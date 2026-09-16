María Fernanda Cabal contó qué cirugías estéticas se realizó y por qué tomó la decisión: “Yo estaba muy aburrida”

María Fernanda Cabal explicó los procedimientos estéticos que se ha practicado - crédito @mariafernandacabal/ Instagram

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María Fernanda Cabal habló de las cirugías estéticas a las que se sometió y aseguró que decidió pasar por el quirófano después de no obtener los resultados que esperaba con tratamientos menos invasivos.

La senadora relató que se intervinieron los ojos, el rostro y el cuello, además de recordar una liposucción que se realizó después de tener a su cuarto hijo.

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La congresista abordó el tema durante una entrevista en el programa Sin Filtro, de La FM, donde también se refirió a su relación con el espejo, la percepción sobre los cambios físicos asociados a la edad y su postura frente a la libertad de las mujeres para modificar su apariencia.

María Fernanda Cabal explicó por qué decidió someterse a varias cirugías estéticas - crédito Camila Díaz/Colprensa

Cabal, que recientemente cumplió 60 años, explicó que antes de someterse a procedimientos quirúrgicos había acudido a inyectables y tratamientos con equipos estéticos. Sin embargo, con el paso del tiempo consideró que esas opciones no respondían a las expectativas que tenía sobre los cambios en su rostro. “Yo estaba muy aburrida porque, a pesar de que me hacía muchas cosas costosas, no veía la transformación (...) Yo tengo los ojos caídos, me sentía desastrosa y yo hacía de todo, inyecciones, las máquinas que son carísimas”, afirmó durante la conversación. En ese momento, aseguró que ya no se sentía cómoda con su apariencia y usó una expresión particular para explicar por qué optó por la cirugía.

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“Llega un momento en que el derretimiento necesita es cuchillo. Eso no lo jala nadie sino con cirugía”, sostuvo María Fernanda Cabal al hablar de la decisión de intervenirse con una cirujana que le recomendaron en Cali.

La senadora se intervino los ojos, el rostro y el cuello, y recordó una liposucción tras su cuarto embarazo - crédito @mariafernandacabal/ Instagram

La senadora detalló que los procedimientos incluyeron correcciones en los ojos, la cara y el cuello. Sobre este último punto, explicó que la pérdida del contorno facial era uno de los aspectos que más le generaba inconformidad. “El cuello estaba fatal. Yo me veía de perfil y decía: ‘No puede ser’, se va perdiendo el controrno de la cara”, comentó. Según relató, percibía que los cambios en esa zona afectaban la definición de su rostro.

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La política también habló de una liposucción que se practicó años atrás, después del nacimiento de su cuarto hijo. Cabal relató que en ese momento atravesaba una etapa de incomodidad con la imagen que veía frente al espejo. “Yo la primera lipo me la hice después de mi cuarto hijo. No me podía mirar al espejo”, recordó. En su testimonio, explicó que esa situación influyó en la decisión de someterse al procedimiento, sin profundizar en la fecha exacta de la intervención.

- crédito @MariaFernandaCabal/X

Además de las cirugías, Cabal afirmó que ha usado medicamentos inyectables para perder peso. Durante la entrevista, expresó una valoración positiva sobre los avances médicos asociados al tratamiento de la obesidad y al control del peso, aunque no especificó los fármacos a los que recurrió ni el periodo en que los utilizó.

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La senadora vinculó sus decisiones personales con una defensa de la autonomía sobre el cuerpo. A su juicio, las mujeres no deberían sentirse obligadas a aceptar cambios físicos que les causen incomodidad solo por las expectativas ajenas sobre el envejecimiento o la apariencia.

“Me gusta que las mujeres se hagan lo que quieran y que se vean divinas, porque la vida es corta (...) Yo nunca niego lo que me hago, a mí me gusta contar (...) Cada vez es más fácil tener este tipo de cirugías”, expresó. Cabal agregó que cada persona debe tener la posibilidad de decidir si se realiza o no una intervención estética.

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La senadora afirmó que las cirugías mejoraron su confianza personal - crédito @mariafernandacabal/ Instagram

Durante la charla, reconoció que ha sido exigente con su propio aspecto. “Yo he sido demasiado autocrítica. Yo tengo un ojo para mirarme el defecto, soy demasiado perfeccionista con eso”, afirmó. La congresista explicó que suele concentrarse en detalles como arrugas, aspectos de su nariz o celulitis, incluso cuando otras personas podrían no advertirlos.

Para Cabal, los cambios que experimentó después de sus procedimientos tuvieron un efecto sobre su confianza. “Se siente uno más seguro de sí mismo cuando está más bonito”, dijo. También aseguró que parte de la autoestima que sentía haber perdido regresó después de las intervenciones.

El diálogo incluyó su experiencia en una sesión fotográfica para la revista SoHo. Cabal contó que aceptó participar después de establecer una condición sobre el enfoque de las imágenes. La senadora pidió que el resultado no tuviera un tono vulgar y señaló que la producción respetó ese límite.

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María Fernanda Cabal defendió la libertad de las mujeres para decidir sobre procedimientos estéticos - crédito @mariafernandacabal/ Instagram

“Fue muy divertida, pero yo pensaba en que no podía salir en bola, porque yo soy política y dije que sí; alquilaron un set con los mejores vestidos”, expresó al recordar la jornada. Cabal destacó el vestuario y el trabajo fotográfico, y comentó que tenía experiencia previa frente a las cámaras por su actividad política, aunque no en una producción relacionada con el modelaje.

También se refirió a la reacción de su familia ante esa participación. Según relató, su esposo, José Félix Lafaurie, no manifestó objeciones y sus hijos respetaron su decisión. “Yo no les avisé a ellos, a mí me aburre que opinen; además, son espacios que hay que aprovechar”, añadió.

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