Colombia

Hay más de 3.000 vacantes de carrera en la Procuraduría: así puede aplicar a esta convocatoria que cierra el 18 de septiembre

El registro del concurso de carrera administrativa estará abierto hasta las 4:00 a. m. y exige completar el trámite en línea antes de esa hora, con la advertencia de que no habrá correcciones de documentos

La Procuraduría examina si el comité evaluador de la Diran vulneró principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La Procuraduría cerrará el 18 de septiembre de 2026 las inscripciones del concurso para cubrir 3.052 vacantes de carrera administrativa en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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La Procuraduría General de la Nación cerrará el 18 de septiembre de 2026, a las 4:00 p. m., las inscripciones al concurso que busca cubrir 3.052 vacantes de carrera administrativa, reabierto tras incorporar una reserva de plazas para personas con discapacidad ordenada por la normativa vigente.

La convocatoria abarca cargos de los niveles operativo, administrativo, técnico, profesional, ejecutivo y asesor en distintas regiones de Colombia. Durante su primer día, iniciado el 7 de septiembre a las 8:00 a. m., se registraron más de 17.000 personas en todo el país.

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El plazo para pagar los derechos de participación por ventanilla vence el 17 de septiembre. La inscripción general seguirá habilitada hasta las 4:00 p. m. del día siguiente, pero cada aspirante podrá elegir una sola convocatoria.

La Procuraduría informó que el proceso acumulaba más de 39 mil preinscritos y más de 112 mil inscripciones. Una vez cerrado el registro, no se podrán cargar ni corregir documentos.

La reserva de 215 puestos para personas con discapacidad

El concurso de la Procuraduría fue reabierto tras incorporar una reserva de 215 puestos para personas con discapacidad, como exige la Ley 2418 de 2024 - crédito Procuraduría General de la Nación
El concurso de la Procuraduría fue reabierto tras incorporar una reserva de 215 puestos para personas con discapacidad, como exige la Ley 2418 de 2024 - crédito Procuraduría General de la Nación

El proceso había sido aplazado en mayo tras un fallo de la Corte Constitucional que exigió aplicar las disposiciones de la Ley 2418 de 2024 a las carreras especiales, incluida la obligación de destinar al menos el 7% de la oferta a personas con discapacidad.

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La entidad reservó 215 puestos para esa población y, tras subsanar ese requisito, el procurador general, Gregorio Eljach, confirmó la continuidad de la convocatoria. Las plazas reservadas no tienen costo de inscripción.

Eljach sostuvo que la selección para el servicio público debe depender de las capacidades de los candidatos: “El mérito es lo que tiene que primar para llegar al servicio público porque ese es un deber, pero en medio de tanta necesidad, también termina siendo un privilegio. Los invito a que entren a la página, miren a qué pueden aplicar, se inscriban porque es hasta el 18 de septiembre”.

Los interesados deben ser colombianos, presentar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras, aceptar las disposiciones que regulan el proceso y acreditar la formación académica y experiencia exigidas para el cargo elegido. También deben estar libres de causales legales de inhabilidad o incompatibilidad.

Quienes aspiren a una plaza reservada deben entregar un certificado de discapacidad válido y los documentos adicionales requeridos. Las condiciones varían según el perfil, el nivel del empleo, el código de la vacante y las funciones asignadas.

Los costos de inscripción y la escala salarial

Mano de persona sostiene una cartera de cuero marrón que contiene billetes de pesos colombianos de cien mil, veinte mil y diez mil sobre una mesa de madera clara.
El plazo para pagar los derechos de participación por ventanilla vence el 17 de septiembre y cada aspirante solo puede elegir una convocatoria - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los derechos de participación para empleos operativos, administrativos y técnicos cuestan $58.400. Para los cargos profesionales, de asesor y ejecutivos, el valor establecido es de $87.550.

Las remuneraciones dependen del nivel y la denominación del puesto. Un auxiliar de servicios generales recibe una asignación básica superior a $2,3 millones mensuales, mientras que un auxiliar de mantenimiento supera los $3,4 millones.

En el nivel técnico, los salarios van de $3 millones a $4,5 millones mensuales. El rango asistencial contempla pagos de entre $2 millones y $3,2 millones.

Un secretario ejecutivo y un profesional universitario tienen asignaciones básicas superiores a $6,8 millones, mientras que un coordinador administrativo supera los $8,9 millones. Los asesores pueden recibir entre $10 millones y $15 millones mensuales.

Las vacantes ejecutivas incluyen puestos como procurador judicial, con una asignación básica por encima de $12 millones, y jefe de división, cuya remuneración supera los $18 millones mensuales. La escala profesional y de asesor alcanza un máximo de $18.073.001.

El registro y las etapas posteriores del proceso

Más de 101 expertos en normativa electoral y ética pública brindan atención ininterrumpida durante las elecciones legislativas - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría reportó más de 17.000 registros en el primer día y acumulaba más de 39 mil preinscritos y más de 112 mil inscripciones - crédito Procuraduría General de la Nación

La postulación se realiza en el portal Mérito Construyendo Excelencia, operado con apoyo de la Universidad de Antioquia. Allí se pueden consultar las vacantes mediante filtros por nivel, asignación salarial o código, además de verificar el costo de inscripción y los requisitos de cada empleo.

El procedimiento exige ingresar al sitio, navegar por las convocatorias disponibles, realizar la preinscripción, formalizar el registro, pagar los derechos de participación y cargar la documentación solicitada.

La Procuraduría pidió a los aspirantes completar el trámite personalmente, no recurrir a intermediarios y utilizar únicamente los medios de pago autorizados.

Después de la fase de reclutamiento, la entidad publicará las listas de admitidos y no admitidos. Luego se aplicarán las pruebas e instrumentos de selección correspondientes a cada cargo.

Las personas que superen las etapas eliminatoria y clasificatoria integrarán las listas de elegibles e iniciarán su período de prueba en la Procuraduría. La Universidad de Antioquia realizará los exámenes, previstos aproximadamente para mayo de 2027.

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