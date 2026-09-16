Se va otro funcionario de la cúpula de Ecopetrol: la empresa confirmó la salida de Julio César Herrera de la Vicepresidencia Comercial y anunció su remplazo

Ecopetrol confirmó la salida de Julio César Herrera Martínez de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo por mutuo acuerdo y designó a Graford Santamaría Valbuena como encargado temporal - crédito Ecopetrol

Guardar

Ecopetrol confirmó la salida de Julio César Herrera Martínez de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo el 15 de septiembre de 2026, tras terminar su relación laboral por mutuo acuerdo, y designó a Graford Santamaría Valbuena como encargado desde el 16 de septiembre.

El relevo ocurre mientras una denuncia anónima cuestiona operaciones comerciales y contratos de la petrolera, acusaciones que el exdirectivo rechazó.

PUBLICIDAD

Santamaría, hasta ahora director Financiero de Hidrocarburos, asumirá de forma temporal el área responsable de las relaciones comerciales y de mercadeo de la compañía. Ecopetrol agradeció a Herrera por su “liderazgo y compromiso” y no detalló las razones adicionales del cierre de su vínculo laboral.

El nuevo encargado acumula más de 20 años de experiencia en los sectores financiero y energético, incluidos 18 años en cargos de liderazgo dentro de Ecopetrol. Su carrera abarca exploración y producción, transporte y logística, además de refinación, comercialización y distribución de combustibles.

Graford Santamaría asumirá de forma temporal el área comercial y de mercadeo de Ecopetrol tras su paso como director Financiero de Hidrocarburos - crédito Graford Santamaría Valbuena/LinkedIn

Santamaría es ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes. La empresa destacó su trabajo en eficiencia operativa y generación de valor sostenible.

PUBLICIDAD