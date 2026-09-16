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Luis Díaz habló con la prensa alemana sobre su nominación al Balón de Oro: “Significa mucho para mí”

Luis Díaz integra el grupo junto a Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano, una presencia masiva del club en la lista de 2026 que premia la última campaña del campeón

Luis Díaz fue nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 por su temporada con Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz fue nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 por su temporada con Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
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El 8 de septiembre de 2026, Luis Díaz fue nominado por la organización del Balón de Oro 2026 dentro de los 30 candidatos que lucharán por el premio.

De esta forma, el “Guajiro” está por segunda vez en el prestigioso listado tras hacer parte en el 2022, cuando terminó en el puesto 17 tras estar con el Liverpool de Inglaterra.

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En ese contexto, el 16 de septiembre de 2026, Lucho habló con el periodista Kerry Hau de Sky Sports Alemania sobre el significado de estar en los favoritos.

Luis Díaz explicó lo que significa estar en los nominados del Balón de Oro-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz explicó lo que significa estar en los nominados del Balón de Oro-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Díaz explicó como una oportunidad única y exclusiva estar en el listado de nominados al ganador del Balón de Oro en la charla con el medio alemán:

“Para mí, eso significa muchísimo. Siempre lo tendré presente. No todos tienen la oportunidad de estar entre los 30 mejores del mundo. Es un logro maravilloso. He tenido el honor de estar en la lista dos veces. Y fueron logros muy, muy importantes para mí, para mi carrera. Y trataré de subir un poco más en la lista cada vez. Todos trabajamos en equipo para mejorar, para tener una mejor temporada y, sobre todo, para ganar todo lo posible con este club”, dijo.

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Por otra parte, Díaz considera que Kane debería quedarse con el premio por su actuación en la campaña anterior.

“En mi opinión, Harry tiene que ser el ganador. Porque es uno de los mejores futbolistas del mundo y ha estado demostrándolo durante mucho tiempo; la temporada que tuvo el año pasado fue increíble”, opinó.

Otros conceptos de Luis Díaz en la entrevista: el comienzo de la temporada con el Bayern Múnich y su adaptación a Alemania

Luis Díaz eligió a Harry Kane como su candidato al Balón de Oro y destacó a Michael Olise como una pieza clave del Bayern-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz eligió a Harry Kane como su candidato al Balón de Oro y destacó a Michael Olise como una pieza clave del Bayern-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El equipo aún no alcanzó el nivel de la campaña anterior, según el propio Díaz, debido a una acumulación de compromisos de alta exigencia. El Bayern disputó eliminatorias de Liga de Campeones y Copa de Alemania, mientras que varios futbolistas también participaron luego en el Mundial y tuvieron poco descanso.

“El equipo todavía no es realmente el Bayern que fue la temporada pasada, pero lo considero normal. Tenemos todo para jugar incluso mejor que la temporada pasada y alcanzar todos los objetivos que nos propusimos, si Dios quiere”.

Su aporte de energía todavía no se tradujo en goles en el comienzo del curso, pero el futbolista sostuvo que esa situación no modificará su actitud. Díaz consideró que solo necesita mejorar la definición para recuperar su mejor versión:

“La voluntad nunca me faltará. El hambre de más siempre será mi mentalidad. “Creo que el gol llegará en el próximo partido. Hay que mantener la calma mentalmente para que no te afecte”, explicó.

La ambición continental aparece como el objetivo mayor tras una buena campaña europea en la temporada anterior.

“El objetivo sería ganar todos los títulos posibles, especialmente la Champions League. Este año vamos a intentarlo de nuevo”, señaló.

Los elogios de Luis Díaz hacia sus compañeros en el Bayern Múnich

El extremo elogió a Ismael Saibari y Nathaniel Brown, y planteó que el Bayern necesita variantes para administrar las cargas físicas-crédito Lisi Niesner/REUTERS
El extremo elogió a Ismael Saibari y Nathaniel Brown, y planteó que el Bayern necesita variantes para administrar las cargas físicas-crédito Lisi Niesner/REUTERS

También destacó la continuidad de Michael Olise, a quien definió como una pieza indispensable para el funcionamiento colectivo. El colombiano consideró que una salida del francés habría obligado al plantel a atravesar un período de adaptación con un posible reemplazante.

“Gracias a Dios lo tenemos aquí, no se fue y sigue siendo un jugador muy importante para nosotros”, sostuvo sobre Olise. Díaz lo describió como alguien con calidad “increíble”, participativo tanto en el vestuario como en el campo, aunque menos interesado en exponerse ante la prensa.

Ismael Saibari recibió elogios de Luis Díaz-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Ismael Saibari recibió elogios de Luis Díaz-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Entre los recién llegados, mencionó al marroquí Ismael Saibari como un compañero relevante porque puede conversar con él en español. Díaz elogió su rendimiento previo en PSV Eindhoven y espera que aporte goles, asistencias y trabajo para el equipo.

El futbolista que más lo sorprendió fue Nathaniel Brown, a quien vio desempeñarse incluso como mediapunta pese a ser lateral. “Tiene un potencial enorme. Esa flexibilidad nos da una gran ventaja”, dijo sobre el nuevo integrante del plantel.

Díaz también se mostró abierto a que Bayern incorpore un jugador capaz de alternar en su posición para administrar las cargas físicas. Aunque remarcó que siempre quiere jugar, consideró que contar con variantes permite que los futbolistas se ayuden mutuamente durante una temporada extensa.

El colombiano fue incluido dos veces entre los 30 mejores jugadores del mundo, una distinción que definió como central para su carrera. Su meta es ascender en esa lista mientras compite por todos los trofeos con el Bayern.

Durante la pausa posterior al próximo encuentro y antes de los compromisos internacionales, el equipo buscará recuperar energías para lo que resta de la temporada. Díaz también anticipó su plan para el Oktoberfest:

“Me vestiré elegante”.

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