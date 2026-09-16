‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

'La Saga' fue emitida por Caracol Televisión entre 2004 y 2005, narrando la historia de cuatro generaciones de criminales de la misma familia - crédito Caracol Play

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La célebre serie colombiana La saga, negocio de familia, emitida entre 2004 y 2005 por Caracol Televisión, se convirtió en una de las obras dramáticas más destacadas de la televisión al narrar el origen, la consolidación y la caída de un imperio criminal a lo largo de cuatro generaciones.

La trama se remonta a la década de 1940, cuando Tomás Manrique, interpretado por Robinson Díaz, abandona su entorno de origen acomodado y llega a la capital junto a su esposa Josefina Zárate, encarnada por Katherine Vélez. Acorralado por las privaciones económicas y motivado por la ambición, el protagonista recurre al robo y al homicidio para sostener a su familia, lo que marca el inicio de una maldición sobre su apellido: ningún integrante de la dinastía fallecerá por causas naturales.

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A lo largo de cinco décadas, la actividad delictiva dejó de ser una medida de emergencia para transformarse en una tradición familiar transmitida de padres a hijos. A través de arcos temporales ambientados en las décadas de 1940, 1980 y el año 2000, los descendientes de la estirpe —encarnados por actores como Diego Cadavid, Frank Ramírez y Juan Carlos Vargas—, profundizaron el accionar al margen de la ley al vincularse al hurto de joyas, la falsificación y el crimen organizado. Cada avance en el control de las estructuras ilegales estuvo acompañado por traiciones internas, disputas de poder y trágicos decesos que ratificaron el destino fijado por el patriarca.

El desenlace de la historia expuso el colapso definitivo de la familia cuando la última generación enfrentó las secuelas acumuladas durante decenios de violencia. La combinación de suspenso, reconstrucción histórica y un numeroso reparto actoral convirtió a la telenovela en un hito de la audiencia en Colombia.

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A más de 20 años de su transmisión original, los principales integrantes de este elenco mantienen su vigencia en la industria del entretenimiento y presentan un panorama variado sobre sus actividades en 2026.

Robinson Díaz

El actor que interpretó a Tomás Manrique lidera la compañía teatral La Tropa junto a Adriana Arango y retomó a Milton Jiménez ‘El Cabo’ en 'Dinastía Casillas' - crédito @robinsondiazu/Instagram

El actor que encarnó al patriarca Tomás Manrique en la fase inicial de la historia, sostiene hoy una presencia continua en las tablas al frente de la compañía teatral La Tropa, espacio que lidera junto a su esposa, la también actriz Adriana Arango.

El intérprete antioqueño de 59 años asumió la dirección y actuación de montajes como Más que amigos y la adaptación de El exorcista en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá. En el medio audiovisual, retomó su papel de Milton Jiménez ‘El Cabo’ para la serie Dinastía Casillas, de Telemundo, y participó en la producción Cosiaca, de Teleantioquia.

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Diego Cadavid

Diego Cadavid, actor de Pedro Manrique, Manuel Manrique y Óscar Manrique, protagonizó 'Darío Gómez, el rey del despecho' y mantuvo su trabajo con The Mills y el proyecto Ofelia - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Diego Cadavid/Instagram

Uno de los actores clave de la producción, encargado de interpretar a Pedro Manrique, Manuel Manrique y Óscar Manrique en distintas etapas narrativas, desarrolló una trayectoria que abarca la actuación, la música y la fotografía.

En la pantalla chica y plataformas digitales, protagonizó la bionovela Darío Gómez, el rey del despecho e integró las producciones Betty, la fea: la historia continúa, Manes y Primate. Además, se mantiene como baterista de The Mills, al tiempo que impulsó la iniciativa fotográfica y social Ofelia, orientada a recolectar fondos para albergues de adultos mayores en Cúcuta.

Katherine Vélez

Katherine Vélez, recordada como Josefina Zárate de Manrique, integró series como 'La sustituta' y 'La huésped' - crédito Teatro Nacional

La actriz, recordada por su interpretación de Josefina Zárate de Manrique, formó parte de los elencos de series dramáticas como La sustituta, La huésped y el drama médico Doc. La intérprete de 54 años continua con apariciones sobre los escenarios colombianos en montajes como Las novias de Travolta, al tiempo que sostiene una relación sentimental de más de 20 años con el actor Ernesto Benjumea.

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Flora Martínez

Flora Martínez, actriz de Marlén Romero de Manrique en su juventud, dirigió y protagonizó 'Itzia, tango y cacao' y '¡Basta mamá!', y sostuvo en cartelera su monólogo 'Frida Libre' - crédito @floramartinezoficial/Instagram

La encargada de interpratar a Marlén Romero de Manrique en su juventud, se consolidó en la dirección de cine con sus largometrajes Itzia, tango y cacao (2023) y ¡Basta mamá! (2026) en los que también fue actriz protagonista.

