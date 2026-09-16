Colombia

Vocero de Abelardo de la Espriella acusó de “negligencia” a Petro por polémica liquidación del Ministerio de Igualdad: “Se fundó como una vitrina ideológica”

Durante su declaración, Miller Soto puso la lupa en la forma en que la administración saliente expidió el decreto de liquidación el 19 de junio, a un día del vencimiento del plazo establecido por la Corte Constitucional

El vocero del Gobierno, Miller Soto, expuso lo que sería, según él, la negligencia de la administración anterior en el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y anunció la expedición de la Directiva Presidencial 02 para organizar la transición - crédito @Infopresidencia/X
Guardar

Miller Soto, que oficia como vocero de Presidencia, afirmó la puesta en marcha de la Directiva Presidencial 02, firmada por el presidente Abelardo De la Espriella, busca reorganizar las funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad tras su liquidación, con el objetivo de impedir que los programas dirigidos a poblaciones vulnerables queden sin responsable institucional.

En su declaración, Soto aprovechó para referirse a la manera, a su juicio improvisada, en la que la pasada administración, la de Gustavo Petro, determinó el fin de esta dependencia. Y habló de “la negligencia con la que el gobierno anterior dejó esos derechos colgando de un hilo”, en relación con personas con discapacidad, mujeres y comunidades étnicas.

PUBLICIDAD

El vocero del Ejecutivo se centró en el decreto de liquidación, expedido el 19 de junio por el Gobierno Petro, solo un día antes de que el plazo fijado por la Corte Constitucional se venciera. “Dos años para planear y lo que dejaron fue un ministerio liquidándose en el aire, sin que nadie supiera a dónde iban a parar los programas que atendían a la gente”, sostuvo.

Miller Soto - Gustavo Petro - Ministerio de Igualdad
El vocero de presidencia Miller Soto arremetió contra el expresidente Gustavo Petro por cuenta de la forma en que se ordenó la liquidación del Ministerio de Igualdad - crédito @infopresidencia/X - Presidencia

Así pues, Soto recordó que si bien la corte declaró inexequible en mayo de 2024 la ley que creó la cartera, fijó un plazo de dos legislaturas, contado desde julio de ese año, para reorganizar sus funciones. “El Estado tuvo un plazo generoso para reorganizar con calma las funciones de esa entidad sin dejar a nadie desprotegido”, agregó el funcionario en este hecho.

PUBLICIDAD

Por ello, la directiva firmada por De la Espriella ordenó a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, al Departamento Administrativo de la Función Pública y a Prosperidad Social coordinar la reasignación de funciones, programas, proyectos y recursos; además de comprometer a la rama ejecutiva a atender las solicitudes del agente liquidador, Jhon Milton Rodríguez.

Se deberán identificar qué programas y recursos serán reasignados

El documento emitido establece que la Función Pública coordinará un plan de acción con las entidades involucradas para identificar y reasignar los asuntos que estaban a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad. El propósito del Gobierno es que ninguna de las poblaciones atendidas por esa cartera quede sin cobertura durante el proceso que se llevará a cabo.

Pintura en acuarela de un edificio clásico en deterioro con la bandera de Colombia, el escudo nacional y la palabra "igualdad" en magenta.
El Ministerio de Igualdad dejó de existir el 20 de junio de 2026, tras la decisión de la Corte Constitucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al describir las instrucciones impartidas a las entidades, Soto afirmó que el plan debe resolver el destino de “las funciones, los programas, los proyectos y los recursos que quedaron sueltos para que nada se quede sin dueño”. En ese orden de ideas, la directiva también exige que las dependencias respondan oportunamente a los requerimientos del liquidador.

El vocero también señaló que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y otros organismos de control fueron invitados a acompañar y vigilar el trámite. “Este gobierno no le teme a que lo vigilen. Todo lo contrario, prefiere que estos órganos lo acompañen”, destacó el funcionario, que fue el encargado de revelar los puntos claves de la referida directiva.

Soto cuestionó la gestión de Petro y atribuyó al ministerio un “propósito ideológico”

Durante su intervención, Soto sostuvo que la administración previa no dejó mecanismos definidos para trasladar los programas y recursos de la entidad; y, al referirse a la creación del ministerio no dudó en calificarlo como una plataforma ajena a su misionalidad “Se fundó como una vitrina ideológica, más preocupados por el discurso que por el resultado”, refirió.

Márquez insistió en que el Estado debe garantizar su seguridad y su capacidad para desempeñar sus funciones - crédito Colprensa
La exvicepresidenta Francia Márquez fue una de las ministras de esta cartera, que está en fase de liquidación - crédito Colprensa

En su declaración, el vocero relacionó esa valoración con la forma en que, según dijo, se produjo el cierre de la cartera. “Cuando llegó la hora de cerrarlo, ese mismo gobierno que tanto habló de proteger a las personas más vulnerables las dejó expuestas, sin ruta, sin garantías, sin que nadie respondiera por ellas”, agregó Soto frente a las consecuencias.

A su vez, destacó que el Gobierno acepta la decisión de la Corte Constitucional, aunque cuestionó la ejecución de la liquidación previa. “Lo que no puede aceptar, y no va a aceptar, es que la irresponsabilidad de quienes se fueron termine costándole la protección a la gente que más la necesita”, dijo Soto, que insistió en que no fue un “error de gestión” sino “negligencia”.

Y cerró su declaración con una advertencia sobre los grupos que dependían de estos programas. “Un ministerio se puede acabar, una bandera ideológica se puede guardar, pero los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, de las comunidades étnicas y de los sujetos de especial protección constitucional no se liquidan con un decreto mal hecho”.

Temas Relacionados

Miller SotoGobierno De la EspriellaGobierno PetroMinisterio de IgualdadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Con drones atacan radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle: vecinos registraron en videos el bombardeo

La ofensiva ocurrió este miércoles en la mañana en el corregimiento rural de Candelaria, Valle del Cauca, a pocos kilómetros de Cali, donde habitantes reportaron al menos tres detonaciones y se resguardaron en viviendas

Con drones atacan radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle: vecinos registraron en videos el bombardeo

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de septiembre

La moneda europea ha registrado un avance en comparación con la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de septiembre

Álvaro Montero volvió a ser figura con Boca, y así lo calificó la prensa de Argentina: “Manejó los tiempos”

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá un partido clave ante el Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero volvió a ser figura con Boca, y así lo calificó la prensa de Argentina: “Manejó los tiempos”

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Apareció el cantante Chakal del Sur, tras ser reportado como desaparecido en Jamundí, Valle del Cauca: se escucharon disparos durante la última llamada que atendió

Apareció el cantante Chakal del Sur, tras ser reportado como desaparecido en Jamundí, Valle del Cauca: se escucharon disparos durante la última llamada que atendió

Emiro Navarro sufrió grave quemadura en la cara con aceite en reto de ‘MasterChef Celebrity’

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

Mariana Zapata recibió una propuesta para enfrentarse a una reconocida figura en ‘Stream Fighters 5′, pero la rechazó

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Deportes

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Álvaro Montero volvió a ser figura con Boca, y así lo calificó la prensa de Argentina: “Manejó los tiempos”

Santa Fe fue eliminado por el Vasco da Gama de la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Confiado”

Así vivió James Rodríguez el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en Bogotá, previo a su primer partido en la Liga BetPlay

Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”