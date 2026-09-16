Influencer que denunció un cobro de $400.000 por cuatro piñas coladas en Cartagena finalmente recibió su dinero: “La historia terminó bien”

Piñas coladas a 100.000 pesos, el cobro que derivó en devolución a un influencer en Cartagena - crédito mariotrujillo/Instagram

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El creador de contenido Mario Trujillo recibió la devolución del dinero que pagó de más por varias piñas coladas en un establecimiento de Cartagena, después de denunciar en redes sociales que la cuenta alcanzó los 400.000 pesos colombianos.

El caso había generado reacciones por la diferencia entre los valores exhibidos en las cartas del lugar y el monto que finalmente le cobraron.

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Trujillo difundió inicialmente un video en el que cuestionó el precio de las bebidas durante su visita a un negocio situado en el sector de Bocagrande. Según mostró, una de las cartas indicaba que cada piña colada costaba 45.000 pesos. No obstante, afirmó que el establecimiento le facturó 100.000 pesos por unidad.

El influencer expresó su inconformidad ante la situación y grabó parte del reclamo. “Primero 45.000, después que 100.000”, dijo mientras revisaba el menú que le habían entregado.

La publicación se extendió en plataformas digitales y abrió una discusión entre usuarios sobre los cobros a turistas en zonas visitadas de la capital de Bolívar.

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El reclamo por dos cartas con precios distintos terminó con un reembolso en Cartagena - crédito mariotrujillo/Instagram

Dos cartas con precios distintos quedaron en el centro de la controversia

Durante la grabación, Mario Trujillo comparó dos cartas que, según su relato, tenían precios diferentes para la misma bebida. En una de ellas, la piña colada aparecía con un valor de 45.000 pesos. En la otra, que presuntamente recibió al momento de solicitar el servicio, el precio era de 100.000 pesos.

El creador de contenido sostuvo que esa diferencia explicaba el monto final que debió pagar. “Le cambian la carta a uno”, afirmó al mostrar el documento que mantenía la tarifa más baja.

La denuncia se centró en el excedente que, de acuerdo con su versión, surgió por el cambio de valor entre ambos menús. Trujillo no cuestionó el servicio en general, sino el cobro que consideró fuera de lo anunciado en la carta que revisó primero.

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La cuenta por las bebidas llegó a 400.000 pesos, una cifra que contrastaba con los 45.000 pesos que aparecían en una de las cartas exhibidas. El contenido compartido por Trujillo fue replicado en distintas redes sociales durante las últimas horas.

“Nos acaban de robar”, la denuncia de Mario Trujillo por el precio de unas bebidas - crédito mariotrujillo/Instagram

La Policía acompañó el encuentro para concretar el reembolso

Tras la repercusión del caso, Trujillo publicó un segundo video en el que informó que volvió al establecimiento para resolver el reclamo. En las imágenes aparece acompañado por agentes de la Policía Nacional, mientras conversa con un hombre identificado como Jean Carlos, quien por medio de una transferencia en Nequi le devuelve el dinero.

El influencer indicó que el encuentro terminó con la devolución del dinero correspondiente al valor adicional pagado. “Me va a hacer la devolución del restante de la plata”, manifestó ante la cámara.

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En el mismo registro, Trujillo agradeció el acompañamiento policial y señaló que el desacuerdo se limitaba al valor de las bebidas. “Lo único era aclarar este tema, la historia terminó bien, esperemos que estas cosas enserio cambien, muchas gracias a la Policía”, expresó luego de recibir el reembolso.

Al final de la grabación, Trujillo aseguró que el resto de la atención le había parecido adecuada, aunque insistió en que era necesario resolver la diferencia entre los precios de las cartas.

Una publicación de la cuenta Colombia Oscura, fechada el 15 de septiembre de 2026, señaló que autoridades de Cartagena habían intervenido para que el turista recuperara el dinero.

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Mario Trujillo recuperó el excedente de una cuenta de 400.000 pesos por piñas coladas en Bocagrande - crédito mariotrujillo/Instagram

Usuarios reclamaron mayor control sobre los precios en zonas turísticas

Las redes sociales reaccionaron al reembolso recibido por el creador de contenido Mario Trujillo tras denunciar cobros de 100.000 pesos por cada piña colada en Cartagena.

Un usuario sostuvo que la devolución ocurrió porque el turista “tiene muchos seguidores” y advirtió que visitantes extranjeros podrían enfrentar montos mayores si no dominan el idioma español.

Otro comentario agradeció a la Policía Nacional por intervenir y consideró excesiva la tarifa aplicada por el establecimiento.

Entre las publicaciones también hubo críticas a los comercios de zonas turísticas y pedidos de vigilancia oficial para que las cartas exhiban valores claros y coincidan con las facturas entregadas a clientes y visitantes.

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