Docente gastronómica culpó a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ por las quemaduras que sufrió Emiro: “Los pusieron a jugar con aceite hirviendo”

Docente gastronómica cuestionó a MasterChef Celebrity tras las quemaduras de Emiro Navarro - crédito @emiro_navarro / Instagram - @carojarasanta/ X

Guardar

La chef y docente gastronómica Carolina Jaramillo responsabilizó a los jurados de MasterChef Celebrity Colombia por las quemaduras que sufrió Emiro Navarro durante un reto de frituras, al cuestionar el manejo del aceite y la orientación que recibió el creador de contenido antes de que una carimañola explotara en su estación.

La cocinera caleña publicó varios mensajes en su cuenta de X luego de la emisión del capítulo del 15 de septiembre. En sus comentarios apuntó contra el jurado, en particular contra el chef Nicolás de Zubiría, quien se encontraba junto a Navarro momentos antes de que el aceite salpicara el rostro del participante.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió durante un desafío de caja misteriosa centrado en preparaciones fritas. Emiro Navarro decidió elaborar una carimañola, plato a base de yuca que hace parte de la gastronomía de la región Caribe. La preparación reaccionó de forma repentina al entrar en contacto con el aceite caliente y provocó una salpicadura que obligó al concursante a detener su actividad.

La docente gastronómica responsabilizó a los jurados de MasterChef por las quemaduras de Emiro Navarro - crédito @carojarasanta/ X

El creador de contenido recibió atención médica dentro del set. El equipo de salud aplicó tratamientos tópicos sobre las zonas afectadas y la revisión inicial indicó que sufrió quemaduras de primer grado. Nicolás de Zubiría recibió algunas gotas de aceite sin lesiones de consideración, mientras que Tuto Patiño tuvo una afectación superficial en el rostro.

PUBLICIDAD

Para Carolina Jaramillo, el episodio no puede explicarse únicamente como un accidente propio de una cocina. La docente afirmó que la temperatura del aceite era un factor relevante en el resultado de la fritura y cuestionó que Navarro no recibiera una indicación clara antes de manipular la carimañola.

“Las quemaduras de Emiro son 100% responsabilidad de los jurados y de Nicolás de Zubiría”, escribió. En su publicación, sostuvo que el chef, por ser oriundo de la región Caribe, debía conocer el método de cocción apropiado para ese plato.

La chef caleña cuestionó a Nicolás de Zubiría por su presencia en la estación de Emiro - crédito captura de pantalla @emiro_navarro/ Instagram

“Una carimañola se frita a temperatura media y por corto tiempo. Estuvo parado al lado de Emiro y le importó un culo que esa vaina se fuera a explotar”, expresó Jaramillo. La cocinera cuestionó la conversación que De Zubiría tuvo con el participante en la estación, aunque no presentó elementos adicionales para atribuirle una responsabilidad directa en el accidente.

PUBLICIDAD

La crítica de la chef incluyó reparos sobre otros comentarios culinarios emitidos en el programa. Jaramillo se refirió a la explicación sobre las marranitas, una preparación habitual en el Valle del Cauca, y sostuvo que la receta mencionada por Nicolás de Zubiría no corresponde a la versión que ella reconoce como tradicional.

“Las marranitas nacieron en las haciendas vallecaucanas. Se hacen con plátano verde, guayabo y papada de cerdo”, afirmó. También relacionó la historia del plato con las cocineras negras que, según su relato, escondían trozos de carne dentro del plátano frito para alimentar a personas esclavizadas.

Carolina Jaramillo afirmó que el accidente pudo evitarse con orientación técnica - crédito @emiro_navarro/ Instagram

La chef extendió su cuestionamiento al formato de competencia y a la intervención de los tres jurados. “El daño que le hace ese programa al gremio no tiene nombre. Cero técnicas, no hay un solo aporte valioso de ninguno de los tres jurados”, manifestó.

PUBLICIDAD

Jaramillo afirmó que los participantes fueron expuestos a un riesgo evitable por la dinámica del reto. “Anoche los pusieron a jugar con aceite hirviendo, estuvieron en riesgo por un rating”, señaló en otra publicación. Sus palabras generaron discusión entre usuarios que siguieron el capítulo y comentaron el accidente de Navarro en redes sociales.

La docente también criticó a la presentadora Claudia Bahamón, quien acompañó a Emiro tras el incidente y le dijo: “Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien”. Para Jaramillo, no era suficiente presentar la quemadura como un riesgo habitual de la cocina. “Ponen a la pobre Claudia Bahamón a justificar las quemaduras de varios de los participantes con el cuento que en la cocina pasan accidentes. No, señora. Se quemaron porque nadie les dijo: ‘Bájenle la temperatura a ese aceite o se van a quemar’”, afirmó.

PUBLICIDAD

La docente cuestionó el mensaje de Claudia Bahamón tras las quemaduras de los concursantes - crédito @carojarasanta/ X

Tras recibir asistencia, Emiro Navarro quiso volver a la estación para terminar de emplatar su preparación. Bahamón intervino al advertir que tenía un ojo enrojecido y le indicó que ella finalizaría el plato. El participante continúa en la competencia bajo seguimiento médico preventivo.

Hasta el momento, Nicolás de Zubiría, Claudia Bahamón y la producción de MasterChef Celebrity Colombia no se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos.