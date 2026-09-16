Colombia

Gobierno Petro negoció ‘bajo cuerda’ con el ELN la salida de cuatro sangrientos jefes a cambio de agentes del CTI secuestrados: así fue el cruce de cartas

Las gestiones se tramitaron a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que evaluó un intercambio humanitario tras la retención de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada desde mayo de 2025

Los dos agentes del CTI de la Fiscalía permanecen retenidos desde el 8 de mayo de 2025 - crédito Captura de Video Frente de Guerra Oriental ELN - VKVideo
Los dos agentes del CTI de la Fiscalía permanecen retenidos desde el 8 de mayo de 2025 - crédito Captura de Video Frente de Guerra Oriental ELN - VKVideo
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Mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentaba sobreponerse en todo el territorio nacional, el expresidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno insistía en acudir a las salidas pacíficas del conflicto, pese a los fuertes ataques y secuestros perpetrados por el grupo guerrillero.

De hecho, en la mañana del miércoles 16 de septiembre se conocieron las pruebas de los intentos del entonces mandatario para recuperar a los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados por el ELN desde mayo de 2025.

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Según la información revelada por El Tiempo, los intentos se dieron a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que evaluó un eventual acuerdo para conseguir un intercambio humanitario.

Dicha entidad alcanzó a responder a varias comunicaciones internas emitidas por esa guerrilla, en la que le solicitaron al entonces presidente entregar a cuatro de sus más fuertes alfiles, señalados por ataques terroristas y la muerte de miembros de la fuerza pública, a cambio de los dos agentes del CTI.

Video del ELN muestra a funcionarios del CTI secuestrados en Arauca - crédito redes sociales
El ELN pidió a cambio de los funcionarios del CTI la liberación de cuatro presos vinculados con ataques terroristas y homicidios de miembros de la fuerza pública - crédito redes sociales

“En los anteriores gobiernos como en el actual han habido guerrilleros, y muchos civiles inocentes presos, nosotros tenemos 2 del CTI y 2 de la DIJIN oficiales calificados en inteligencia, los nuestros son combatientes ustedes saben cuáles y quiénes son (sic)”, señaló el ELN en una primera comunicación fechada el 11 de junio de 2025 y revelada por El Tiempo.

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Sin embargo, en comunicaciones posteriores, el grupo guerrillero cambió las condiciones del intercambio, además de exigir la salida de cuatro de los más sangrientos cabecillas capturados por las autoridades.

De hecho, en una segunda carta, el ELN ya no mencionó a los agentes de la Dijín, sino que se centró en la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía. A cambio, el grupo armado pidió la liberación de José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada.

“El Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional, ELN y bajo la orientación del Comando Central, agradece al gobierno Colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego, a la Fiscalía General de la Nación, a la Organización de Naciones Unidas y su Misión de Verificación, a la Iglesia Católica-Conferencia Episcopal Colombiana, las gestiones humanitarias adelantadas a la fecha con el fin de dar salida a la retención de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. A la vez damos a conocer los nombres de cuatro (4) de nuestros compañeros presos, que se intercambiarían, dentro del acuerdo y del Marco de Derecho Internacional Humanitario (DIH) para dar libertad a los Funcionarios del CTI antes mencionados”, escribió el ELN.

Uno de los nombres planteados por el ELN fue Ramiro Pulgarín Hernández, conocido como alias El Burro. Se trata de un cabecilla del frente de guerra oriental, capturado en mayo de 2021 en Saravena, Arauca, cuando ingresaba desde Venezuela.

Las cartas del ELN modificaron las condiciones del canje y concentraron la exigencia en José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada - crédito Europa Press
Las cartas del ELN modificaron las condiciones del canje y concentraron la exigencia en José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada - crédito Europa Press

La Fiscalía lo vinculó con asesinatos de más de 30 integrantes de la fuerza pública y de líderes sociales en Arauca, Boyacá y Casanare.

El segundo detenido mencionado fue Joel Quintero Uribe, alias Manteco, capturado en mayo de 2020 en Arauquita durante una operación militar contra una estructura del ELN. Las autoridades lo señalaron como cabecilla del frente Domingo Laín Sáenz. Según los datos recopilados por el medio, integraba esa estructura armada desde hacía más de una década.

José Rosely Cruz Laverde cumplía una condena de 17 años por homicidio agravado en la cárcel de El Barne, en Boyacá.

El cuarto hombre de la lista, Fredy Buitrago Parada, permanecía recluido en la cárcel de La Dorada, en Caldas, por rebelión agravada.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, todos fueron capturados durante la administración de Iván Duque. Algunas de esas operaciones contaron con apoyo de inteligencia extranjera.

El Gobierno de Gustavo Petro exigió al ELN la liberación sin condiciones de los secuestrados y pruebas de supervivencia de los retenidos - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales/Presidencia de Colombia
El Gobierno de Gustavo Petro exigió al ELN la liberación sin condiciones de los secuestrados y pruebas de supervivencia de los retenidos - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales/Presidencia de Colombia

La propuesta trascendió mientras el entonces presidente Gustavo Petro hablaba públicamente de abrir la posibilidad de un intercambio humanitario con el ELN para buscar la liberación de los funcionarios. En esas intervenciones no detalló los términos de las conversaciones.

La DNI aceptó discutir mecanismos para el eventual intercambio

El asunto avanzó durante 2025. En una carta de septiembre de 2025 dirigida a Jorge Arturo Lemus, entonces director de la DNI, el ELN aceptó la propuesta de nombrar comisiones negociadoras. La organización afirmó que tenía disposición para reunirse y “cuadrar los mecanismos de intercambio”.

Según información conocida por El Tiempo, también hubo una reunión en Arauca, con acompañamiento de organizaciones internacionales. Para entonces, el posible acuerdo ya era revisado por organismos de control.

Sin embargo, la respuesta de la DNI fijó límites a la propuesta. Lemus indicó en su carta que el acuerdo solo podría analizarse si implicaba un alivio humanitario para personas que no participaran directamente en las hostilidades.

Jorge Lemus admite que su experiencia en inteligencia proviene del M-19, generando debate sobre su idoneidad para dirigir la DNI - crédito DNI
La Dirección Nacional de Inteligencia evaluó un intercambio humanitario con el ELN para recuperar a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada - crédito DNI

El entonces director planteó que el Gobierno podía evaluar la libertad de cuatro excombatientes del ELN privados de la libertad, siempre que tuvieran enfermedades graves y enfrentaran barreras para acceder a tratamientos médicos en prisión.

La otra condición contemplada era que los detenidos fueran mayores de 70 años. La comunicación no señaló que los cuatro hombres pedidos por el ELN cumplieran esos requisitos.

El Gobierno exigió la liberación sin condiciones de los secuestrados

La DNI exigió que cualquier acuerdo incluyera la libertad irrestricta de los dos funcionarios de la Fiscalía y de los integrantes de la Fuerza Pública que estuvieran retenidos.

Lemus también solicitó pruebas de supervivencia para comprobar que los secuestrados no hubieran sufrido torturas ni tratos degradantes.

La carta propuso delegar una comisión para una negociación presencial en un lugar neutral. El encuentro debía contar con el acompañamiento de las Naciones Unidas y garantías de seguridad para los participantes.

Las conversaciones quedaron suspendidas después de que se verificó la identidad y el perfil de los integrantes del ELN cuya libertad pretendía incluirse en el canje, de acuerdo con la publicación.

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