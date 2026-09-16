Colombia

María Fernanda Cabal afirmó que si un joven quiere hacerse cambio de sexo debería esperar hasta los 18 años: “Con los niños no”

La exsenadora del Centro Democrático habló sobre el debate que abrió un documental mexicano y pidió que los menores reciban valoración profesional antes de cualquier decisión médica

La discusión por el documental sobre niños trans llegó a Piso 8 con María Fernanda Cabal - crédito @piso8fm/TikTok

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La entrevista a la exsenadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, en el programa digital Piso 8 se sumó a la discusión que surgió en Colombia tras la difusión del documental del mexicano Samuel Adrián, Colombia: fábrica de niños trans, donde se afirmó que el 78% de los procedimientos de transición se practican en niños menores de siete años.

Cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, desmintieron a Samuel Adrían, según la cual entre 2018 y 2024 no hubo cirugías de reasignación de sexo en menores en Colombia. La entidad registró 59 intervenciones durante ese lapso, todas en adultos de entre 21 y 73 años.

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Tras lo anterior, la exdirigente cuestionó los presuntos tratamientos de transición en menores de edad y afirmó que los padres deben acudir a especialistas si sus hijos expresan dudas sobre su identidad de género.

Durante la conversación, el comediante Jhovanoty planteó el caso hipotético de un padre cuyo hijo le dice que no se siente identificado con su cuerpo. Ante esa situación, Cabal respondió que debía llevarlo “a un psicólogo o a un psiquiatra infantil”.

La excongresista sostuvo que esa expresión puede estar relacionada con otros factores que requieren atención profesional. “Puede tener un episodio de ansiedad”, dijo, y añadió que cualquier manifestación en un niño debe ser tratada antes de asumir una definición sobre su identidad.

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Bogotá.16 de septiembre de 2021. Senadora, María Fernanda Cabal. (Colprensa - Álvaro Tavera)
María Fernanda Cabal pidió que los menores con dudas sobre su identidad reciban atención psicológica - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Cabal rechazó que se clasifique a los menores de forma inmediata

En el diálogo, Jhovanoty preguntó si los comportamientos considerados tradicionalmente femeninos en un niño podían relacionarse con una identidad transgénero. Cabal respondió que no necesariamente y advirtió sobre las clasificaciones tempranas.

“Hay manifestaciones tempranas de ansiedad”, expresó la exsenadora. También señaló que cada persona percibe y siente de manera distinta, pero cuestionó que se concluya de inmediato que un menor tiene una identidad determinada.

Otra participante de la entrevista respaldó la idea de que estos casos deben pasar por una valoración psicológica y física. La periodista vinculó esa postura con el contenido del documental de Samuel Adrián, que ha generado reacciones en redes sociales y críticas de distintos sectores en Colombia.

Según lo expuesto en la conversación, el documental presenta testimonios y cuestionamientos sobre la atención médica de menores que manifiestan inconformidad con su sexo asignado al nacer. No obstante, en la entrevista no se precisaron los casos, instituciones médicas ni documentos en los que se basan esas afirmaciones.

María Fernanda Cabal cuestionó el arresto de Samuel Adrián y defendió el derecho a debatir las afirmaciones planteadas en el documental - crédito @samueladrian_/Instagram - Maria Fernanda Cabal/Facebook
María Fernanda Cabal habló del cambio de sexo en menores tras documental del mexicano Samuel Adrián - crédito @samueladrian_/Instagram - Maria Fernanda Cabal/Facebook

La periodista señaló que, de acuerdo con la versión divulgada en la producción audiovisual, un padre habría consultado por la situación de su hijo y habría recibido una recomendación para iniciar un proceso hormonal sin una evaluación previa. “Ni siquiera le dicen: ‘Llévalo al psicólogo’”, afirmó.

La entrevista incluyó referencias a tratamientos hormonales y cirugías

Cabal sostuvo que los procedimientos médicos vinculados con la transición de género deben excluir a niños y adolescentes. Durante el programa, mencionó el caso de “una muchacha” a quien le habrían retirado los senos y que luego se arrepintió de la intervención. La exsenadora afirmó que esa persona dijo haber sido engañada durante el proceso de transición.

La discusión derivó luego hacia la orientación sexual. Jhovanoty planteó el supuesto de que un psicólogo determinara que un niño es gay.

La congresista del Centro Democrático se refirió a Álvaro Leyva y criticó a Gustavo Petro. Foto: Colprensa
“Con los niños no”, la postura de María Fernanda Cabal sobre procesos de transición - crédito Colprensa

La periodista que participaba en la conversación rechazó esa posibilidad y sostuvo que un profesional no debería clasificar a un menor ni definir que debe convertirse en una persona trans. “Yo dejaría que crezca”, afirmó la periodista. Cabal coincidió con esa postura y planteó que las decisiones de transición deberían corresponder a la adultez.

Como ejemplo, recordó que de niña le gustaban el fútbol, los carros y los deportes que describió como masculinos, aunque señaló que esas preferencias no definían necesariamente la identidad de una persona.

“Hay que dejarlos crecer. Y si finalmente usted creció, creció y quiere volverse vieja, vuélvase vieja. Quiere volverse macho, vuélvase macho, pero con los niños no. Punto. A mí me gustó el fútbol, siempre fui a fútbol con mi papá, me gustaban los carritos, me gustaban los deportes... Pero totalmente masculinos. A mí me hubieran dicho a los diez años: “¿Querés ser hombre?” Yo hasta digo que sí“, afirmó la exsenadora.

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