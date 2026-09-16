Juegos Suramericanos 2026: Colombia llegó a 50 medallas y estas son las competencias más destacadas de hoy, 16 de septiembre

Rafaela le dio a Colombia su primer oro con Luis Rincón en BMX Freestyle Park masculino y también medallas con Lizsurley Villegas y Walter Vargas - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia alcanzó las 50 medallas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras obtener 22 preseas el martes 15 de septiembre, su jornada más productiva hasta el momento. La delegación se mantuvo tercera en el medallero general con 21 oros, 16 platas y 13 bronces.

Brasil encabezó la clasificación con 28 títulos, 28 segundos puestos y 19 terceros lugares, para 75 medallas. Argentina ocupó el segundo puesto con 22 oros, 16 platas y 26 bronces, mientras que Venezuela fue cuarta con 24 preseas y Chile completó los cinco primeros lugares con 26.

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El balance de la jornada consignó 11 oros, siete platas y cuatro bronces, con actuaciones en Rosario y Rafaela. El detalle de las competencias incluyó además preseas de bronce en levantamiento de pesas, patinaje artístico, natación, BMX Freestyle y esgrima.

El levantamiento de pesas aportó dos títulos en Rosario. Luis Javier Mosquera, doble medallista olímpico, ganó la categoría de 70 kg masculino con un total de 323 kg, por delante del venezolano Dionangel Vargas, con 303 kg, y el peruano Miguel Preciado, con 275 kg. Karen Mosquera se impuso en los 61 kg femeninos con 230 kg. Antonina Moya obtuvo el bronce en los 57 kg femeninos tras registrar 195 kg.

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En el Centro Acuático Provincial, Daniela Zapata conquistó el oro en trampolín de tres metros femenino con 300,35 puntos y Viviana Uribe fue segunda con 277,65. Sebastián Morales ganó el trampolín de un metro masculino con 407,10 puntos, seguido por Luis Felipe Uribe, quien consiguió 370,90.

El patinaje de velocidad entregó tres títulos para Colombia. Gabriela Rueda venció en los 5.000 metros por puntos femeninos con 26 unidades, escoltada por Yisel Camila Giraldo, que acumuló 20.

Sara Muñoz se quedó con los 500 m + D femeninos al marcar 46.583, mientras que Kollin Castro obtuvo la plata con 46.651. Santiago Vásquez ganó la versión masculina de los 500 m + D con 44.743.

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La delegación de Colombia se mantuvo tercera en el medallero general de los Juegos Suramericanos con 21 oros, 16 platas y 13 bronces - crédito Comité Olímpico Colombiano

Brayan Carreño se consagró campeón de danza masculina en patinaje artístico con 161,45 puntos. Jeshua Folleco completó el podio con el bronce tras sumar 143,19.

La gimnasia artística sumó otros dos oros. Thomas Mejía ganó la final de suelo con 13,425 puntos, por delante del brasileño Bernardo Andrade y del chileno Pablo Figueroa. Ángel Barajas se impuso en caballo con arzones con 13,850, seguido por Mejía, plata con 13,125. Barajas también fue segundo en anillas, prueba en la que alcanzó 13,225 puntos.

En natación, Jasmin Pistelli terminó tercera en los 200 metros espalda femeninos con 2:12.88. Hernando Roa obtuvo el bronce en espada individual masculina y compartió el tercer puesto con el venezolano Jesús Limardo. Gabriel Lugo, también venezolano, ganó el oro y el brasileño Nicolas Deguchi logró la plata.

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La subsede de Rafaela entregó tres medallas a la delegación nacional. Luis Rincón consiguió el primer oro colombiano de esa ciudad al imponerse en BMX Freestyle Park masculino con 96,00 puntos. En la competencia femenina, Lizsurley Villegas ganó el bronce con 73,67 puntos.

Walter Vargas completó la cosecha colombiana en Rafaela con la plata de la contrarreloj individual masculina de ciclismo de ruta, tras completar el recorrido en 55:27.48.

Así va el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El patinaje le entregó tres oros a Colombia con Gabriela Rueda, Sara Muñoz y Santiago Vásquez, además del título de Brayan Carreño en danza masculina - crédito Comité Olímpico Colombiano

Brasil: 28 medallas de oro; 28 medallas de plata; 19 medallas de bronce. Argentina: 22 medallas de oro; 16 medallas de plata; 26 medallas de bronce. Colombia: 21 medallas de oro; 16 medallas de plata; 14 medallas de bronce. Venezuela: 8 medallas de oro; 9 medallas de plata; 7 medallas de bronce. Chile: 6 medallas de oro; 7 medallas de plata; 13 medallas de bronce.