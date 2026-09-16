Juan Guillermo Cuadrado se perderá el partido contra Atlético Nacional: su debut con Millonarios sería contra Independiente Medellín

Juan Guillermo Cuadrado firmó inicialmente por lo que resta del segundo semestre del 2026 con Millonarios - crédito Millonarios

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Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primer entrenamiento con Millonarios para luego responder a las preguntas de los medios de comunicación en la sede deportiva del cuadro embajador en donde confirmó que se perderá los dos próximos partidos con el cuadro albiazul.

De voz del propio atacante se confirmó que la expulsión en Copa Italia jugando con el Pisa SC le impedirá ser seleccionable para los partidos contra Boyacá Chicó, de local, y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, luego de que fuera roja directa por lo que tendrá

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Esto le dará una ventana de cerca de 15 días para ponerse a tono físicamente y preparar su debut, que sería ante Independiente Medellín, el equipo en el que se formó como profesional, el martes 29 de septiembre a las 8:05 p. m.