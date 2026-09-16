Así vivió James Rodríguez el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en Bogotá, previo a su primer partido en la Liga BetPlay

El jugador más importante del fútbol colombiano en el segundo semestre debutará ante Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

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James Rodríguez es la gran novedad en la convocatoria de Atlético Nacional para el partido adelantado de la fecha 13 de la Liga BetPlay ante Internacional de Bogotá. El partido está programado para jugarse a las 8:20 p. m. y en la noche anterior la hinchada verdolaga en la capital le dio la bienvenida al volante que jugará con el número 23.

Como es costumbre, cada que juega de visitante, la barra Los Del Sur organiza el banderazo para alentar a sus jugadores, pero esta vez tuvo como gran protagonista a James, que fue coreado y este se mostró receptivo, saludando a los aficionados antes de su primer partido con la camiseta verdolaga.

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La concentración de más de 300 hinchas en las inmediaciones de Corferias provocó que unidades de tránsito se desplazaran hasta el sitio de concentración para regular el tránsito y evitar problemas que alteran la seguridad y la convivencia. El acto terminó alrededor de las 9:00 p. m. cuando el equipo se dirigió a las habitaciones.

Por momento, James se mostró emocionado duante el banderazo y compartió con sus nuevos compañeros de equipo - crédito Redes sociales

En el aeropuerto El Dorado, James Rodríguez saludó con el pulgar arriba a los aficionados antes de abordar el bus que trasladó a la delegación al hotel de concentración. El volante avanzó rápidamente por un pasillo a la salida del aeropuerto El Dorado y apenas pudo ser visto por los seguidores.

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Aunque James Rodríguez no sería titular en el partido en El Campín, el volante ya sumó sesiones de entrenamiento y fue grabado cobrando tiros libres, lo cual permitiría que jugara algunos minutos y sellara su debut con Atlético Nacional en Bogotá.

El volante usará el número 23 durante lo que resta del segundo semestre de 2026. La elección rinde homenaje a Michael Jordan y LeBron James, dos figuras de la NBA que llevaron esa dorsal.

En el banderazo en Bogotá se vieron hinchas que ya estamparon el número 23 de James Rodríguez en la camiseta - crédito Atlético Nacional

El número 10 no estaba disponible porque Edwin Cardona ya lo registró y utilizó en partidos oficiales del campeonato en curso. El reglamento impide reasignar durante el torneo una camiseta que ya fue empleada por un futbolista inscrito.

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La camiseta 23 conecta a Rodríguez con dos referentes históricos del baloncesto de Estados Unidos: Michael Jordan, que la convirtió en un símbolo con los Chicago Bulls, y LeBron James, que la utilizó con Los Angeles Lakers.

El club explicó el significado de la decisión en sus redes sociales: “Hay números que no solo hacen parte de una camiseta, hacen parte de la historia. Esos que dejan de pertenecer a un deporte para pertenecer a la grandeza misma… el 23 vistió a Jordan de eternidad, a LeBron de imperio, y hoy viste al más grande. @jamesdrodriguez ya tiene su dorsal de leyenda”.

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Estos son los convocados de Atlético Nacional para el partido en Bogotá

Los Del Sur le dieron en Bogotá la bienvenida a James Rodríguez, previo al partido contra Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

Arqueros

#34. Franco Armani.

#44. Edimir Zea.

Defensas

#3. Neider Parra.

#20. Milton Casco.

#16. William Tesillo.

#27. Yeicar Perlaza.

#33. Samuel Velásquez.

#6. Andrés Román.

#15. Andrés Reyes.

Volantes

#23 James Rodríguez.

#80. Juan Manuel Zapata.

#19. Juan Manuel Rengifo.

#22. Elias Cabrera.

#31. Xavi Ríos.

Delanteros

#17. Cristian Arango

#7. Marlos Moreno

#29. Andrés Sarmiento

#30. Kevin Parra.

#9. Marlos Moreno.

#99. Ian Poveda.

James Rodríguez se retiró de la selección Colombia

James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia, convencido de que había llegado el momento de cerrar una etapa central de su carrera después de años como referente del equipo nacional. El mediocampista sostuvo que se marcha tranquilo porque entregó todo al país.

Sus hijos, Salomé y Samuel, ocuparon un lugar especial en la despedida. El futbolista explicó que fueron una de sus principales motivaciones durante los partidos, los viajes, las celebraciones y los períodos de mayor presión.

“Muchas veces jugué por ellos, cuando estaba cansado, cuando había presión, cuando las cosas no salían como yo quería”, relató Rodríguez. Dijo que su objetivo, más allá de los goles y las victorias, fue que sus hijos se sintieran orgullosos de que defendió a Colombia con amor, respeto y entrega.

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La salida del jugador pone fin a un recorrido en el que llevó la camiseta número 10 y la cinta de capitán, dos responsabilidades que vinculó con el compromiso de representar al país. “Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia”, señaló.