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Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

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EFE
El 15 de septiembre de 2026, el volante anunció su retiro de la selección Colombia-crédito STR/EFE

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, en juego adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 16 de septiembre de 2026 a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín de Bogotá, y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de lo que ocurre en la previa, y lo que serán los 90 minutos en la capital de Colombia.

13:11 hsHoy

James Rodríguez estuvo cerca de llegar al Avellino, y presidente del club italiano reveló porqué se cayó la negociación: “Me expresó dudas sobre sus capacidades”

El presidente Angelo D’Agostino contó que el entrenador italiano tenía reservas sobre el aporte del mediocampista a la idea del equipo, y la negociación se cayó antes de su anuncio con Atlético Nacional

El directivo italiano reveló que James no era del gusto del técnico Alessandro Nesta-crédito Sports Channel 214/YouTube

El fichaje de James Rodríguez por Avellino se frustró por razones deportivas, además de las económicas, antes de que el colombiano fuera anunciado por Atlético Nacional. El presidente del club italiano, Angelo D’Agostino, explicó que el entrenador Alessandro Nesta dudaba de que el volante se ajustara a las necesidades del equipo.

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12:55 hsHoy

Así vivió James Rodríguez el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en Bogotá, previo a su primer partido en la Liga BetPlay

El volante, que anunció su retiro de la selección Colombia, debutará con los verdolagas en el partido adelantado de la fecha 13 ante Internacional de Bogotá

El jugador más importante del fútbol colombiano en el segundo semestre debutará ante Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

James Rodríguez es la gran novedad en la convocatoria de Atlético Nacional para el partido adelantado de la fecha 13 de la Liga BetPlay ante Internacional de Bogotá. El partido está programado para jugarse a las 8:20 p. m. y en la noche anterior la hinchada verdolaga en la capital le dio la bienvenida al volante que jugará con el número 23.

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12:36 hsHoy

colombia/deportes/2026/09/16/un-sueno-que-vivimos-juntos-la-respuesta-de-la-madre-de-james-rodriguez-tras-anunciar-su-despedida-de-la-seleccion-colombia/

12:27 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
América de Cali es el líder de la Liga BetPlay crédito Catalina Olaya/Colprensa
  1. América de Cali: 20 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +15)
  2. Millonarios: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Deportes Tolima: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  4. Atlético Nacional: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Independiente Medellín: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  6. Atlético Bucaramanga: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Independiente Santa Fe: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  8. Deportivo Cali: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  9. Internacional de Bogotá: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  10. Llaneros: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  11. Águilas Doradas: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  12. Once Caldas: 9 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Cúcuta Deportivo: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  14. Fortaleza: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Alianza FC: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -8)
  16. Boyacá Chicó: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8)
  17. Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  18. Deportivo Pereira: 6 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  19. Deportivo Pasto: 5 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  20. Junior FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
12:10 hsHoy

Jorge Barón le reclamó fuerte a James Rodríguez por haber firmado con Atlético Nacional: “La peor de una traición es que nunca viene de un enemigo”

El veterano presentador, que se hizo famoso por la ‘patadita de la buena suerte’ y ‘agüita para mi gente’, y que es conocido hincha del Deportes Tolima, se hizo viral por su reacción a la llegada del volante al equipo antioqueño

El presentador de televisión, que es hincha del Deportes Tolima, calificó como una "traición" la decisión del mediocampista de volver al FPC con el 'Rey de Copas' - crédito @jorgebarontv/TikTok

La llegada del volante James Rodríguez al Atlético Nacional continúa causando revuelo en las redes sociales. No solo por cuándo se dará el esperado debut del jugador con la camiseta del ‘Rey de Copas’, que será la número 14 en su carrera futbolística, sino por los corazones que ‘rompió’ entre los hinchas del Deportes Tolima, que anhelaban verlo con la ‘Vinotinto y Oro’.

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11:34 hsHoy

James Rodríguez deja atrás el capítulo de la selección Colombia y se enfoca en el “Rey de Copas”

EFE
James en su presentación con Atlético Nacional-crédito STR/EFE

Para el encuentro, el árbitro encargado de impartir justicia será el vallecaucano Carlos Betancur, mientras que en el VAR estará Nicolás Gallo.

El equipo dirigido por el argentino Ricardo Valiño viene de sumar una victoria clave en el descenso, el 12 de septiembre de 2026 ante Llaneros FC por 3-2.

El cuadro bogotano comenzó perdiendo al minuto 12 con autogol de Larry Vásquez, luego, el paraguayo Diego Duarte empató el partido al 16, y 15 minutos más tarde, Néider Ospina adelantaría al cuadro de la “Media Colombia” (apodo de Llaneros) al 32.

A falta de cuatro minutos para finalizar el primer tiempo, el uruguayo Fabricio Sanguinetti empató al 41 el partido para los bogotanos.

El conjunto verdolaga suma 15 puntos y tiene tres partidos menos que el líder América. Buscará su quinto triunfo consecutivo para acercarse a la parte alta de la clasificación, luego de vencer 2-0 a Águilas Doradas el 13 de septiembre de 2026, y acumular cuatro fechas sin perder.

Los goles fueron de Edwin Cardona al minuto 68 de tiro penal, y de Ian Poveda al 83 para cerrar la victoria del equipo de Lucas González.

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