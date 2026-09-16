Juan Guillermo Cuadrado reveló que ya tuvo su primer entrenamiento con Millonarios: “Muy contento de llegar a esta gran institución”

El extremo atacante fue confirmado como nuevo jugador a pocas horas del cierre del mercado de jugadores - crédito Millonarios

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Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primer entrenamiento con Millonarios, tras ser anunciado el pasado 10 de septiembre como nuevo jugador del club albiazul. El extremo atacante, que pasó en Europa por grandes clubes como Juventus e Inter de Milán, habló con la oficina de comunicaciones sobre su carrera y lo que espera en esta nueva etapa

“Espero verlos pronto y poder compartir con todos ustedes muchas alegrías”, afirmó Juan Guillermo Cuadrado, quien pidió apoyo a la hinchada tras su llegada a Millonarios para el segundo semestre de 2026.

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El futbolista colombiano habló en un video publicado en las redes sociales del club bogotano. Allí se refirió a su recorrido por Europa, al rol que espera cumplir en el plantel y a sus expectativas de disputar sus primeros minutos con la camiseta azul.

Cuadrado dijo que conocía poco de Millonarios, pero destacó la presencia de sus seguidores en distintas regiones del país.

Juan Guillermo Cuadrado pidió el apoyo de la hinchada tras su llegada a Millonarios para el segundo semestre de 2026 - crédito Millonarios

“El equipo azul siempre ha sido eso para Millonarios. En cualquier estadio se ve una mancha azul, no solamente aquí en Bogotá, sino por todas partes de Colombia”, sostuvo.

El nuevo jugador del cuadro embajador convocó a los aficionados a acompañar al equipo durante el semestre. “Ellos son el jugador número doce”, expresó Cuadrado al describir el lugar que, a su juicio, ocupa la hinchada dentro del proyecto deportivo. El exjugador de reciente paso por el Pisa en la Serie A manifestó que espera encontrarse pronto con los seguidores de Millonarios y celebrar resultados positivos junto a ellos.

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Durante su presentación, Cuadrado repasó de forma breve la carrera que construyó fuera de Colombia. Dijo que acumuló casi 17 años en Europa y mencionó sus pasos por Juventus, Inter y Udinese.

El futbolista llegó a Millonarios después de una trayectoria que incluyó participación en varias ligas del continente. La incorporación marca su regreso al fútbol colombiano tras más de 19 años fuera del país, según la información divulgada antes de su presentación.

El futbolista vinculó su trayectoria profesional con su fe y dijo que busca reflejar en Millonarios lo que vivió en su carrera - crédito Millonarios

Cuadrado aseguró que recibió con alegría la oportunidad de integrar a Millonarios y de usar una camiseta que definió por la historia de la institución.

“La verdad, estoy muy contento de llegar a esta gran institución, que tiene una grandísima historia, y estoy muy feliz de vestir estos colores”, señaló.

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El jugador explicó que su principal aporte será el aprendizaje que reunió durante sus años en el fútbol europeo: “Primeramente, experiencia”, respondió Cuadrado cuando le preguntaron qué podía ofrecerle al plantel de Millonarios.

El colombiano no limitó esa contribución a su desempeño en los partidos. Dijo que pretende trasladar al vestuario las enseñanzas que obtuvo en su carrera: “No solamente experiencia dentro del juego, sino también en el camerino, en lo que se pueda aportar”.

Cuadrado vinculó ese recorrido con su fe y señaló que quiere reflejar en Millonarios aquello que, según expresó, Dios le permitió vivir durante su trayectoria profesional. “Todo lo que Dios le ha permitido vivir a uno, poderlo reflejar acá también en esta gran institución”, dijo.

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Juan Guillermo Cuadrado recordó que acumuló casi 17 años en Europa y mencionó sus pasos por Juventus, Inter y Udinese - crédito Millonarios FC

Cuadrado reconoció que tiene expectativas por entrar a la cancha con Millonarios, aunque no precisó una fecha para su estreno.

El club había informado que su presencia en el próximo partido dependería de su estado físico y de una eventual sanción pendiente. Antes de su vinculación, el director deportivo Ariel Michaloutsos indicó que el cuerpo técnico evaluaría esas condiciones. El futbolista dejó clara su intención de sumar minutos lo antes posible con el equipo capitalino: “Estoy muy feliz y con ansias de poder jugar mis primeros minutos con Millonarios”.

El referente de la reciente era de la selección Colombia ofrecerá una rueda de prensa en donde dará más detalles de su llegada y despejará dudas sobre su estado físico.

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