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Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se pronunció tras eliminación en Copa Sudamericana: “La figura fue el arquero de Vasco”

El entrenador dio la cara por la caída por 2-0 en Río de Janeiro, en la vuelta de los cuartos de final, y ante un rival que peleaba descenso en Brasil

El técnico Pablo Repetto sufrió por la eliminación de Santa Fe en la Copa Sudamericana, tras una buena campaña internacional - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
El técnico Pablo Repetto sufrió por la eliminación de Santa Fe en la Copa Sudamericana, tras una buena campaña internacional - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
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Independiente Santa Fe no logró otra hazaña en la Copa Sudamericana, tal como ocurrió frente a River Plate en octavos de final, pues Vasco da Gama lo frenó en cuartos con marcador global de 2-0, luego de vencerlo por ese mismo resultado en el compromiso de vuelta en Río de Janeiro.

El técnico Pablo Repetto afirmó que su equipo tuvo oportunidades para avanzar a semifinales, incluso aseguró que la figura del encuentro fue el portero de Vasco porque salvó a los brasileños en más de una ocasión para quedarse con el tiquete a la siguiente instancia.

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De esta manera, Santa Fe se enfocará en el ámbito local para salvar la temporada 2026, pues le apunta a volver a la Copa Libertadores 2027, sea como campeón o por reclasificación, además de que aún disputa la fase previa de la Copa Colombia, torneo que da cupo a la Sudamericana 2027.

“En Bogotá tuvimos que hacer un gol”

Independiente Santa Fe quedó eliminado tras perder 2-0 ante Vasco da Gama en el estadio São Januário y no marcar en ninguno de los dos partidos de la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en especial en la ida por las opciones desperdiciadas.

Pablo Repetto atribuyó parte de la eliminación a la falta de eficacia en Bogotá, donde Santa Fe igualó 0-0: “En Bogotá tuvimos que hacer un gol, porque si nos vamos en desventaja de visitante, se hace complicado”, explicó el entrenador uruguayo.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pablo Repetto lamentó que Santa Fe no sacara ventaja en Bogotá contra Vasco da Gama -crédito Cristian Bayona/Colprensa

El técnico sostuvo que su equipo generó oportunidades durante la serie, pero no logró convertir: “En la serie no pudimos convertir, pese a que generamos unas seis situaciones”. También señaló al arquero brasileño: “La figura de la serie fue el arquero de Vasco”, afirmó en referencia a Léo Jardim.

Repetto describió el duelo en Río de Janeiro como un encuentro condicionado por el estado del campo. “Los controles fueron difíciles. En el primer tiempo nosotros tuvimos una opción clara (la perdió Hugo Rodallega), era un partido disputado, y más luchado de lo normal por la cancha”, señaló.

Tchê Tchê y Franco Fagúndez, en una de las batallas por el balón en la Copa Sudamericana - crédito Andre Coelho/EFE
Tchê Tchê y Franco Fagúndez, en una de las batallas por el balón en la Copa Sudamericana - crédito Andre Coelho/EFE

El primer gol de Vasco llegó en el minuto 37 y el segundo cayó en la segunda parte. “En el segundo tiempo estábamos a un gol y llegó el segundo, que hizo que nos saliéramos de la línea. Nos desdibujamos, perdimos el orden”, explicó el entrenador, quien agregó: “El equipo terminó dejando todo, nada para reprochar”.

“Nos va a doler”

El plantel bogotano deberá concentrarse ahora en las competencias nacionales organizadas por la Dimayor y Hugo Rodallega lamentó no seguir en el ámbito internacional: “Nos va a doler. Tenemos esa tristeza de haber salido eliminados, de no poder clasificar a la semifinal. Pero obviamente la mentalidad de uno como profesional ya el día de mañana tiene que cambiar. Ya tendremos que pensar en lo que viene, que es la Liga, mantenernos dentro de los ocho, y por supuesto, pelear la Copa también”.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, se quedó con las manos vacías en la Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, se quedó con las manos vacías en la Copa Sudamericana - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La falta de efectividad condicionó al equipo dirigido por Pablo Repetto. Hugo Rodallega tuvo la ocasión más clara para abrir el marcador, pero el arquero brasileño evitó el gol. “En este tipo de series y estos compromisos, quien no los hace los ve hacer. Obviamente, yo tengo que aceptar en lo personal que tuvimos la primera ocasión de gol. No la supe concretar. Mi intención no era pegarle al arquero, pero en esta ocasión se le da el mérito, que hizo una gran atajada”, declaró a ESPN.

El atacante también valoró la actitud de sus compañeros y explicó que la necesidad de igualar la serie dejó espacios en defensa durante el complemento. “El equipo no bajó los brazos y fuimos incisivos. Cuando ya recibimos el gol, pues se pone más complicado el partido”, señaló. Luego agregó: “Ya nosotros tenemos que ir con más obligación hacia adelante, y en la segunda parte, por ese mismo impulso, creo que quedamos mal parados atrás y ahí es donde viene la segunda anotación”.

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