Dos venezolanas cayeron en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá: pretendían viajar con 11 kilos de coca y marihuana ocultas en su cuerpo

Dos mujeres de nacionalidad venezolana fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que miembros de la Policía encontraron más de 11 kilos de marihuana y cocaína adheridos a sus cuerpos.
De acuerdo con las primeras indagaciones, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cali.
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La detención ocurrió durante controles de rutina a cargo de uniformados de la estación de Policía Aeropuerto.
Los agentes identificaron a las dos ciudadanas por una conducta que consideraron sospechosa y las llevaron a un área segura para verificar su identidad y practicar un registro.
Durante la inspección, los policías detectaron que ambas mujeres llevaban paquetes rectangulares ocultos debajo de la ropa y sujetos a sus cuerpos.
El material estaba envuelto en vinipel, de acuerdo con lo que detalló en declaraciones a medios de comunicación el mayor Jhonatan Quintero, comandante (e) de la Estación de Policía Aeropuerto.
El procedimiento permitió identificar que los paquetes contenían marihuana y cocaína, y el peso total de los estupefacientes superó los 11.380 gramos.
Las autoridades deberán establecer quién entregó la droga, cuál era la ruta completa y a quién iba dirigido el cargamento luego de llegar a la capital de Valle del Cauca.
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Las dos ciudadanas venezolanas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga incautada. El caso quedó en manos del ente acusador, que deberá definir la imputación y solicitar las medidas judiciales correspondientes.
Las hoy detenidas deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
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