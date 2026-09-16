Vuelo de Avianca con destino a Guatemala tuvo que aplazar su aterrizaje por espectáculo de fuegos pirotécnicos y esto dijo la aerolínea: “En ningún momento se declaró en emergencia”

Avianca explicó que el vuelo AV700 abortó su primer aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya de Flores por fuegos artificiales cerca de la ruta de descenso - crédito Carlos García Rawlins/Reuters

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Dos días después de que se hicieran virales las imágenes de una aeronave de la compañía colombiana Avianca abortando su aterrizaje en Aeropuerto Internacional Mundo Maya de la ciudad de Flores, Guatemala, la aerolínea entregó explicaciones de lo ocurrido durante la tarde noche del lunes 14 de septiembre.

A través de un comunicado, la compañía señaló que el vuelo AV700 de Avianca aterrizó sin inconvenientes en su segundo intento de llegada a la terminal aérea, después de que los pilotos suspendieran la primera aproximación por fuegos artificiales encendidos cerca de la ruta de descenso.

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El hecho ocurrió durante la noche del 14 de septiembre de 2026, en medio de las celebraciones patrias por el Día de la Independencia en la región guatemalteca. La aeronave cubría el trayecto entre Ciudad de Guatemala y Flores.

La situación obligó a la tripulación a efectuar un sobrepaso de aterrizaje, una medida prevista en los protocolos de seguridad cuando existen obstáculos o condiciones que comprometen una aproximación estable a la pista.

La tripulación ascendió para alejarse del área y se reincorporó al circuito de tránsito aéreo antes de intentar nuevamente la llegada a la terminal de Mundo Maya, donde completó la maniobra sin incidentes - crédito X

La aeronave de Avianca abortó su primera aproximación al aeropuerto de Flores porque la pirotecnia apareció en la trayectoria prevista para el descenso. Los pilotos ascendieron para alejarse del área y luego volvieron a incorporarse al circuito de tránsito aéreo.

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La pirotecnia apareció durante la aproximación final a Flores

La cuenta especializada FL360aero, dedicada a temas de aviación en X, difundió el material audiovisual que mostró los fuegos artificiales en las cercanías de la ruta de llegada del avión.

De acuerdo con esa publicación, los artefactos pirotécnicos se activaron a lo largo de la trayectoria final que debía seguir la aeronave antes del aterrizaje. La presencia de luces y explosiones en ese sector llevó a los pilotos a interrumpir el descenso. La decisión se tomó antes de que el avión tocara tierra.

Avianca confirmó el episodio y explicó que la medida respondió a sus procedimientos operacionales. La empresa indicó que los pasajeros y los tripulantes llegaron a destino de forma segura tras la nueva aproximación. También precisó que el avión no se declaró en emergencia en ningún momento.

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Avianca afirmó que ni los pasajeros ni la tripulación estuvieron en emergencia y confirmó que todos llegaron a destino de forma segura - crédito Avianca

“Posteriormente, tras una segunda aproximación del avión a la pista, los pasajeros y la tripulación aterrizaron de manera segura. Vale la pena aclarar que en ningún momento el avión se declaró en emergencia”, señaló la compañía colombiana.

Asimismo, Avianca sostuvo que el lanzamiento de pirotecnia cerca de las rutas de aproximación y despegue constituye “un riesgo grave para la seguridad aérea”. La aerolínea vinculó esa advertencia con la posición de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.

La compañía remarcó que esos elementos pueden reducir la visibilidad de los pilotos, afectar el avión o exigir maniobras evasivas. En este caso, el protocolo aplicado fue el sobrepaso de aterrizaje.

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“Avianca reitera que, tal como lo ha señalado la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC), el lanzamiento de fuegos pirotécnicos en cercanías de las rutas de aproximación y despegue de los aeropuertos representa un riesgo grave para la seguridad aérea, ya que puede reducir la visibilidad de los pilotos, afectar la aeronave o generar maniobras evasivas o de emergencia”, señaló la empresa en su comunicado.

Los fuegos artificiales pueden alterar la visión nocturna de los pilotos

La aerolínea y la DGAC de Guatemala advirtieron que la pirotecnia cerca de aeropuertos reduce la visibilidad, altera la visión nocturna y puede afectar la aeronave - crédito X

La pirotecnia encendida cerca de un aeropuerto plantea riesgos durante una de las etapas más sensibles del vuelo: la aproximación final. En ese momento, los pilotos deben mantener referencias visuales y seguir una trayectoria precisa hacia la pista.

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Los destellos pueden alterar temporalmente la visión nocturna de la tripulación o distraer su atención durante una maniobra que exige concentración. El problema aumenta cuando los artefactos aparecen dentro o cerca del corredor utilizado para el descenso.

También existe la posibilidad de que los elementos pirotécnicos golpeen la estructura de la aeronave. Un impacto podría afectar componentes externos necesarios para la navegación o la operación del avión.