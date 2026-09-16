Yina Calderón aseguró que Westcol la está buscando para que le ayude a “levantar” su evento ‘Stream Fighters 5′: “Me necesitas”

: “Anda buscándome”, Yina Calderón reaccionó a los comentarios de Westcol - crédito @westcol @stream_fighters/Instagram

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“Anda buscándome”. Con esa frase, Yina Calderón respondió a Westcol después de que el streamer cuestionara su actuación en Stream Fighters 4 y señalara que los participantes de la próxima edición debían tener “palabra, valores y dignidad”, esto en la antesale de Stream Fighters 5.

El intercambio volvió a poner sobre la mesa el combate que Calderón protagonizó con Andrea Valdiri en la cuarta entrega del evento en 2020. La pelea terminó apenas 10 segundos después de iniciada, cuando la empresaria decidió retirarse del ring. La situación provocó reacciones entre los asistentes, los espectadores de la transmisión y la organización.

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Westcol se refirió a ese episodio mientras hablaba de Stream Fighters 5, que se realizará el 14 de noviembre del 2026. El creador de contenido sostuvo que una velada de boxeo entre figuras digitales puede enfrentar imprevistos, como lesiones o cambios de última hora, aunque descartó que vuelva a ocurrir una situación similar a la que protagonizó Yina Calderón.

Westcol afirmó que no espera otro episodio como el retiro de Yina Calderón del combate - crédito @Westcol / Instagram

Para el streamer, el compromiso de quienes aceptan participar en el evento va más allá de la firma de un contrato. En sus declaraciones, afirmó que los integrantes de la nueva cartelera fueron escogidos por su disposición para cumplir con lo acordado y por la responsabilidad que, a su juicio, requiere subir al ring frente al público.

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Sus palabras fueron interpretadas como un cuestionamiento directo a Calderón. Westcol recordó que la pelea contra Andrea Valdiri dejó inconformes a algunos de los asistentes, dado que la expectativa por el enfrentamiento se había construido durante semanas y el combate tuvo un desenlace casi inmediato.

La empresaria no tardó en reaccionar. Yina compartió el fragmento de las declaraciones en sus redes sociales y aseguró que el organizador la busca para que esté presente en sus eventos, pese a criticar su comportamiento. “No tengo valores según él y anda buscándome para que le levante su evento, fui icónica…”, sostuvo; además, subió un fragmento de la pelea del año pasado cuando Westcol la insultó y añadió: “Me necesitas y lo sabes”.

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Yina Calderón aseguró que Westcol la busca para aumentar el interés en sus eventos - crédito @yinacalderontv/ Instagram

“La verdad, Yina fue la que le dio más fama a Westcol en la pelea”, “Pero ya soltala, vos no la dejas descansar”, “Si él no habla de Yina, no queda tranquilo”, (Sic) dicen las reacciones.

Con ese mensaje, Calderón defendió su presencia dentro de Stream Fighters y sugirió que el interés que despierta su nombre también forma parte de la conversación alrededor del formato. La creadora de contenido ha sido protagonista de varias polémicas en redes sociales y ha mantenido una relación tensa con algunos de los participantes y organizadores de eventos digitales.

El cruce con Westcol se da cuando todavía no se confirma si Yina Calderón estará en la quinta edición. La empresaria dejó abierta esa posibilidad al insinuar que aún faltan semanas para el evento y que la cartelera podría tener cambios antes del 14 de noviembre.

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La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri fue uno de los anuncios que más comentarios generó en Stream Fighters 4. Ambas figuras llegaron al encuentro con una rivalidad que había alimentado la expectativa de sus seguidores. Sin embargo, la retirada de Calderón alteró el desarrollo previsto y abrió una discusión sobre el nivel de preparación y el compromiso de los participantes.

La pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri terminó 10 segundos después de comenzar - crédito @CristoRuiz_/X

Westcol busca que la nueva edición supere la audiencia de la anterior. Entre los creadores de contenido anunciados para Stream Fighters 5 aparecen Valentino Lázaro, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, Beba, Alexa Torrex y Karola, varios de ellos conocidos por su paso por La casa de los famosos Colombia.

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La organización aún no ha informado si Yina Calderón hará parte de la velada. Mientras tanto, el cruce de mensajes entre la empresaria y Westcol volvió a activar los comentarios alrededor de su salida del combate contra Andrea Valdiri y de una eventual participación en el próximo evento.