Kris R lanzó pulla en redes sociales contra Altafulla, el ex de su actual pareja, Karina García: “Nada que pega una canción”

Kris R y Altafulla vuelven a estar en el centro de la conversación por una publicación - crédito @altafulla @krisrofficial/ Instagram

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Kris R compartió en TikTok un video que usuarios de redes sociales vincularon con una indirecta hacia Altafulla, expareja de Karina García.

El contenido hizo una comparación entre el embarazo de la creadora de contenido y el presente musical del artista barranquillero.

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La publicación volvió a ubicar a los tres nombres en el centro de los comentarios en plataformas digitales. Kris R mantiene una relación con Karina García, quien fue pareja de Altafulla durante y después de su participación en La casa de los famosos Colombia.

El cantante no creó el video que generó la controversia. Se trató de una publicación original de otro usuario de TikTok, que luego fue republicada desde la cuenta de Kris R. En el contenido se afirma que Karina está próxima a convertirse en madre, mientras Altafulla “todavía no pega una canción”.

Aunque Kris R no pronunció la frase ni agregó un mensaje propio, varios internautas interpretaron la decisión de compartir el video como un respaldo a la crítica contra el intérprete barranquillero. La publicación despertó respuestas de usuarios que relacionaron el material con la historia sentimental de Karina García y su expareja.

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El contenido retomó dos hechos que han ocupado la conversación entre los seguidores de los protagonistas. Por un lado, la relación de Karina García con Kris R y el embarazo que ambos esperan; por otro, la carrera de Altafulla después de su paso por el reality.

“Yo viendo que Karina García ya va a parir y Altafulla nada que pega una canción”, dice la publicación que cuenta con más de 34 mil me gusta en TikTok y que fue reposteada por el cantante de trap y desató las reacciones de varios internautas.

La reacción en TikTok incluyó mensajes de humor, cuestionamientos y referencias a la historia que Karina y Altafulla compartieron dentro del programa. Algunos usuarios señalaron que el video retomaba una comparación entre la vida personal de la creadora de contenido y la trayectoria profesional del cantante.

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“Vine solo a ver si era verdad”, “Kris R se pasó y lo sabe”, “Todos contra Altafulla”, “pues mejor no pegar nada a la mierda de canciones que hace Kris”, “Karina nos dejó ese encarte”, “por lo menos Alti es más decente”, (Sic) dicen las reacciones de algunos usuarios en redes sociales.

Karina García y Altafulla iniciaron su romance durante su participación en La casa de los famosos Colombia. Tras salir del programa, mantuvieron el vínculo sentimental durante algunos meses, hasta que anunciaron públicamente el final de la relación. Después de la ruptura, cada uno continuó con sus respectivos proyectos. García inició una relación con Kris R, mientras Altafulla siguió enfocado en su actividad musical.

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Altafulla no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido que Kris R compartió. Tampoco hubo una reacción conocida de Karina García frente a la publicación.