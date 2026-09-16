Colombia

Dos venezolanas cayeron en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá: pretendían viajar con 11 kilos de coca y marihuana ocultas en su cuerpo

La droga tenía como destino Cali, y las autoridades investigan si el cargamento iba hacia otra zona ubicada en el sur del país

Las mujeres llevaban paquetes adheridos a sus cuerpos con cocaína y marihuana - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
Las mujeres llevaban paquetes adheridos a sus cuerpos con cocaína y marihuana - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
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Dos mujeres de nacionalidad venezolana fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que miembros de la Policía encontraron más de 11 kilos de marihuana y cocaína adheridos a sus cuerpos.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cali.

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La detención ocurrió durante controles de rutina a cargo de uniformados de la estación de Policía Aeropuerto.

Los agentes identificaron a las dos ciudadanas por una conducta que consideraron sospechosa y las llevaron a un área segura para verificar su identidad y practicar un registro.

Durante la inspección, los policías detectaron que ambas mujeres llevaban paquetes rectangulares ocultos debajo de la ropa y sujetos a sus cuerpos.

El material estaba envuelto en vinipel, de acuerdo con lo que detalló en declaraciones a medios de comunicación el mayor Jhonatan Quintero, comandante (e) de la Estación de Policía Aeropuerto.

El procedimiento permitió identificar que los paquetes contenían marihuana y cocaína, y el peso total de los estupefacientes superó los 11.380 gramos.

Las autoridades deberán establecer quién entregó la droga, cuál era la ruta completa y a quién iba dirigido el cargamento luego de llegar a la capital de Valle del Cauca.

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Las dos ciudadanas venezolanas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga incautada. El caso quedó en manos del ente acusador, que deberá definir la imputación y solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Las hoy detenidas deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

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Incautación de drogaAeropuerto El DoradoBogotáCaptura de dos mujeresCiudadanas venezolanasDroga oculta en sus cuerposCocaína y marihuanaColombia-Noticias

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