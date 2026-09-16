Colombia

Murió adolescente herido por la Policía durante un tiroteo en la avenida Regional en Medellín: habría intentado robar dos motos

El joven de 17 años falleció en la Clínica Las Américas del Sur, en Envigado, tras permanecer intubado en cuidados intensivos desde el martes 15 de septiembre

El intercambio de disparos ocurrió frente al centro comercial Viva Envigado, durante una persecución a dos sospechosos en motocicleta, lo que provocó pánico y restricciones de movilidad entre Sabaneta y Medellín - crédito X

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La persecución policial entre Sabaneta y Envigado dejó a un adolescente gravemente herido, provocó cierres en la avenida Regional y alteró la movilidad del sur del Valle de Aburrá .

El caso comenzó durante la mañana del martes tras el presunto hurto de motocicletas y derivó en un intercambio de disparos con agentes.

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Juan José Zapata Penagos, de 17 años, murió este miércoles 16 de septiembre cerca de las 11.00 en la Clínica Las Américas del Sur, en Envigado. El joven permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de recibir dos heridas en la espalda.

La muerte ocurrió después de una persecución en la que participaron cinco uniformados y dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Según el reporte policial, los ocupantes habrían disparado contra los agentes cuando intentaron detenerlos cerca del Centro Comercial Mayorca, en Sabaneta.

Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció en la Clínica Las Américas del Sur de Envigado tras recibir dos disparos en la espalda durante una persecución policial - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín/Captura video
Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció en la Clínica Las Américas del Sur de Envigado tras recibir dos disparos en la espalda durante una persecución policial - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín/Captura video

El adolescente cayó de la motocicleta cerca de Viva Envigado

Los policías localizaron a los dos motorizados luego del hurto de una Yamaha SZR en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín. Las autoridades buscaron interceptarlos en las afueras del Centro Comercial Mayorca.

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De acuerdo con la versión policial, los hombres reaccionaron con disparos contra los uniformados. Esa situación dio inicio a la persecución por el corredor de la avenida Regional.

El adolescente viajaba como pasajero en una motocicleta cuando uno de los agentes le disparó por la espalda en inmediaciones del Centro Comercial Viva Envigado. Tras caer al suelo, fue llevado al centro asistencial de Envigado. El joven ingresó en estado crítico y requirió intubación debido a la gravedad de las lesiones. Permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento durante la mañana del miércoles 16 de septiembre.

La Policía vinculó el caso con dos robos de motocicletas

El reporte oficial señala que Juan José habría actuado junto con Brian Steven González Atehortua, de 23 años. Ambos son investigados por el presunto robo de dos motocicletas en Sabaneta y en San Antonio de Prado.

Accidente de tránsito en la Avenida Regional, a la altura de la carrera 49. Sabaneta, Antioquia. Foto: Cuerpo de Bomberos
El reporte policial indicó que Juan José Zapata Penagos y Brian Steven González Atehortua habrían participado en el robo de dos motocicletas en Sabaneta y San Antonio de Prado - crédito Cuerpo de Bomberos

Los dos jóvenes habrían recorrido desde las primeras horas del martes varios sectores del sur del Valle de Aburrá. Su objetivo, según las autoridades, era localizar vehículos estacionados en la vía pública para llevarlos mediante la modalidad de halado.

La primera motocicleta que habrían robado fue una AKT NKD 125. El vehículo fue abandonado más tarde junto a una bodega ubicada en la avenida Regional. Después, las autoridades los relacionaron con el hurto de la Yamaha SZR en San Antonio de Prado. Esa motocicleta permitió que los uniformados los identificaran e intentaran detenerlos.

Tras el primer intento de intercepción, los sospechosos habrían dejado abandonado el vehículo robado. Luego se produjo el tiroteo durante la fuga.

El segundo implicado fue capturado en La Aguacatala

Brian Steven González Atehortua continuó su huida tras el momento en que el adolescente resultó herido. Los uniformados lo capturaron en la glorieta de La Aguacatala.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron la motocicleta que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada en los dos robos. El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El joven deberá comparecer en audiencias por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado, además de porte ilegal de armas de fuego. Las diligencias estaban previstas para las horas posteriores a su captura.

La investigación deberá establecer las circunstancias del intercambio de disparos, la actuación de los cinco uniformados involucrados y la secuencia que terminó con la muerte del adolescente.

La persecución y las labores judiciales causaron congestión vehicular en la avenida Regional, tanto en Envigado como en Sabaneta. La situación se extendió durante buena parte de la mañana del martes.

Los cierres también afectaron la variante a Caldas, que conecta con ese corredor vial. La circulación presentó demoras mientras los investigadores realizaban los procedimientos para esclarecer el caso.

Las autoridades judiciales continuarán con la recolección de elementos que permitan determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en la balacera.

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