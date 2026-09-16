Nuevos detalles sobre niña encontrada muerta en una alcantarilla en el sur de Bogotá: descartan que sea la menor desaparecida en Mosquera

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X

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Un día después de que las autoridades confirmaran la aparición del cuerpo de una menor dentro de un conducto hídrico del barrio Juan José Rondón, en el sur de Bogotá, se conocen nuevas hipótesis del caso.

Las autoridades adelantan los procedimientos en Medicina Legal y la investigación para establecer la causa de la muerte, mientras descartan por ahora una relación oficial con casos abiertos de menores desaparecidos.

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Hasta ahora, las autoridades han informado que la víctima tenía entre ocho y 10 años y que fue encontrada sin vida en la tarde del martes 15 de septiembre dentro de una estructura para el paso de agua en la localidad de Ciudad Bolívar.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta la identificación y la Fiscalía General de la Nación y el CTI investigan las circunstancias del caso, incluida la verificación de si hubo una muerte violenta y de si existe alguna coincidencia con reportes de desaparición.

El hallazgo ocurrió después de que varios menores entraran al canal y advirtieran la presencia del cuerpo a habitantes del sector. Un vecino relató que los niños caminaron unos 70 metros por el tubo antes de encontrarlo y regresar asustados.

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“Fuimos hasta allá con el policía y primero vinimos. Miraron ahí entre el hueco y con la luz del celular ahí enfocó y sí, ahí estaba. Entonces fue cuando trajimos la barra y la palanca y destapamos”, comentó uno de los vecinos a Citytv.

Después llegaron policías y organismos de emergencia para verificar la situación y extraer el cuerpo. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos retiraron la tapa de la estructura para ingresar, ya que la menor estaba dentro de una alcantarilla a varios metros de profundidad.

“Habría que mirar en las cámaras si fue que la trajeron a pie o en moto o en carro y en las cámaras se sabrá si porque la niña no es de por acá y no es conocida y aquí la policía dijo que no habían reportes de desaparecidos”, señaló el vecino al medio local.

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La investigación quedó a cargo del CTI y de la Fiscalía. El cuerpo ingresó a Medicina Legal en la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Andrés Restrepo, dijo que la menor “puede estar entre 8 y 10 años y tiene unos hematomas”. También señaló que el proceso de identificación seguía en curso.

Qué dicen las autoridades sobre una posible conexión con desapariciones

Tras la circulación de versiones en redes sociales sobre una supuesta relación con una niña desaparecida en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, Restrepo rechazó esa conexión.

“No hay que hacer esas conexiones me parece que es irresponsable hacer conexiones entre casos. De hecho, en la información preliminar que nos da el CTI y la policía, no tiene que ver con ningún caso de desaparición”, señaló el secretario en diálogo con Blu Radio.

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El funcionario también recalcó que la identificación de la víctima seguía pendiente y que las pruebas forenses debían establecer si se trató de una muerte violenta o bajo qué circunstancias terminó en la alcantarilla.

Sobre las versiones de una posible agresión sexual, Restrepo pidió esperar los resultados de la necropsia. Otra hipótesis en circulación, sobre una eventual pertenencia de la víctima a una comunidad indígena, tampoco tiene confirmación oficial.

La Fiscalía, además, indicó a El Tiempo que por el momento no había recibido oficialmente un reporte de una familia que hubiera llegado a Bogotá para consultar por una posible relación entre el hallazgo y el caso de una niña desaparecida en Cundinamarca. La identificación en Medicina Legal será determinante para establecer cualquier coincidencia.

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