En paralelo, la artista mantuvo en cartelera su monólogo musical Frida Libre, con el que ya cumplió diez años de presentaciones.

María Helena Doering

María Helena Doering, quien interpretó la etapa madura de Marlén Romero de Manrique, protagonizó 'Lactar' y participó en la telenovela 'Rojo carmesí' - crédito @mahelenadoering/Instagram

La actriz caleña, encargada de dar vida a la etapa madura de Marlén Romero de Manrique, protagonizó el largometraje Lactar, bajo la dirección de Harold Trompetero, producción que alcanzó las salas de cine en mayo de 2026. En la televisión abierta, integró el reparto de la telenovela Rojo carmesí.

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Juan Carlos Vargas

Juan Carlos Vargas, actor de Armando Manrique e Iván Manrique, actuó en la película colombiana 'La sangre de Dios' - crédito @juankvargasmiller/Instagram

El actor que interpretó a Armando Manrique e Iván Manrique, figuró en la película La sangre de Dios, pelicula colombiana dirigida por Luis Alfredo Velasco donde asumió el papel de Jaime Almagro. El artista bogotano de 49 años alternó su labor de actuación con la producción y creación de proyectos transmedia independientes a través del universo de ficción Invasión.

Isabella Santodomingo

Isabella Santodomingo, intérprete de Ana María Guzmán de Manrique, presentó la reedición de 'Los caballeros las prefieren brutas' y llevó su adaptación teatral al Teatro Astor Plaza de Bogotá - crédito @isabellasantodomingo/IG

La escritora y actriz, encargada del papel de Ana María Guzmán de Manrique, centró su trabajo en el circuito escénico y editorial. La artista barranquillera presentó la reedición de su libro Los caballeros las prefieren brutas e inició una gira teatral unipersonal con la adaptación de dicha obra en escenarios como el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

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Jairo Camargo

Jairo Camargo, actor de Tito Manrique Guzmán en su etapa adulta, integró la adaptación de 'Cien años de soledad' y participó en 'Devuélveme la vida', 'La huésped' y 'Darío Gómez: el rey del despecho' - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El actor que representó la etapa adulta de Tito Manrique Guzmán, integró elencos de ficciones para televisión y plataformas de transmisión internacional. El intérprete santandereano figuró en el reparto de la adaptación televisiva de Cien años de soledad, encarnando a Apolinar Moscote, además de participar en las producciones Devuélveme la vida, La huésped y Darío Gómez: el rey del despecho.

Marlon Moreno

Marlon Moreno amplió su carrera hacia la dirección y el guionismo después de su recordado papel de Pascual Martínez - crédito cortesía GV Comunicaciones

El caleño, recordado por su rol del antagónico Pascual Martínez, extendió su desempeño hacia la dirección y el guionismo. En 2026, asumió la dirección, coescritura y actuación en la serie de acción Manada, rodada en la ciudad de Cartagena y producida por Design Films, donde interpretó al personaje de Salomón de la Cruz.

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Manuela González

Manuela González, actriz de Estela Manrique Angarita, participó en la película 'Susana y Elvira' y 'Perfil falso' - crédito @lamuelagonzalez/Instagram

La encargada del rol de Estela Manrique Angarita en la cuarta generación de la historia, participó en el largometraje cinematográfico Susana y Elvira, continuación de la serie web del mismo nombre coprotagonizada con Mabel Moreno.

En el ámbito del streaming, formó parte del reparto principal de la serie Perfil falso de Netflix, y compitió en MasterChef Celebrity.

Liliana González

Liliana González, intérprete de Inés Manrique Angarita, continuó con proyectos teatrales y participó en 'Arelys Henao, aún queda mucho por cantar' - crédito @lilianagonzalezactriz/Instagram

La intérprete de Inés Manrique Angarita, continuó con proyectos teatrales y participaciones en producciones como Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, algo alternado con la creación de contenido en plataformas digitales. En varias ocasiones se manifestó sobre el rol de la industria actoral frente al avance de las tecnologías de inteligencia artificial.

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Fernando Solórzano

Fernando Solórzano, actor que dio vida a Chicanero Arzuaga y Aquilino Camargo, mantuvo presencia en el medio y desarrolló con Jorge Rausch el pódcast y obra teatral 'Los Andropáusicos' - credito Los Andropáusicos

El actor que dio vida a Chicanero Arzuaga y Aquilino Camargo, tuvo una presencia continua en formatos de entretenimiento y telerrealidad tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. El intérprete cartagenero de 61 años desarrolló junto al chef Jorge Rausch el proyecto de pódcast y puesta en escena teatral Los Andropáusicos, enfocado en conversaciones sobre la madurez masculina.