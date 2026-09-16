Sicarios mataron a reconocido DJ que antes del crimen publicó extraños mensajes en redes sociales: “No se meta en problemas de bandidos”

DJ Hans Samplista fue atacado a tiros luego de publicar dos mensajes en Facebook - crédito Hans Samplista/Facebook

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Un hombre armado disparó contra Hans Xavier Cuesta Sánchez, conocido como DJ Hans Samplista, cuando el joven de 24 años intentaba entrar al conjunto residencial Los Cocos, en el barrio San José de Barranquilla. El ataque ocurrió cerca de las 08:00 p. m. del martes 15 de septiembre de 2026 y causó su muerte en el lugar.

Versiones preliminares indican que Cuesta Sánchez era perseguido por varias calles antes de llegar a la entrada de la unidad residencial. El joven habría encontrado la puerta abierta e intentó refugiarse allí, pero el atacante le disparó desde el exterior.

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Testigos señalaron que el agresor habría llegado en una motocicleta junto con otra persona. Una de las hipótesis conocidas apunta a que el parrillero descendió o se acercó a la víctima y abrió fuego a corta distancia, sin que mediara una discusión.

El cuerpo de Hans quedó tendido cerca de la portería del conjunto. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre el posible móvil del crimen.

La víctima fue identificada como Hans Xavier Cuesta Sánchez - crédito Hans Cuesta/Facebook

Dos mensajes publicados antes del ataque

La muerte del DJ generó preguntas entre personas cercanas y seguidores, debido a dos publicaciones que hizo en Facebook aproximadamente un día antes del homicidio.

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En una de ellas escribió: “Si usted es sano, no se meta en problemas de bandidos, por que termina perjudicado. El mal de ser humano es la boca”. En otro mensaje, publicado casi al mismo tiempo, expresó: “Fui humillado y rechazado, pero todo cambió”.

Las frases circularon en redes sociales después de conocerse el asesinato. No obstante, no existe información que permita establecer si esos mensajes estaban relacionados con las circunstancias que rodearon el ataque.

Era conocido como Hans Samplista en distintos sectores

Cuesta Sánchez desarrollaba actividades vinculadas a la música bajo el nombre artístico de Hans Samplista.

Tras confirmarse su fallecimiento, habitantes y allegados compartieron mensajes de condolencias. Una publicación difundida desde la cuenta Mi Barrio Chiquinquirá lamentó la pérdida del joven y recordó su vínculo con la comunidad.

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Mensajes publicados por el DJ antes de su asesinato - crédito Hans Cuesta/Facebook

“Hoy nuestra comunidad siente una gran tristeza”, decía el mensaje, que también envió palabras de acompañamiento a familiares, amigos y seres queridos de Cuesta Sánchez.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer la secuencia del homicidio, determinar si el DJ fue seguido desde otro punto de la ciudad e identificar a quienes participaron en el ataque.

Dos hombres mataron a joven de 21 años dentro de una vivienda en Barranquilla

Dos hombres llegaron hasta una vivienda del barrio Nuevo Horizonte, en Soledad, llamaron a la puerta y, cuando Edwin Javier Cervantes Díaz salió a atenderlos, uno de ellos le disparó. El ataque ocurrió cerca de las 10:15 p. m. del martes 15 de septiembre de 2026 y causó la muerte del joven de 21 años.

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Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima estaba dentro de su residencia, cuando los sospechosos se presentaron en el lugar.

Cervantes Díaz se acercó tras escuchar que lo llamaban desde el exterior. En ese momento, uno de los sujetos abrió fuego contra él. Los agresores escaparon y tomaron un rumbo que aún se desconoce.

El hombre fue atacado a disparos - crédito Colprensa

Familiares auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Los Almendros. Sin embargo, el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La Policía busca establecer el móvil del crimen

Una fuente judicial indicó a El Heraldo que Edwin Javier Cervantes Díaz registraba una anotación por porte ilegal de armas de fuego. Ese antecedente forma parte de la información que revisan los investigadores, aunque no se ha establecido una relación con el homicidio.

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La Policía adelanta las diligencias para identificar a los dos responsables, determinar las circunstancias previas al ataque y esclarecer el motivo por el cual buscaron a la víctima en su casa.

El caso se suma a los hechos violentos registrados en el municipio. Las autoridades no informaron sobre capturas relacionadas con este crimen.