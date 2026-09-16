Colombia

Nominados a los Latin Grammy: Karol G, J Balvin, Greeicy, Fonseca, Juanes, entre los colombianos que aspiran a un premio

Feid, Ryan Castro, Beéle, Monsieur Periné y Carlos Vives aparecen también entre los candidatos anunciados por la Academia Latina de la Grabación

ARCHIVO - Karol G posa con los premios al álbum del año y mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito" y mejor fusión/interpretación urbana por "TQG" durante la 24ª entrega anual de los Latin Grammy en Sevilla, España, el jueves 16 de noviembre de 2023. Karol G está nominada a mejor álbum de música urbana en los Grammy que se entregarán el 4 de febrero de 2024. (Foto José Breton/Invision/AP, archivo)
Karol G, Feid y Ryan Castro entre los colombianos nominados a los Latin Grammy - crédito (Foto José Breton/Invision/AP, archivo)
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Karol G lideró la presencia colombiana en las nominaciones a los Latin Grammy 2026, cuya lista se conoció el miércoles 16 de septiembre. La cantante obtuvo siete menciones y quedó entre los artistas con más opciones de la edición, junto a Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Rosalía.

La Academia Latina de la Grabación anunció a los candidatos de la edición número 27 de los premios, que tendrá a Edgar Barrera como el nominado con mayor cantidad de postulaciones.

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El compositor y productor mexicano-estadounidense acumuló 10 candidaturas, mientras que Karol G, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, el uruguayo Jorge Drexler y la española Rosalía recibieron siete cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte completaron el grupo de artistas con seis menciones.

Karol G competirá en las tres categorías principales

La artista colombiana aparece en las categorías de grabación del año, álbum del año y canción del año. Su colaboración con Marco Antonio Solís, Coleccionando heridas, fue nominada en las dos primeras categorías de sencillos, mientras que Tropicoqueta buscará el gramófono a álbum del año.

Coleccionando heridas también figura en canción del año, una categoría que reconoce a los compositores. Karol G fue incluida entre los autores del tema junto con Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz y Luis Miguel Gómez Castaño.

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La cantante sumó otras opciones en los apartados urbanos. Dile luna, junto a Eddy Lover, competirá por mejor interpretación urbana. Verano rosa, su colaboración con Feid, obtuvo una nominación a mejor interpretación de reguetón. Tropicoqueta también fue seleccionado para mejor álbum de música urbana.

Su séptima postulación llegó por Ese hombre es malo, canción en la que figura como compositora y que competirá por mejor canción regional mexicana. La lista confirmó que Karol G tendrá presencia en géneros pop, urbano y regional mexicano, además de las categorías generales.

Los cuatro artistas con siete nominaciones coinciden en las tres categorías de mayor alcance: grabación, álbum y canción del año. En esa disputa, Karol G competirá con Coleccionando heridas frente a trabajos como Ha Ha, de CA7RIEL & Paco Amoroso; ¿Cómo se ama?, de Jorge Drexler; y La perla, de Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

Feid, Ryan Castro, J Balvin y Beéle aparecen en la música urbana

La representación de Colombia también tendrá presencia en varias categorías vinculadas a la música urbana. Feid recibió una nominación a mejor interpretación urbana por Se lo juro mor y otra a mejor canción de rap/hip hop por Poder, junto a Lil Supa. Además, figura con Karol G en la categoría de mejor interpretación de reggaetón gracias a Verano rosa.

Ryan Castro fue postulado a mejor interpretación urbana por La villa, su colaboración con Kapo y Gangsta. El artista también aparece en Mejor álbum de música urbana por Omerta, el trabajo que comparte con J Balvin. En esa misma categoría fue seleccionado Borondo (5020 Rcrds Sessions), de Beéle, quien además compite por mejor canción urbana con Yo y tú.

Juanes, Monsieur Periné y Fonseca también buscarán un gramófono

En el pop y el rock, Monsieur Periné fue nominado a mejor álbum pop contemporáneo por Instrucciones para ser feliz. La agrupación competirá con Pablo Alborán, nic, Debi Nova y Alejandro Sanz.

Juanes aparece en mejor álbum de pop/rock por Juanesteban. El músico antioqueño también fue incluido como compositor de “Humano”, canción interpretada junto a Vivir Quintana que obtuvo una candidatura a canción del año. En los géneros tropicales, Fonseca fue nominado a mejor álbum tropical contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya. En esa lista también aparece Greeicy con Candela.

La música tropical colombiana sumó candidaturas con Grupo Niche, postulado a mejor álbum de salsa por Más que palabras y a mejor canción tropical por Realidad-Es. A su vez, Jorge Celedón y Víctor Nain Jr., Gusi, Karen Lizarazo y Carlos Vives competirán por mejor álbum de cumbia/vallenato con Jorgito, Vallenato Social Club, Corazón ausente y El último disco Vol. 1, respectivamente.

También fueron incluidos Fariana, por Música para bailar en mejor álbum de merengue y/o bachata, y Dayhan Díaz, por Algo nuevo de ayer en mejor álbum tropical tradicional.

Figuran también Esteman y Aria Vega entre los colombianos que buscarán un Latin Grammy. Esteman recibió una nominación junto a la cantante argentina Daniela Spalla en la categoría de mejor álbum pop tradicional, gracias a Amorío. El proyecto competirá con Puerta abierta, de Kany García; Yo canto 2, de Laura Pausini; TQ+, de Reik, y Querida yo, de Yami Safdie.

Por su parte, Aria Vega fue incluida entre los aspirantes a mejor nuevo artista, apartado que reúne a Delilah, Fabián, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches y Zeca Veloso

La nómina colombiana se extendió a otras áreas de la ceremonia. Cantoalegre y Marta Gómez fueron seleccionados en mejor álbum de música latina para niños por Mil secretos. Además, el arreglista Daniel Barón y Henry Villalobos aparecen por Juanito Alimaña en mejor arreglo, mientras que Juan Pablo Vega figura entre los candidatos a productor del año.

La ceremonia de los Latin Grammy está prevista para el 12 de noviembre.

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