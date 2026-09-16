Álvaro Montero volvió a ser figura con Boca, y así lo calificó la prensa de Argentina: “Manejó los tiempos”

Guardar

Los torneos Conmebol comienzan a entrar en su recta final, y tanto Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana como Montevideo con la Copa Libertadores aguardarán por los partidos decisivos de las competencias más importantes del continente.

En el caso de Boca Juniors, el 15 de septiembre de 2026, con dos futbolistas colombianos a bordo, dio un paso gigante para soñar con su tercera Copa Sudamericana en la historia (2004 ante Bolívar de Bolivia y 2005 ante Pumas UNAM de México): el portero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa.

PUBLICIDAD

Ahora, Boca Juniors tendrá que jugar las semifinales de la Copa Sudamericana ante el Vasco da Gama de Río de Janeiro, equipo que eliminó el mismo día, pero a primera hora, a Santa Fe.

Álvaro Montero fue nuevamente clave para Boca Juniors en la clasificación ante San Pablo en el estadio Morumbí-crédito Alex Silva/REUTERS

En este contexto, el periodista Tati Civiello del canal TyC Sports, calificó a Montero con una puntuación de 7 puntos, y destacó que estuvo seguro en el juego aéreo, uno de los aspectos flojos del guardameta de la selección Colombia según su concepto:

“Sacón un bochón en el primer tiempo que resultó clave. Siempre bien ubicado, estuvo seguro todo el partido y supo manejar los tiempos. Bien de arriba, uno de sus aspectos más flojos. El arquero de Boca”, dijo.

PUBLICIDAD

El arquero del Xeneize evitó el primer gol de la noche-crédito @Dsports/X

Por su parte, el diario Olé detalló su importancia en la serie ante el cuadro brasileño, y le otorgó una puntuación de 8 puntos:

“Como le pasó en la definición por penales de la Copa Argentina, Álvaro Montero fue decisivo para eliminar a San Pablo y clasificar a Boca a las semifinales de la Copa Sudamericana. El arquero colombiano atajó dos remates en la tanda y consolidó su actuación en el Morumbí. Había tenido un inicio sin demasiado trabajo, pero respondió cuando Boca lo necesitó: sacó con un manotazo un cabezazo de Santana. Seguro cuando lo exigieron en el tramo final del partido”, analizaron.

PUBLICIDAD

Boca está en las semifinales de la Copa Sudamericana con dos colombianos a bordo

Boca Juniors y Vasco da Gama son los primeros semfinalistas de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors igualó 1-1 con San Pablo en Brasil y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse 2-1 en el resultado global. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena defenderá su lugar en la final ante Vasco da Gama, luego de sostener en el Morumbí la ventaja obtenida con el triunfo por 1-0 en la Bombonera.

La próxima serie comenzará el 13 o 14 de octubre de 2026 en Buenos Aires y tendrá su revancha el 20 o 21 del mismo mes en el estadio São Januário de Río de Janeiro. Vasco da Gama llegó a esta instancia después de eliminar a Independiente Santa Fe de Colombia.

PUBLICIDAD

La otra semifinal enfrentará a los vencedores de Atlético Mineiro-Santos y Cienciano-Montevideo City Torque. La definición del torneo está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Boca atravesó el primer tiempo sin alterar la diferencia conseguida en la ida, aunque San Pablo tuvo la oportunidad más clara antes del descanso. Gustavo Santana conectó de cabeza un centro desde la derecha, pero el arquero colombiano Álvaro Montero respondió con una atajada que mantuvo el cero.

El conjunto argentino abrió el marcador a los 15 minutos del segundo tiempo mediante Leandro Lozano. El lateral uruguayo se filtró por el centro de la defensa, superó a Domingos Duarte y definió con un remate de izquierda ante Rafael para ampliar la distancia de Boca en la serie.

PUBLICIDAD

Sebastián Villa entró en lugar de Alan Velasco en el Morumbí-crédito Alex Silva/REUTERS

San Pablo había quedado condicionado también por la derrota ante Palmeiras en el clásico del fin de semana anterior y por los murmullos de sus hinchas. El local buscó acelerar el juego después del tanto visitante, pero a los 67 minutos le anularon una conversión por un fuera de juego previo a la definición.

Miguel Merentiel estuvo cerca de liquidar la eliminatoria a los 79 minutos con un derechazo desviado desde la puerta del área. Arruabarrena agotó las ventanas de cambios con los ingresos de Sebastián Villa, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Enner Valencia.

San Pablo encontró el empate a los 88 minutos, cuando Domingos Duarte se desprendió de la marca de Jagger Herrera y conectó un cabezazo cruzado que venció a Montero. El gol dejó al Tricolor a una anotación de igualar el resultado global y forzar otra definición.

PUBLICIDAD

El partido tuvo siete minutos de adición, pero Boca resistió la presión final y conservó el 1-1.