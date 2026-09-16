Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El 15 de septiembre de 2026, el volante anunció su retiro de la selección Colombia-crédito STR/EFE

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, en juego adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 16 de septiembre de 2026 a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín de Bogotá, y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de lo que ocurre en la previa, y lo que serán los 90 minutos en la capital de Colombia.