Néstor Lorenzo aclaró si pensaba dejar a James Rodríguez por fuera de la selección Colombia antes del anuncio: “No lo hagas”

Néstor Lorenzo fue uno de los entrenadores que más respaldó a James Rodríguez en su carrera con la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS

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James Rodríguez habría recibido de Néstor Lorenzo un pedido para que no concretara su retiro de la Selección Colombia antes de anunciar el cierre de un ciclo de 15 años con la camiseta nacional. La salida del mediocampista, ocurrida después del Mundial de 2026, obliga al entrenador argentino a reorganizar un equipo que tuvo al cucuteño como capitán y una de sus principales figuras.

La próxima convocatoria abrirá ese recambio con tres amistosos frente a México, Paraguay y Perú durante una fecha FIFA de tres semanas. Lorenzo, renovado por la Federación Colombiana de Fútbol, deberá definir los primeros nombres de una etapa sin el futbolista que condujo al equipo hasta la final de la Copa América de 2024.

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La conversación entre el técnico y Rodríguez habría ocurrido antes de que el jugador hiciera pública su decisión. Eduardo Luis López, periodista de La FM, contó en el programa La FM + Fútbol que el volante le habría planteado al seleccionador su intención de renunciar y que la respuesta fue: “No lo hagas”.

El comunicador aclaró que se trataba de una información recibida por terceros y no de una confirmación oficial. También consideró improbable que Rodríguez hubiera integrado la convocatoria inmediata, ya que no había entrenado y el cuerpo técnico preparaba una lista con nombres nuevos y la ausencia de varios habituales.

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Durante la emisión radial, López sostuvo que la conversación puede interpretarse de distintas maneras: como un intento de no cerrar definitivamente la puerta a Rodríguez si recupera su nivel en su club, o como una respuesta personal de Lorenzo ante una decisión que el periodista cuestionó porque no comparte que los jugadores renuncien a la selección.