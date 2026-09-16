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Juan Guillermo Cuadrado habló sobre un posible regreso a la selección Colombia: “Hace rato que estoy retirado”

El atacante es el tercer jugador con más partidos disputados en la historia de la selección Colombia (116) y jugó la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y Rusia 2018

La última convocatoria de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios fue en 2023 - crédito Millonarios FC
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En medio de la rueda de prensa de presentación de Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador de Millonarios, el atacante fue consultado por la opción de volver a vestir la camiseta de la selección Colombia.

El futbolista en un inicio bromeó con su respuesta al asegurar que ya está retirado de la selección Colombia: “Hace rato estoy retirado, hace rato no voy”, su declaración incluso causó gracia en Alberto Gamero, entrenador albiazul, que incluso golpeó la mesa.

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Juan Guillermo aseguró estar concentrado en su presente con Millonarios y el tiempo será el que le diga cual es la mejor decisión sobre continuar o decir adiós a la selección Colombia: “No, en el momento que Dios ponga ahí como en mi corazón voy a decirlo, pero hace rato no voy, pero simplemente quiero estar bien aquí con Millonarios y obviamente uno se puede poner sueños y metas. Entonces, dependiendo uno cómo se vaya sintiendo, ahí va a tomar la decisión”.

Juan Guillermo Cuadrado jugará con el número 7 en Millonarios - crédito Millonarios FC
Juan Guillermo Cuadrado jugará con el número 7 en Millonarios - crédito Millonarios FC

La última vez que Juan Guillermo Cuadrado estuvo en el radar de la selección fue en la prelista de jugadores convocados a la Amarilla para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, al final no hice parte del grupo de 26 jugadores.

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Su partido más reciente fue el 8 de septiembre contra Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana. En aquel encuentro jugó 46 minutos, fue sustituido para el inicio de la segunda parte y la Tricolor se impuso 1-0.

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