El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

Las reacciones de los famosos al retiro de James Rodríguez de la selección Colombia - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

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El retiro de James Rodríguez de la selección Colombia abrió una cadena de mensajes de despedida entre excompañeros, futbolistas, artistas y creadores de contenido, quienes destacaron su aporte deportivo, su liderazgo y las emociones que generó con la camiseta tricolor durante más de una década.

El volante, de 35 años, comunicó el 15 de septiembre que cerraba su ciclo en el seleccionado nacional. La decisión provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde figuras vinculadas al fútbol y al entretenimiento le dedicaron palabras de reconocimiento al histórico número 10 de Colombia.

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Ryan Castro despidió a James Rodríguez con una frase de su canción para la selección Colombia - crédito captura de pantalla / @ryancastrro/ Instagram

La despedida reunió a artistas y personalidades del entretenimiento colombiano. Uno de los más destacados fue el cantante Ryan Castro, que publicó un mensaje con expresiones de admiración por el talento del futbolista: “Qué calidoso, qué monstruo, qué jugador. Gracias 10”, mensaje que cita parte de la canción El ritmo que nos une, que hizo Castro con la Selección Colombia.

Por su parte, Emiro Navarro, creador de contenido, recordó la influencia que tuvo James Rodríguez en su vínculo con la selección Colombia. El creador de contenido evocó el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que el mediocampista se convirtió en una de las figuras de la competencia.

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Emiro Navarro recordó el Mundial de Brasil 2014 y el vínculo que creó con la selección por James - crédito @emiro_navarro / Instagram

“Gracias, James, por hacernos amar con pasión los colores de nuestra camiseta. Desde el 2014, viendo ese Mundial, nació en mí un amor inmenso por la selección Colombia, y tú fuiste una parte inolvidable de ese comienzo”, escribió Navarro. También le agradeció por “tantas emociones”, por hacer soñar a los aficionados y por dejar momentos que, según expresó el participante de MasterChef, permanecen en la memoria de los seguidores.

Tatiana Franko y Nath destacaron las alegrías y el orgullo que generó la carrera de James Rodríguez - crédito @nathh__/ Instagram

La presentadora Tatiana Franko también reaccionó al anuncio. “Gracias por siempre. Nos entregaste muchas alegrías”, señaló en sus redes. La cantante Nath recordó el impacto que tuvo el fichaje de James por Real Madrid en 2014, una etapa que, según contó, reforzó su orgullo por Colombia mientras estudiaba fuera del país. “Gracias James David, serás eterno para todo un país”, escribió la artista.

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El actor Lincoln Palomeque también se sumó con un comentario dirigido al futbolista: “Grande, parcero, el mejor”. En la misma línea, el presentador Salomón Bustamante escribió: “Gracias capitán, harás falta. Siempre con el 10”.

Lincoln Palomeque y Salomón Bustamante se sumaron a los mensajes de despedida para el capitán - crédito @lincpal @salobustamante / Instagram

Rodríguez cerró su etapa en la selección con 131 partidos y 31 goles, según el recuento difundido tras su anuncio. Su salida deja vacante una camiseta que durante años estuvo asociada a sus participaciones en los Mundiales, las Eliminatorias y la Copa América.

James Rodríguez anunció su decisión a través de un video que publicó en sus redes sociales el 15 de septiembre. El mediocampista habló de una etapa que definió como una de las más importantes de su carrera y explicó que tomó la determinación después de evaluar el recorrido que tuvo con la camiseta de Colombia.

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“Hoy quiero hablarles desde el corazón. Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos difíciles, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el futbolista.

En su mensaje, Rodríguez recordó que vestir la camiseta nacional fue un objetivo que asumió con una responsabilidad que iba más allá de lo deportivo. “Vestir esta camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, afirmó al referirse a los años en los que representó al país en competencias internacionales.

El mediocampista anunció el 15 de septiembre el cierre de su ciclo con la selección Colombia - crédito @jamesrodriguez10/ Instagram

El excapitán también puso el foco en el vínculo que construyó con los aficionados y en los momentos que compartió con sus compañeros. “Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solo por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros y por millones de colombianos que soñaban con nosotros”, señaló.

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Rodríguez afirmó que deja la selección con la sensación de haber cumplido el propósito que se había trazado cuando llegó al equipo. “Desde que llegué a la selección quise dejar la camiseta en un lugar más fuerte cuando me fuera y, al mirar el camino recorrido, siento que lo logré”, sostuvo.

El volante cerró su intervención con un agradecimiento a los seguidores del seleccionado nacional: “Me voy con tranquilidad porque sé que lo di absolutamente todo. Gracias por cada recuerdo, cada abrazo y cada momento”.