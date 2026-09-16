Colombia

Masacre en el Tolima: tres hombres fueron asesinados por sicarios en moto dentro de una casa en El Espinal

Las víctimas estaban en un inmueble de esa zona urbana cuando varios atacantes llegaron en motocicletas y abrieron fuego, según se ha conocido del caso que causó escozor en el segundo municipio más importante del departamento

Masacre en El Espinal - tres muertos
El Espinal, segundo municipio del Tolima, registró en la noche del martes 15 de septiembre una masacre que dejó tres víctimas - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
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Tres hombres fueron asesinados con arma de fuego al interior de una vivienda del barrio Balkanes, en El Espinal (Tolima), durante un ataque ocurrido en la noche del martes 15 de septiembre. Frente al hecho, que causó conmoción en el municipio, las autoridades desplegaron un grupo especial de inteligencia y Policía Judicial para identificar a los responsables.

De acuerdo con la información que se conoce de este triple crimen, el ataque se registró cerca de las 8:00 p. m., cuando las víctimas se encontraban en una casa del sector urbano. La información preliminar indica que varios hombres armados llegaron al lugar en motocicletas y dispararon de forma indiscriminada contra las personas que permanecían dentro del inmueble.

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Producto de la gravedad de las lesiones, los hombres murieron en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no divulgaron las identidades de las víctimas ni precisaron si existía alguna relación entre ellas; y lo único que se conoce hasta el momento, es que los investigadores recolectan elementos materiales probatorios para reconstruir el recorrido de los asesinos.

Vivienda en el que se registró el asesinato de tres personas en El Espinal
Esta es la vivienda del barrio Balkanes de El Espinal (Tolima) en el que se registró el asesinato de tres personas - crédito suministrada a Infobae Colombia

Los atacantes habrían llegado en motocicletas

Habitantes del sector alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones. La primera hipótesis apunta a que los responsables ingresaron o se aproximaron a la vivienda donde estaban los hombres y abrieron fuego en repetidas ocasiones, en impactos que ocasionaron un baño de sangre en uno de los barrios más populares del municipio.

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La información conocida hasta ahora señala que los atacantes se movilizaban en motocicletas, según precisó el comandante de la Policía del Tolima, coronel Ferney Martín Romero, que fue el encargado de confirmar la muerte de las tres personas. Así, anunció la conformación de un equipo especializado para avanzar en el esclarecimiento del caso.

En efecto, la investigación quedó a cargo de unidades de inteligencia y de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las diligencias incluyen la recopilación de información en el área, la verificación de cámaras de seguridad cercanas y el análisis de los elementos hallados durante la inspección de la vivienda en la que se registró el macabro hecho.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al menos 40 homicidios se han registrado en El Espinal en lo que va del 2026, lo que ha causado alarma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Policía y la Fiscalía buscan establecer los móviles del ataque

Tras esta masacre, las autoridades concentraron las primeras actuaciones en determinar si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores o si el ataque obedeció a una disputa relacionada con hechos previos registrados en esta población. Esa información aún no fue confirmada, pero hace parte de las diferentes hipótesis que se manejan frente a este caso.

La versión inicial indica que la acción fue rápida y que los atacantes escaparon del sector tras los disparos, aunque serán los investigadores que deberán establecer cuántas personas participaron, si los responsables ingresaron a la vivienda y cuál fue la ruta utilizada para abandonar el barrio, en un municipio en el que han registrado más de 40 homicidios en 2026.

Este aumento de los asesinatos ha llevado a las autoridades locales a evaluar nuevas medidas de seguridad, por lo que se espera que en la mañana del miércoles 16 de septiembre se lleve a cabo un consejo de seguridad para revisar la situación de orden público en la población y definir acciones frente a la escalada de violencia que se ha apoderado de la ‘Tierra de la Tambora’.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Esta sería la tercera masacre en el Tolima en lo que va del 2026, según reporte de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Los homicidios aumentaron 65% en Tolima durante el primer semestre

El ataque en el barrio Balkanes ocurre en un panorama de incremento de los homicidios en el departamento. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 220 asesinatos en Tolima, frente a 133 casos durante el mismo periodo de 2025. Es decir, un aumento del 65%, según las cifras oficiales conocidas por las autoridades y replicadas por Caracol Radio.

El homicidio se convirtió en el delito de mayor impacto en el departamento durante el año, con episodios registrados tanto en zonas urbanas como rurales. Este suceso ubica nuevamente a El Espinal en el centro de la preocupación por la seguridad, pues los habitantes de este municipio habían reportado otros hechos violentos durante los últimos meses.

Es válido destacar que durante el 2026, el Tolima ya había registrado ataques con tres víctimas mortales en otros municipios. El 23 de enero, tres integrantes de una familia fueron asesinados dentro de una vivienda en Lérida; mientras que en marzo, otras tres personas murieron tras un ataque contra un vehículo que se movilizaba por una zona rural de Ataco.

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