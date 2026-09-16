Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”

Marino Hinestroza aseguró que su momento está cerca, cuando fue consultado sobre regresar a la selección Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

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“Mi momento está muy cerca otra vez, lo estoy esperando con ansias”. Con esa frase, Marino Hinestroza se refirió a una eventual vuelta a la selección Colombia, después de la victoria de Vasco da Gama por 2-0 ante Independiente Santa Fe, resultado que clasificó al equipo brasileño a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El extremo colombiano habló con ESPN Colombia en la zona mixta de São Januário y señaló que mantiene la expectativa de recibir una nueva oportunidad en el equipo nacional. Hinestroza no juega con Colombia desde el 4 de septiembre de 2025, cuando ingresó en el tramo final del triunfo 3-0 ante Bolivia en Barranquilla, por las Eliminatorias Sudamericanas.

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“Siempre lo he dicho: soy un soñador y Dios me ha bendecido con muchas cosas lindas. Siempre estoy trabajando fuerte y pienso que al que trabaja con mucho esfuerzo, al que hace las cosas bien, siempre le llega su momento”, afirmó el jugador, que disputó 62 minutos en la victoria sobre Santa Fe.

Marino Hinestroza en su presencia más reciente en la selección Colombia - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

Hinestroza espera una nueva convocatoria a Colombia

El atacante de 24 años tuvo su estreno con la selección Colombia el 6 de junio de 2025, durante el empate 0-0 frente a Perú en Barranquilla. Aquella convocatoria fue la primera experiencia del entonces futbolista de Atlético Nacional con el plantel de mayores.

Después de ese debut, Hinestroza volvió a ser citado para los últimos partidos de las eliminatorias y participó ante Bolivia. Colombia aseguró aquella noche su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con una victoria que selló el pase directo al torneo.

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Desde entonces, el extremo no volvió a tener minutos con la camiseta nacional. Su llegada a Vasco da Gama, a comienzos de 2026, abrió una nueva etapa profesional y le dio la posibilidad de competir en el fútbol brasileño, una liga que el propio jugador describió como exigente.

“Estoy tranquilo. He tenido mucho aprendizaje. Esta liga es muy competitiva y, si bien no fue el comienzo que quería, la vida me está sonriendo de otra manera”, explicó Hinestroza a ESPN Colombia.

El colombiano sostuvo que su presente cambió en las últimas semanas a partir de una mayor participación en el equipo de Río de Janeiro. “Estoy contento porque estoy participando más. Mi familia también está contenta y vivo el día a día. Sé que tengo mucho por aprender”, señaló.

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La declaración de Marino Hinestroza a ESPN Colombia - crédito @espncolombia/X

Vasco da Gama prioriza salir de la zona baja del Brasileirao

Aunque Vasco avanzó entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, Hinestroza dejó claro que el plantel tiene como prioridad la campaña en el Campeonato Brasileño. El equipo busca alejarse de la zona baja de la clasificación y por eso administra las cargas de varios futbolistas.

“La verdad es que priorizamos el campeonato brasileño porque estamos en una zona en la que no deseamos estar”, aseguró el atacante. El cuerpo técnico alternó nombres entre las competencias, una decisión que abrió espacio para quienes no tenían continuidad.

“El día de hoy se vio que la plantilla es muy amplia. Jugamos quienes casi no veníamos teniendo minutos, pero todos somos muy buenos. Cuando cuidan a algunos jugadores para el Brasileirao, los otros sacan la cara y hacen un excelente trabajo”, agregó.

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Hinestroza fue uno de los titulares de Vasco da Gama ante Santa Fe. El conjunto brasileño había igualado 0-0 en Bogotá durante el encuentro de ida, por lo que necesitaba una victoria en casa para seguir en carrera. Bruno Duarte abrió el marcador a los 37 minutos y David amplió la diferencia a los 65.

El atacante colombiano fue reemplazado tres minutos antes del segundo gol. Su aporte se produjo desde la banda izquierda, con movilidad y participación en la presión sobre la salida del cuadro cardenal.

El once inicial de Vasco Da Gama, con Marino Hinestroza incluido, para enfrentar a Independiente Santa Fe - crédito Ricardo Moraes/Reuters

El extremo destacó la actitud de Vasco ante Santa Fe

Para Hinestroza, el plan de Vasco estuvo definido desde el inicio de la serie. “Desde el primer minuto salimos a buscar el partido. Estábamos en casa y teníamos el apoyo de nuestra gente. El pensamiento desde Bogotá fue demostrar que queríamos ganar”, dijo.

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El futbolista también se refirió al estado del césped en São Januário, que dificultó el desarrollo del encuentro para ambos equipos. “La cancha nos pesó a los dos, estuvo pesada, pero nosotros siempre tuvimos el control del partido y lo salimos a buscar”, concluyó en diálogo con ese medio deportivo.