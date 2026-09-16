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Santa Fe fue eliminado por el Vasco da Gama de la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Confiado”

El equipo dirigido por el portugués Pedro Emanuel ahora jugará ante el Boca Juniors de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa en las semifinales del torneo continental

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Se terminó la participación de los equipos de la Liga BetPlay en los torneos Conmebol. El 15 de septiembre de 2026, Independiente Santa Fe cayó ante Vasco da Gama por 2-0 en el estadio Sao Januário de Río de Janeiro (Brasil), y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los goles de Bruno Duarte al minuto 37, y de David al 59 dejaron enterradas las ilusiones del equipo Cardenal, y mientras la alegría está presente en Río de Janeiro, la decepción se vive en Bogotá.

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Por este motivo, la prensa brasileña reaccionó a la clasificación del Vasco da Gama ante el “Cardenal”, que cuenta con cuatro futbolistas colombianos en sus filas: Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Marino Hinestroza y Johan Rojas.

Uno de los diarios más importantes de Río de Janeiro reseñó la victoria del Vasco da Gama sobre Santa Fe-crédito Meia Hora Brasil
Uno de los diarios más importantes de Río de Janeiro reseñó la victoria del Vasco da Gama sobre Santa Fe-crédito Meia Hora Brasil

El diario Meia Hora Brasil reseñó que el encuentro para el “Gigante da Colina” (apodo del Vasco da Gama) comenzó siendo difícil:

“Ante su afición, Vasco inició la primera parte con nerviosismo, intentando mantener la posesión. Sin embargo, fue Santa Fe quien generó peligro desde el principio. Tras un centro y un forcejeo, en el minuto 19, el delantero Rodallega disparó desde el borde del área pequeña, obligando a Léo Jardim a realizar una parada milagrosa. Un minuto después, el delantero ejecutó un tiro libre desde la izquierda con efecto que generó peligro, pero el balón se fue por encima del travesaño”, dijeron.

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Pero explicaron que tras los primeros 30 minutos de partido, el equipo de Río volvió a encontrar la confianza a través del orden:

“En el minuto 36, más organizado tras la pausa para hidratación, el Vasco respondió de la mejor manera: con un gol. En una jugada de gran calidad, el defensa Saldivia controló el balón, regateó por la derecha y centró a la perfección para que Bruno Duarte rematara de volea y anotara su primer gol con la camiseta del Vasco”, recordaron.

Complementaron también con la actitud con la cual entró el equipo de Río de Janeiro ante Santa Fe para buscar la superioridad numérica y en el marcador:

“Confiado, Vasco regresó al segundo tiempo jugando mejor y tomó el control total del partido. Si bien el equipo de Río de Janeiro generó peligro con disparos como el de Adson desde fuera del área en el minuto 12, Santa Fe no pudo superar el mediocampo. Luego, en el minuto 20, Puma recibió un pase magistral de Tchê Tchê y centró a la perfección para que David rematara de cabeza a la red vacía, ampliando la ventaja de Vasco”, finalizaron.

Otro de los diarios destacados de Brasil reseñaron la victoria del Vasco de la siguiente forma-crédito Lance
Otro de los diarios destacados de Brasil reseñaron la victoria del Vasco de la siguiente forma-crédito Lance

El diario Lance por su parte detalló la superioridad del equipo vascaíno durante los 90 minutos disputados en el estadio Sao Januário:

“Incluso con jugadores clave descansando, Vasco fue superior en la primera mitad. El equipo de Pedro Emanuel tuvo más posesión y, a pesar de algunos sustos por parte del conjunto colombiano, controló las principales acciones ofensivas del partido. El gol llegó en la recta final. Vasco recuperó el balón en campo contrario, Saldivia, jugando como lateral derecho, centró para que Bruno Duarte rematara a placer y abriera el marcador”, analizaron.

Aclararon que la superioridad del equipo brasileño se dio durante el segundo tiempo:

“Incluso con ventaja en el marcador, Vasco no bajó el ritmo. Su superioridad en la segunda mitad se hizo aún más evidente y se vio recompensada con una mayor ventaja. Poco después de entrar al campo, David aprovechó un preciso centro de Puma Rodríguez y cabeceó el balón al fondo de la red, asegurando el segundo gol de Vasco y sellando la victoria y la clasificación para las semifinales”, completaron.

Así calificó la prensa brasileña a Marino Hinestroza y a Carlos Andrés Gómez con el Vasco da Gama

Marino Hinestroza y Jader Obrian en el Vasco da Gama vs. Santa Fe-crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Marino Hinestroza y Jader Obrian en el Vasco da Gama vs. Santa Fe-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Por los lados de los futbolistas colombianos en el Vasco da Gama, Globo Esporte fue crítico con los rendimientos de los delanteros Marino Hinestroza y de Carlos Andrés Gómez.

Del exjugador de Atlético Nacional señalaron que tuvo altas y bajas durante los 90 minutos ante Santa Fe con una puntuación de 5 puntos:

“Un jugador con altibajos. Si bien mostró disposición en ataque para recuperar el balón al inicio del partido y provocar una tarjeta amarilla para Olivera, tuvo dificultades para recuperarse defensivamente y vio cómo Santa Fe creaba las mejores ocasiones precisamente cuando doblaban la marca sobre Lucas Pitón. Necesita estar más concentrado en todas las fases del juego”, analizaron.

Del exatacante de Millonarios resaltaron que también tuvo fallas en la concentración, pero que su influencia no fue determinante para el resultado del Vasco vs. Santa Fe:

“Entró al campo sin concentrarse. Participó en el ataque, pero falló en situaciones en las que normalmente no comete errores. Dado que el partido ya iba viento en popa para el Vasco, no cometió errores graves”, detallaron.

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