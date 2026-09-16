Alias Gildardo, jefe de finanzas del ELN, se entregó a las autoridades: presidente Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum al grupo guerrillero

El sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo en Villavicencio fue presentado por el Gobierno como un golpe a las finanzas y redes de apoyo del ELN - crédito Reuters/Policía Nacional

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en el territorio colombiano.

En una publicación de X, el mandatario confirmó el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo, conocido como alias Gildardo, señalado jefe de finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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De acuerdo con el reporte oficial, la entrega del líder guerrillero se produjo en Villavicencio (oriente de Colombia), en un operativo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la inteligencia policial.

“En Villavicencio, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía y nuestra Inteligencia Policial, se logró el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo”, expresó el jefe de Estado en la red social.

En su pronunciamiento, De La Espriella lanzó un mensaje a integrantes y colaboradores del grupo armado: “El mensaje para los integrantes y colaboradores del ELN es claro: sométanse a la justicia. La presión del Estado seguirá aumentando. Vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus finanzas y sus redes de apoyo”.

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Igualmente, el mandatario colombiano indicó que “en la Patria Milagro, al narcoterrorismo lo combatimos con inteligencia, autoridad y toda la fuerza legítima del Estado”.

Perfíl delictivo

Sobre Quinchía Giraldo pesan requerimientos judiciales por financiación del terrorismo, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con información oficial.

Informes de inteligencia citada por Semana sostienen que Quinchía Giraldo habría participado en la movilización y el lavado de más de $33.000 millones procedentes de actividades ilícitas asociadas al Frente de Guerra Oriental del ELN. Del mismo modo, las autoridades vincularon a este sujeto con otras acciones delictivas como el blanqueo de capitales.

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Quinchía Giraldo fue identificado por las autoridades como primo y hombre de confianza de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, también conocido con el alias de Pablito, integrante del Comando Central (Coce) del ELN. Su sometimiento a la justicia fue presentado por el Gobierno como un golpe al grupo armado porque era requerido por delitos ligados a la financiación del terrorismo.

Frente a este detalle, el presidente Abelardo de la Espriella recalcó que la cercanía de Quinchía Giraldo con alias ‘Pablito’ da valor a la información que pueda aportar sobre redes financieras, patrimoniales y de apoyo que sostienen al ELN. “Su cercanía con alias “Pablito” hace especialmente relevante la información que pueda entregar sobre las redes financieras, patrimoniales y de apoyo que sostienen al ELN”, indicó.

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El expediente entra ahora en una etapa judicial enfocada en establecer el alcance de las pruebas y determinar si los señalamientos sobre la presunta red de recursos atribuida al procesado se sostienen ante la justicia. Mientras eso ocurre, el caso sigue bajo examen judicial y no equivale a una responsabilidad ya establecida.

Rescate de ocho personas secuestradas por el ELN

Además del sometimiento de alias Gildardo, el presidente Abelardo de la Espriella también confirmó el rescate de ocho personas secuestradas por el ELN en el Catatumbo, durante una operación en zona rural de Convención, Norte de Santander.

El operativo se concentró en las veredas La Bogotana y La Honduras, donde las fuerzas de seguridad ubicaron a los secuestrados mediante labores de inteligencia. La intervención reunió unidades militares, policiales, judiciales y organismos estadounidenses. Las víctimas recuperaron la libertad tras permanecer retenidas durante cerca de dos años.

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“Hombres del GAULA fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas”, afirmó el mandatario.

Igualmente, De la Espriella reiteró el compromiso de las autoridades para perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a la población hasta llevarlos ante la justicia. También felicitó a los militares, policías y agentes de inteligencia que participaron en la acción. “El secuestro no tiene ninguna justificación”, añadió.

La liberación permitió el primer contacto de al menos una de las víctimas con su familia. En una llamada divulgada por las autoridades, uno de los hombres rescatados le dijo a su madre: “Hola, mamá, me hacía mucha falta mamá”.

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Por su parte, el coronel Fabio Ojeda, director del Gaula de la Policía Nacional, precisó que en el operativo participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y el Comando Sur de Estados Unidos. “En las veredas La Bogotana y La Honduras logramos rescatar a ocho personas que permanecían secuestradas desde hacía casi dos años por el ELN”, declaró.