Donald Trump culpó a Gustavo Petro por descertificación de Colombia en la lucha antidrogas: “Incompetencia y caos”

Donald Trump volvió a sus señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro, al que culpó de los resultados negativos en la lucha antidrogas - crédito AmCham Colombia - REUTERS - Cancillería de Colombia

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Tal y como estaba previsto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condicionó el levantamiento de la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas a una erradicación agresiva de coca y al desmantelamiento de redes narcoterroristas durante el próximo año; en una especie de espaldarazo al presidente Abelardo de la Espriella pese a la decisión adversa.

En la Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, Trump atribuyó la vigencia de la calificación de “fracaso demostrable” a la “incompetencia y el caos” del gobierno de Gustavo Petro; en una andanada de calificativos que caracterizaron el esperado anuncio.

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La notificación se conoció una semana después de la visita a Colombia del secretario de Estado Marco Rubio, en medio del relanzamiento de los vínculos entre ambos países. Tanto De la Espriella como el funcionario de alto nivel anunciaron una serie de iniciativas de cooperación en seguridad, inteligencia, lucha contra el narcotráfico, inversión y coordinación regional.

Donald Trump expresó una vez más su respaldo a Abelardo de la Espriella y recordó cómo ganó las elecciones del 21 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La decisión incluyó un waiver, es decir, una excepción que no elimina la sanción, pero concede un margen para revertir la medida. Trump planteó que ese cambio dependerá de los resultados que obtenga la nueva administración frente a “los cultivos de coca y las estructuras narcoterroristas” que operan en el país y que prometió combatir Abelardo De la Espriella.

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Donald Trump: sus calificativos contra Gustavo Petro y elogios a Abelardo de la Espriella

Al referirse a la elección presidencial que se dio en Colombia el 21 de junio, en el que se impuso por 0,95% frente al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, Trump resaltó la llegada del abogado de derecha al primer cargo de la nación. “El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente”, expresó el presidente.

En este mismo apartado, el mandatario estadounidense se enfocó en los pactos hechos por De la Espriella, pero aprovechó para ‘rajar’ a Petro y su enfoque. “Se comprometió a liderar una campaña agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, agregó Trump.

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Las alarmantes cifras sobre cultivos de hoja de coca en Colombia llevaron a Estados Unidos a descertificar al país en la lucha contra este flagelo - crédito Luisa González/REUTERS

En su declaración, también se refirió a las instituciones colombianas encargadas de la seguridad y la justicia. “Colombia está en condiciones de retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio, y las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales del país tienen ahora, por fin, un defensor en el presidente de la Espriella”, señaló.

Por último, la eventual modificación de la calificación quedó ligada a las acciones del gobierno colombiano durante el próximo año. “Si, como se espera, Colombia avanza durante el próximo año en una erradicación agresiva de coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas, consideraré levantar la calificación de ‘fracaso demostrable’”, dijo Trump.

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La postura del presidente norteamericano frente a Petro, al que no mencionó con nombre propio, volvió a ser en síntesis la misma antes de la reunión del 3 de febrero, efectuada en la Casa Blanca, en la que recibió al entonces mandatario. En aquella oportunidad, el jefe de Estado norteamericano calificó a su interlocutor como un “god man”, en un diálogo cercano.

Gustavo Petro y Donald Trump se encontraron el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, en lo que parecía un nuevo comienzo entre ambos líderes - crédito Juan Cano/Presidencia

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien”, expresó Trump horas después de ese encuentro; en el que uno de los acuerdos entre ambos fue fortalecer la lucha contra el narcotráfico, motivo objeto de la descertificación.

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A su vez, en otras declaraciones públicas, el mandatario estadounidense señaló que, tras los hechos políticos y la incursión en Venezuela, el presidente colombiano “se volvió muy amable y cambió mucho de actitud”. No obstante, una vez salió Petro del poder, retornaron los señalamientos por, entre otras, la manera en que no combatió las estructuras criminales.