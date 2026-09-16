Emiro Navarro sufrió grave quemadura en la cara con aceite en reto de ‘MasterChef Celebrity’

El accidente que alarmó a Emiro Navarro en la cocina de 'MasterChef Celebrity' - crédito @emiro_navarro/ Instagram

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Emiro Navarro sufrió quemaduras en el rostro tras una salpicadura de aceite durante una prueba de frituras en MasterChef Celebrity Colombia, en la emisión del 15 de septiembre.

El creador de contenido recibió atención médica dentro del estudio luego de que una de sus preparaciones reaccionara de forma repentina en una sartén con aceite caliente.

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El incidente ocurrió durante un reto de caja misteriosa en el que los participantes debían elaborar platos fritos. La prueba contemplaba un pin de inmunidad como recompensa para la preparación que lograra imponerse ante el jurado, por lo que los concursantes buscaron combinar creatividad, técnica y una presentación cuidada.

MasterChef Celebrity Colombia propuso una jornada en la que cada participante debía trabajar con ingredientes asignados y resolver su plato bajo presión. En ese contexto, Navarro apostó por una carimañola, una receta tradicional preparada a partir de yuca y relleno, vinculada con la gastronomía de la región Caribe colombiana.

Emiro Navarro sufrió quemaduras en el rostro durante un reto de frituras en 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito captura de pantalla @emiro_navarro/ Instagram

El concursante decidió hacer ese plato como una referencia a sus orígenes y como una oportunidad para mostrar los conocimientos que adquirió dentro de la competencia. Era la primera vez que preparaba la receta en el programa, en una instancia que exigía controlar el manejo del aceite y la cocción de la masa.

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La situación cambió cuando la carimañola entró en contacto con el aceite. La fritura explotó y provocó una salpicadura que llegó directamente al rostro de Emiro Navarro segundos después de que el chef Nicolas de Zubiría lo visitara en su estación. El participante interrumpió su trabajo de inmediato al sentir dolor y preocupación por el efecto que podía tener la quemadura.

La producción suspendió momentáneamente la actividad en esa estación para permitir la intervención del equipo de salud. Los paramédicos asistieron al creador de contenido en el plató y aplicaron tratamientos tópicos sobre las zonas afectadas, con el objetivo de disminuir la inflamación y aliviar la acción del calor sobre la piel.

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La carimañola explotó en el aceite y salpicó el rostro de Emiro Navarro cuando Nicolás de Zubiría estaba cerca - crédito @emiro_navarro/ Instagram

En ese momento, la presentadora Claudia Bahamón se acercó al participante para consolarlo. “Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien”, le dijo mientras le sostenía el rostro en medio del llanto del creador de contenido.

Navarro se mostró afectado por el episodio y expresó temor ante una posible lesión de mayor gravedad. La revisión médica inicial, sin embargo, determinó que se trató de quemaduras de primer grado, por lo que su estado no representaba un riesgo crítico. “Muy triste, nena, muy frustrante que se me queme la cara y se me daña prácticamente todo, mi empresa, que es mi rostro, mi imagen”, dijo Navarro ante las cámaras del programa.

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El aceite también alcanzó a otras personas que estaban cerca de la estación. Nicolás recibió algunas gotas mientras observaba la preparación, aunque no sufrió lesiones de consideración. El participante Tuto Patiño también tuvo una afectación superficial en el rostro, sin heridas que complicaran su continuidad en el reto.

Claudia Bahamón consoló a Emiro Navarro tras el accidente en plena prueba culinaria y terminó el plato del creador de contenido - crédito @emiro_navarro/ Instagram

La reacción de los demás concursantes reflejó la tensión que generó el accidente dentro de la cocina. Varios se acercaron para conocer el estado de Navarro, mientras el equipo médico evaluaba la extensión de la quemadura. La presentadora Claudia Bahamón acompañó el proceso y expresó su respaldo al participante antes de que la competencia retomara su curso.

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Una vez que los especialistas completaron la atención inicial, la preparación de Navarro quedó bajo observación dentro de la dinámica del reto. La prueba continuó con el resto de los platos y el jurado avanzó con la degustación prevista para definir al ganador del pin de inmunidad.

En medio de la revisión del personal médico, Emiro decidió que quería regresar a la competencia para terminar de emplatar su preparación y regresó a la estación, momento en que Claudia le llamó la atención. “¿Tu qué haces acá? Tienes el ojo rojo; yo te voy a terminar el plato", le dijo la presentadora.

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Nicolás de Zubiría y Tuto Patiño también recibieron salpicaduras, aunque no tuvieron lesiones de gravedad - crédito captura de pantalla @ @masterchefcelebrityco / Instagram

El episodio ocurrió en una etapa de mayor exigencia para los participantes. Tras la eliminación de Virginia Lizcano, el programa redujo el número de celebridades que siguen en carrera y elevó la presión en cada desafío. Los concursantes deben enfrentar pruebas técnicas, desafíos de creatividad y jornadas de eliminación que pueden definir su permanencia.

A pesar del accidente, Emiro Navarro continúa en MasterChef Celebrity Colombia. El creador de contenido quedó bajo seguimiento médico preventivo para controlar la evolución de las zonas afectadas y garantizar una recuperación completa antes de las próximas pruebas.