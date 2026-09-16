Colombia

Miembros de estructuras criminales aumentaron en un 92% durante el Gobierno de Gustavo Petro, aseguró el ministro de Defensa: “Crecimiento abismal”

El general (r) Jorge Mora afirmó en un debate de control político en el Senado que el panorama obliga a la fuerza pública a emplear todas sus capacidades, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella para combatir a las organizaciones ilegales

El general (r) Jorge Mora reveló el "abismal" aumento de las estructuras narcoterroristas en el país, que mostró expansión territorial de estos grupos, especialmente en la frontera con Venezuela - crédito @mindefensa/X
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El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, afirmó ante la Comisión Segunda del Senado, que lo citó a debate de control político que las organizaciones armadas y sus redes de apoyo aumentaron en un 92% frente al 2022; es decir, un incremento que, según sus cifras, se gestó en la administración de Gustavo Petro y por cuenta de la política de Paz Total.

De acuerdo con el ministro Mora, al término de la administración Petro se registraron un total de 29.062 integrantes, frente a los 15.120 miembros de estas estructuras que había antes de iniciar esa administración. Esta expansión, según el funcionario, obliga a la fuerza pública a emplear sus capacidades contra organizaciones que han ampliado su presencia territorial.

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General (r) Jorge Mora se refirió a la situación de los grupos ilegales en Colombia
En el debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado, el general (r) Jorge Mora se refirió a la situación de los grupos ilegales en Colombia y advirtió sobre su expansión - crédito @mindefensa/X

Esto es un crecimiento abismal, nunca visto en la historia del conflicto colombiano, que en tan solo cuatro años se hayan duplicado los grupos armados organizados”, precisó el titular de la cartera. En su exposición, Mora se concentró en lo que ocurre en el Catatumbo, en donde 2.447 personas fueron desplazadas luego de que se reportaran 13 eventos masivos en 2026.

Lo anterior, por culpa la actividad de grupos armados al margen de la ley en Norte de Santander. Este tipo de alteraciones llevaron, según el ministro, a que el presidente Abelardo de la Espriella pusiera fin a la estrategia de Paz Total, apenas un mes después de asumir el cargo y cumpliendo con ello con una de las propuestas que hizo en la contienda electoral.

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Así ordenó cerrar las mesas de diálogo, los espacios sociojurídicos y las zonas temporales creadas durante la administración de Petro. Esta determinación cobija procesos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc de alias Calarcá, los Comandos de la Frontera, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otras bandas urbanas.

El presidente de la República firmó la resolución que revoca la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de diálogos con los narcoterroristas del ELN, al denunciar el multimillonario despilfarro en estos procesos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Mora insistió en bombardeos y operaciones “con todas las capacidades del Estado”

Con ello, Mora señaló que la nueva etapa demanda decisiones operativas inmediatas y al referirse al margen de tiempo para asumir la conducción de la estrategia de seguridad enfatizó la urgencia de tomar de decisiones.

“En escasos tres días tenemos que asumir la responsabilidad de ordenar no solamente bombardeos, sino de atacar con todas las capacidades y contundencia que las armas de la República nos ponen a disposición a los soldados y policías de la patria para proteger a los colombianos”, destacó el titular de la cartera frente a esta situación de orden público.

Y remarcó que, de los 29.062 integrantes, relacionados es necesario incluir las redes de respaldo de esas estructuras. “Ahí faltan más de 10.000 milicianos que nombran ellos o gente que les ayuda en la parte logística”, remarcó Mora, que también se refirió a los Grupos Armados Organizados (GAO) catalogados bajo esa denominación durante el gobierno anterior.

El bombardeo en Guaviare dejó siete menores muertos y desató una controversia nacional sobre la operación militar - crédito AP
Los bombardeos a las organizaciones armadas en Guaviare en el Gobierno de Abelardo de la Espriella han dejado cinco menores muertos - crédito AP

Para el funcionario, la amenaza no se limita a las estructuras armadas ni a sus apoyos logísticos, sino que se expresa en el control y la movilidad sobre zonas de frontera. Y frente a dos bombardeos en Guaviare que dejaron cinco menores muertos, los mismos respondían a un “deber institucional” frente a la disputa entre estructuras de alias Calarcá e Iván Mordisco.

Tenemos que actuar antes de que ellos lo hagan y cometan una masacre y terminan haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos”, indicó Mora, en relación con enfrentamientos entre estas organizaciones que ya dejan 48 insurgentes muertos, además de 10 uniformados asesinados, en una ofensiva que adelantó continuará.

Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero es señalada como uno de los principales mandos del ELN y comandante del Frente de Guerra Nororiental - crédito suministrada a Infobae Colombia
Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero es señalada como uno de los principales mandos del ELN y comandante del Frente de Guerra Nororiental - crédito suministrada a Infobae Colombia

¿Cómo combatirá el Gobierno De la Espriella al ELN?

En su intervención, el general (r) Mora mostró un mapa para describir la presencia de organizaciones armadas en territorio colombiano y venezolano y señaló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está ubicado a lo largo y ancho de la frontera; los más de 2.200 kilómetros que separan al país de territorio vecino, situación que se convirtió en amenaza.

“Están haciendo daño, viniendo a nuestro territorio y atacando a nuestros compatriotas”, remarcó Mora, encargado por De la Espriella para esta dependencia, que insistió en el concepto de que anticiparse a la amenaza es una obligación del Estado, pues “está en juego la acción o la omisión cuando se trata de proteger la vida de los colombianos”.

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