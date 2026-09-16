Colombia

Chontico Día resultados de hoy miércoles 16 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este miércoles 16 de septiembre de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 9127.

Quinta: 4.

¿Cómo participar en el Chontico Día?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Juan Guillermo Cuadrado invitó a Radamel Falcao a volver a Millonarios: “Para que juguemos juntos”

El histórico delantero colombiano estuvo hasta finales del primer semestre en el equipo capitalino y su continuidad se vio interrumpida por cuestiones tributarias

Juan Guillermo Cuadrado invitó a Radamel Falcao a volver a Millonarios: “Para que juguemos juntos”

Fiscalía allanó habitación de una clínica en Barranquilla donde estaba recluido cerebro del desfalco a las regalías: habría pagado una millonada para evitar que le dieran de alta y ocultarse en el centro médico

La decisión avaló la incautación de un teléfono y una libreta hallados en la habitación del centro hospitalario, con notas que, según el ente acusador, aludirían a acciones contra el investigador del proceso

Fiscalía allanó habitación de una clínica en Barranquilla donde estaba recluido cerebro del desfalco a las regalías: habría pagado una millonada para evitar que le dieran de alta y ocultarse en el centro médico

Condenado en República Checa colombiano acusado de provocar un incendio en Praga y otros actos de sabotaje por órdenes de Rusia: “Por dejarme llevar de lo que siempre me prohibieron”

Andrés Alfonso de la Hoz de la Cruz fue captado mediante una oferta laboral y quedó relacionado con una estructura que habría actuado en Polonia, República Checa, Rumania y Lituania

Condenado en República Checa colombiano acusado de provocar un incendio en Praga y otros actos de sabotaje por órdenes de Rusia: “Por dejarme llevar de lo que siempre me prohibieron”

Nuevo fallo en contra de medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella: juzgado de Cúcuta también prohibió usar explosivos ante indicios de menores o civiles

La decisión ordena al Gobierno y a la cúpula militar abstenerse de ataques desde el aire cuando existan datos objetivos, o una duda razonable, sobre la presencia de población protegida en el área

Nuevo fallo en contra de medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella: juzgado de Cúcuta también prohibió usar explosivos ante indicios de menores o civiles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

María Fernanda Cabal contó qué cirugías estéticas se realizó y por qué tomó la decisión: “Yo estaba muy aburrida”

María Fernanda Cabal contó qué cirugías estéticas se realizó y por qué tomó la decisión: “Yo estaba muy aburrida”

Docente gastronómica culpó a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ por las quemaduras que sufrió Emiro: “Los pusieron a jugar con aceite hirviendo”

Yina Calderón aseguró que Westcol la está buscando para que le ayude a “levantar” su evento ‘Stream Fighters 5′: “Me necesitas”

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

Kris R lanzó pulla en redes sociales contra Altafulla, el ex de su actual pareja, Karina García: “Nada que pega una canción”

Deportes

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Juan Guillermo Cuadrado invitó a Radamel Falcao a volver a Millonarios: “Para que juguemos juntos”

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver en vivo la Copa Davis

Juan Guillermo Cuadrado habló sobre un posible regreso a la selección Colombia: “Hace rato que estoy retirado”

Juan Guillermo Cuadrado reveló que ya tuvo su primer entrenamiento con Millonarios: “Muy contento de llegar a esta gran institución”