Habló el papá de James Joseph Hillis, el ciudadano irlandés reportado como desaparecido en Colombia: “Estoy seguro de que está muerto”

El padre del irlandés se quejó por la forma en que le contestaron desde el Departamento de Asuntos Exteriores de su país años posteriores a la desaparición de su hijo - créditos captura de pantalla The Irish Sun / sitio web | Imagen Ilustrativa Infobae

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A casi siete años de la desaparición de James Joseph Hillis en Colombia, su padre, Jim Hillis, afirmó que considera que su hijo está muerto, aunque mantiene la expectativa de conocer qué ocurrió.

El anuncio de un memorando de entendimiento entre las autoridades policiales de Colombia y la Garda de Irlanda reactivó las esperanzas de la familia, que busca respuestas desde octubre de 2019.

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James Hillis tenía 40 años cuando se perdió su rastro en Cali, Valle del Cauca.

Su padre, de 71 años y residente en el condado de Wexford, sostuvo que el nuevo acuerdo de cooperación representa una oportunidad para avanzar en un caso que ha acumulado hipótesis, capturas, decisiones judiciales y comunicaciones atribuidas al ciudadano irlandés, pero que no ha permitido establecer su paradero.

“Estoy seguro de que está muerto; lo único que queremos es cerrar este capítulo”, señaló Jim Hillis al Irish Independent. El progenitor cuestionó además la respuesta que recibió su familia por parte del Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda durante los años posteriores a la desaparición.

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La última llamada ocurrió el 27 de octubre de 2019 desde Cali

El último contacto conocido entre James Hillis y su padre ocurrió el 27 de octubre de 2019. Según el relato de Jim, su hijo llamó desde Cali y le dijo que se había alcanzado “un acuerdo”, que supuestamente permitiría su pronta liberación después de varias semanas de cautiverio.

Al día siguiente, el padre hizo una reserva en un hotel de Cali con su tarjeta de crédito. La estadía estaba prevista entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2019. Hillis nunca llegó al lugar y no se registraron nuevas comunicaciones verificadas con sus familiares.

El caso se manejó como un secuestro por una presunta deuda - crédito captura de pantalla The Irish Sun / sitio web

La desaparición había generado preocupación desde semanas antes. En septiembre de 2019, Rachel, expareja de Hillis y madre de sus dos hijos, recibió fotografías en las que el irlandés aparecía aparentemente herido, arrodillado y bajo amenaza de hombres armados con prendas similares a uniformes militares.

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Las imágenes llevaron a reforzar las gestiones para ubicarlo. Sin embargo, también generaron dudas dentro de la investigación, dado que los teléfonos a los que se enviaron fueron destruidos y no fue posible confirmar la autenticidad de las fotografías ni precisar sus fechas de envío.

La Fiscalía vinculó el caso con una presunta deuda asociada al narcotráfico

En marzo de 2020, un informe del diario El Tiempo indicó que la Fiscalía General de la Nación relacionó el presunto secuestro de Hillis con una deuda derivada del tráfico de drogas.

La investigación se había iniciado en noviembre de 2019, después de que representantes diplomáticos reportaran la desaparición ante las autoridades colombianas.

El expediente señalaba que el ciudadano irlandés habría permanecido entre agosto y octubre de 2019 en una finca ubicada en Jamundí, Valle del Cauca. Según el ente investigador colombiano, estuvo retenido como garantía para exigir el pago de una deuda.

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Las autoridades realizaron interceptaciones telefónicas y capturaron a Juan Pablo García, Mario Orozco y Julián Marín, señalados de integrar una estructura conocida como Los Piratas. La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y homicidio.

Durante una audiencia, el fiscal explicó que Hillis tenía un teléfono para comunicarse con su familia y gestionar recursos para recuperar su libertad.

En una de las conversaciones citadas en el proceso, el irlandés le habría dicho a sus allegados que podía escapar, aunque hacerlo agravaría su situación.

"El caso ya no se maneja como un secuestro sino como una desaparición. Y esperamos que los capturados colaboren y brinden información que nos permita establecer qué paso con el extranjero", señaló una fuente de inteligencia al diario El Tiempo a inicios de marzo de 2020 - crédito captura de pantalla The Irish Sun / sitio web

La Fiscalía expuso además una interceptación en la que uno de los investigados habría hablado sobre la suerte del ciudadano irlandés. Pese a ese indicio, no se obtuvo información sobre posibles restos ni sobre el sitio donde pudo haber sido llevado.

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Las versiones del expediente abrieron dudas sobre un posible autosecuestro

El caso tuvo elementos que fueron usados por la defensa de los tres detenidos para cuestionar la hipótesis de la Fiscalía. Los abogados sostuvieron que no existió secuestro y afirmaron que sus defendidos eran amigos de Hillis.

Vecinos de la finca donde supuestamente estuvo retenido declararon que habían visto al irlandés junto a los capturados y que no parecía estar privado de la libertad.

Algunos testigos señalaron que el extranjero compartía con ellos y no evidenciaba mal estado físico.

También surgieron dudas a partir de las comunicaciones de Hillis. Según lo expuesto durante el proceso, en una llamada con Rachel habría dicho que la sangre que se observaba en una de las fotografías era de pollo y que la imagen buscaba aumentar la presión sobre sus familiares.

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Además, el expediente registró que Hillis estuvo alojado en un hotel de Cali entre el 12 y el 15 de octubre de 2019, periodo en el que, de acuerdo con la primera hipótesis, ya se encontraba secuestrado.

En otras llamadas interceptadas, el irlandés habló con un hombre identificado como Dimitri. En una de esas conversaciones, según la Fiscalía, habría dicho que necesitaba dinero y que no quería que su familia supiera que estaba libre.

También mencionó por parte del mismo diario colombiano un eventual encuentro con “la gente de Ecuador”, sin que el material conocido precisara quiénes eran esas personas.

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Ante la falta de pruebas concluyentes, una jueza de Bogotá ordenó la libertad de los tres capturados. La decisión dejó abierta la posibilidad de que el caso correspondiera a un autosecuestro relacionado con la necesidad de obtener dinero para saldar una deuda con narcotraficantes.

El colombiano apareció en la portada del diario irlandés Sunday World, en el que se afirmó que estaba desaparecido - crédito captura de pantalla El Colombiano / sitio web

La familia espera que el acuerdo permita retomar las diligencias

La familia de James Hillis no acepta esa hipótesis como explicación definitiva y mantiene la convicción de que fue víctima de un secuestro y posterior homicidio.

Para Jim Hillis, el punto central no es solo definir qué ocurrió en los días previos a la desaparición, sino conocer el destino final de su hijo.

El padre espera que la cooperación anunciada entre Colombia e Irlanda facilite el intercambio de información, permita revisar las pruebas recaudadas y abra nuevas líneas de investigación. Hasta ahora, no se conocen los alcances concretos del memorando ni las medidas que podrían aplicarse al expediente de James Hillis.

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