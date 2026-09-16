Así avanza la construcción del ‘Pentágono’ de Medellín: será la sede del Escudo de las Américas de Donald Trump en Colombia

El C5i en Medellín concentrará en un solo complejo la operación de seguridad, justicia y atención de emergencias de la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín

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La construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía -C5i-, concebido como el ‘Pentágono de la seguridad’ de Medellín llegó al 36% y su inversión supera los 205.000 millones de pesos, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.

En una rueda de prensa, el mandatario local subrayó que el proyecto reforzará la prevención, la atención y la gestión de situaciones ligadas a la seguridad, la convivencia y las emergencias en la capital del departamento de Antioquia.

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Incluso, el dirigente recalcó que la edificación también albergará la sede del Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación en seguridad y política impulsada por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, y de la cual Colombia oficializó su ingreso en septiembre de 2026.

Qué integrará y cómo operará el C5i

El C5i, o Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía, será una infraestructura de más de 18.000 metros cuadrados y nueve niveles que integrará organismos de seguridad, justicia y atención de emergencias en Medellín.

Según la Alcaldía de Medellín, el edificio reunirá al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M), el CAD de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las salas de crisis y situacional. También articulará a la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y otras dependencias de seguridad, justicia y atención de emergencias.

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Igualmente, allí también operarán líneas de atención ciudadana como la Línea Amiga, la de mujeres y la de salud mental. En el plano tecnológico, el distrito antioqueño detalló que el C5i tendrá analítica de video para identificar personas y placas, inteligencia artificial, centro de datos inteligente, sistemas de ciberseguridad y ciberdelito, y una plataforma unificada de administración y control.

De hecho, el centro proyecta una cobertura de más de 4.800 puntos de videovigilancia, entre cámaras fijas, móviles, PTZ y LPR, y drones; el plan incluye también 1.000 alarmas comunitarias y 1.300 botones de pánico, junto con la renovación de sistemas de información y la ampliación de la red de cámaras con inteligencia artificial.

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A su vez, se contempla que el edificio cuente con un centro de datos TIER 3 híbrido, con operación física y en la nube, además de redundancia eléctrica y conectividad optimizada.

El alcalde Federico Gutiérrez describió el alcance operativo del proyecto y señaló que, con el progreso de la obra, podría entrar en operación en el año 2027.

“Aspiro a que antes de que terminemos el primer semestre del año entrante, estaremos operando con las cámaras nuevas de la ciudad (...) Todo operará acá. En junio del año entrante, este proyecto estará operando para la ciudad y va a ser uno de los más modernos, no solo de América Latina, sino de todo el hemisferio”, declaró el mandatario a los medios de comunicación.

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La futura sede del Escudo de las Américas

En cuanto a la disposición del ‘Pentágono’ para que sea la sede del Escudo de las Américas, el dirigente antioqueño enfatizó en que estará en el último nivel de la edificación, recalcando que será vital para la lucha contra el narcotráfico y las estructuras terroristas en el hemisferio.

En su intervención, el alcalde indicó que esta propuesta cuenta con el aval del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella.

“Vamos a tener en el último nivel el vertipuerto para lo que tiene que ver con el sistema de drones. Y algo muy importante que lo hemos hablado también con el presidente Abelardo de la Espriella y con el gobierno de los Estados Unidos, acá en este edificio va a estar también ubicado todo el tema como sede del Escudo de las Américas, que es la lucha en contra del narcotráfico, de las estructuras terroristas que hay no solo en Colombia, sino para todo el hemisferio”, declaró.

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A su vez, Gutiérrez añadió que, además de la agencia norteamericana, se espera que el ‘Pentágono’ también concentre otras entidades de seguridad del resto del mundo. “Eso es un avance muy importante, o sea que aquí vamos a tener muchas agencias, no solo las colombianas, sino otras como las del gobierno de los Estados Unidos en algunos de los momentos para operaciones críticas que son necesarias”, recalcó.

Por ahora, la construcción sigue en marcha y las fuentes mantienen diferencias sobre el costo total, el avance y la fecha de entrada en operación. La prueba para esta infraestructura llegará cuando deba convertir la concentración de agencias, datos y vigilancia en respuestas más rápidas ante delitos y emergencias.

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