yo me casé con un hombre común del barrio, con el que crecí y con el que cometí el error de casarme a los quince años. Yo terminé siendo rehén del Estado colombiano, rehén de los enemigos de Pablo y rehén del propio Pablo Escobar. Entre estos tres estados definían qué iba a pasar con la vida de mis hijos y yo”, afirmó la viuda durante la conversación audiovisual.

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Respecto a la diferencia de edad al inicio del noviazgo y a las condiciones en las que se produjo su salida del hogar paterno en el municipio de Envigado, la mujer recordó la oposición de sus padres frente al vínculo afectivo.

“Yo tenía 12 años cuando conocí a Pablo Escobar en el barrio La Paz. Él tenía 11 años más, 23 años. Empezamos a ser novios cuando yo tenía 13 años. Fue muy conflictiva la situación porque yo era muy niña, él era un hombre muy grande y mis padres estaban muy enojados con esa situación. Tomé la decisión de escaparme de mi casa a los quince años y eso me generó muchas consecuencias y secuelas que hasta hoy sigo pagando”, sostuvo Henao en la entrevista.

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La viuda relató que conoció a Escobar cuando era adolescente y explicó las circunstancias familiares que rodearon el inicio de la relación - crédito Infobae Argentina

Pablo Escobar como un hombre seductor

Al evaluar los rasgos psicológicos de su difunto esposo tras décadas del operativo en el que murió en Medellín, la viuda coincidió con los análisis clínicos sobre el perfil del líder del narcotráfico, por lo que el conductor del postar le cuestionó: “¿Dirías que tu difunto marido era un psicópata?”.

A lo que ella respondió: “Sí, por sus rasgos, por su comportamiento. Era muy seductor en su manera de conversar. Los psicópatas son tan seductores con sus relaciones y envuelven a la mujer en su mundo, haciéndoles creer que son únicas, que son especiales. Nunca tomé conciencia en vida de que el miedo y el horror me hubieran hecho enloquecer”, declaró.

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Durante la entrevista, Victoria Eugenia Henao recordó una de las cartas que Pablo Escobar le escribió durante su relación y que, según contó, todavía conserva. Al hablar sobre el carácter del narcotraficante en la intimidad, ella lo describió como una persona romántica y detallista, antes de relatar el contenido de la misiva que recibió de quien fue su esposo.

Según su recuerdo, en la carta Escobar le pedía que no lo olvidara y expresaba que él tampoco podía hacerlo. En el mensaje, también le prometía “toda la nobleza de la tierra” si ella mantenía vivo su recuerdo y planteaba que, si algún día su cariño llegaba a convertirse en motivo de desdicha para ella, estaría dispuesto a alejarse y conservar únicamente los recuerdos que habían compartido.

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Victoria Eugenia Henao recordó al "buen esposo y padre" que fue Pablo Escobar, lejos del capo en el que se convirtió - crédito @mariaisabelsantos.oficial/Instagram

Henao aseguró que mantiene la carta como parte de los recuerdos de aquella etapa de su vida, por lo que leyó: “Y si algún día mi cariño va a ser motivo de desdicha para ti, me alejaría sin decirte nada, llevándome tan solo esos bellos y gratos recuerdos. Te quiere, Pablo”.

El caos que quebró todo en la familia de Pablo Escobar

Frente al momento en que descubrió la magnitud de las actividades ilícitas desarrolladas por el narcotraficante colombiano, la viuda de Escobar señaló que la muerte del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, marcó el quiebre definitivo en la dinámica familiar.

“A partir de la situación del ministro de Justicia Lara Bonilla, estaba muy clara la situación. Cuando muere el ministro, Pablo me manda a decir que me van a matar, que me tengo que ir del país. Yo estaba embarazada de ocho meses y medio y me toca atravesarme la selva del Darién para que mi hija naciera en Panamá. Ahí empezaron 10 años de guerra en los que vivimos en zozobra, donde visitaba lugares que no sabía ni cómo llegaba ni cómo salir porque Pablo nos llevaba vendados para que no supiéramos dónde estábamos”, detalló.

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Henao señaló el asesinato del ministro de Justicia como un punto de quiebre en la dinámica familiar y el comienzo de una etapa de mayor persecución - crédito Colprensa

En relación con los últimos días de Escobar antes de ser abatido por el Bloque de Búsqueda el 2 de diciembre de 1993, la viuda ratificó la hipótesis sostenida por su núcleo familiar sobre la causa de la muerte.

“Pablo nos tenía prohibido el teléfono porque el teléfono era la muerte. Y él ese día tomó la decisión de llamarnos todas las veces necesarias a residencias Tequendama para que ocurriera. Él siempre nos decía que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Para mí él se suicidó, tomó la decisión de que nosotros viviéramos y que él se tenía que morir”, explicó la viuda de Pablo Escobar.

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