Apareció el cantante Chakal del Sur, tras ser reportado como desaparecido en Jamundí, Valle del Cauca: se escucharon disparos durante la última llamada que atendió

El artista es oriundo del departamento del Huila - crédito Chakal Del Sur / Facebook

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Luego de horas de angustia y zozobra por desconocer el paradero del cantante Fabio Nelson Silva, conocido como Chakal del Sur, minutos antes de la medianoche del 15 de septiembre se confirmó que el artista de música popular había sido hallado con vida.

Así lo reportó el equipo de trabajo y la hija del cantante, que por medio de una historia en Instagram brindó el parte de tranquilidad a los seguidores del artista, conocido por éxitos como El amor y la felicidad, Carita angelical y Antes que muera.

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“Gente ya apareció mi papá @chakaldelsur muchísimas gracias después les contaremos qué pasó. Muchas gracias a los chakalistas Dios me los bendiga y no crea nada de lo que estén diciendo. Las redes sociales ya apareció. Dios me los bendiga. Muchas gracias”, señaló la joven desde su cuenta @silv_123l.

La hija del cantante confirmó que ya estaba junto a su padre de nuevo la noche del martes 15 de septiembre de 2026 - crédito @silv_123l/IG

Y es que horas antes, el circulo cercano que se desempeña junto al cantanta pidió apoyo a las autoridades y a la comunidad de Jamundí, en el Valle del Cauca, luego de que se perdiera todo contacto con el artista durante la tarde del 15 de septiembre de 2026.

Según el comunicado difundido en sus canales oficiales, en una llamada con su mánager se escucharon gritos y detonaciones antes de que la comunicación se interrumpiera.

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El entorno del músico indicó que Silva estaba en el municipio por asuntos familiares. Cerca de las 4:30 p. m. sostuvo una conversación laboral con su representante, Víctor Espinel, cuando se produjeron los hechos que motivaron la alerta.

De acuerdo con la versión publicada por su equipo, durante la llamada se percibieron voces elevadas y varios sonidos que parecían corresponder a disparos. Después, el contacto se cortó de manera repentina y no volvió a ser posible comunicarse con el intérprete.

En la cuenta de Instagram del artista se publicó el comunicado la tarde del martes 15 de septiembre, anunciando que no se tenía conocimiento de su paradero - crédito @chakaldelsur/IG

La representación de Chakal del Sur aseguró en ese entonces que desconoce la ubicación y el estado de salud del artista.

Por esa razón, solicitó a los habitantes del sector que compartieran con las autoridades cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero.

El mensaje divulgado en redes sociales pidió evitar la difusión de versiones sin confirmar y hasta el momento del comunicado, no existía un reporte oficial de la Policía Nacional, la Alcaldía de Jamundí o las autoridades del Valle del Cauca que confirmara la ocurrencia de un delito o precisara las circunstancias de la desaparición.

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Chakal del Sur estaba en Jamundí por asuntos familiares

Fabio Nelson Silva nació en Tello, Huila, y desarrolló su carrera artística bajo el nombre de Chakal del Sur.

El cantante hace parte de la escena de la música popular colombiana y ha interpretado temas vinculados con historias de amor, rupturas y experiencias cotidianas.

Entre sus producciones figuran canciones La piratia, junto a Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato; y también participó en el tema El malo soy yo, junto a Juan Carlos Zarabanda y Darío Darío.