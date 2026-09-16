Mujer se enfrentó a su expareja ante un juez por intento de feminicidio en Manizales: “Me quería quemar viva”

La víctima alcanzó a salir corriendo de la vivienda para pedir ayuda a las autoridades - crédito archivo Colprensa / Luisa González

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Un caso que ha dado de qué hablar en el Eje Cafetero, y que se conoció en el departamento de Caldas, tiene a una mujer enfrentada en los estrados judiciales contra su expareja, procesado por tentativa de feminicidio agravado.

El hoy detenido tiene que responder luego de un ataque en el que, según el testimonio de la víctima, la roció con tíner y le prendió fuego.

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El caso es analizado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, que deberá definir la responsabilidad del acusado, señaló un informe del diario La Patria.

La víctima declaró que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2025, un día después de que decidió poner fin a la relación con el padre de sus tres hijos. Esa noche, los menores estaban al cuidado de una amiga, mientras ella salió a compartir con otras personas y regresó a su vivienda, donde se quedó dormida.

De acuerdo con su relato, la mujer despertó en la madrugada cuando alguien la tomó del cabello.

Justo en ese momento ella identificó a su expareja, mientras sostenía una botella con tíner. La mujer afirmó que el hombre le lanzó el líquido sobre las piernas y luego le prendió fuego.

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“Cuando me miré, estaba en llamas”, declaró durante la audiencia. La víctima relato que trató de apagarse en la ducha, pero el dolor continuó incluso cuando permaneció en la bañera.

“Pensé que era mi fin”, añadió la mujer al describir las lesiones que sufrió en las piernas.

La víctima de intento de feminicidi logró salir de la vivienda y pidió ayuda a los policías

Mientras intentaba sofocar el fuego con agua, la víctima sostuvo que el acusado continuó con las agresiones. Ella logró llegar hasta la puerta principal de la vivienda y abrirla. Afuera ya había uniformados que habían acudido tras los llamados de la comunidad.

Según la declaración por parte de la víctima, ella pidió ayuda a los policías y les dijo que su expareja quería quemarla viva. Después fue trasladada en una ambulancia y se quedó dormida durante la atención médica. Solo hasta cuando se despertó, la mujer dimensionó lo que había sucedido.

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El señalado agresor escapó luego del hecho. Sin embargo, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) lo capturaron el 5 de enero de 2026. Desde entonces permanece recluido en un centro carcelario.

El fiscal expuso un posible patrón de violencia previo al ataque

Desde la Fiscalía General de la Nacióna se sostiene que el caso no se limitaría a un único episodio. Durante el juicio, el fiscal indicó que antes del ataque hubo situaciones que apuntarían a una violencia repetida dentro de la relación.

La víctima afirmó que, durante la convivencia, recibía agresiones frecuentes y humillaciones, y en especial cuando no tenía dinero. Ella también indicó que en medio de esos momentos el hombre arrojaba sus pertenencias por la ventana.

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La madre de la mujer declaró sobre una agresión anterior en la que, según dijo, su hija sufrió una inflamación tan fuerte en los ojos que no podía ver.

Esos testimonios hacen parte de los elementos que el ente acusador expone para sustentar la imputación por tentativa de feminicidio agravado.

La defensa sostiene que la conducta debería investigarse como lesiones personales

La víctima recibió una incapacidad médico-legal de 25 días. Sin embargo, la defensa del procesado sostuvo que su representado no tuvo la intención de causarle la muerte y que la vida de la mujer no estuvo en riesgo.

Por esa razón, el abogado pidió que los hechos fueran valorados bajo los delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar, en lugar de tentativa de feminicidio agravado.

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No obstane, la Fiscalía mantiene su postura y continúa con la presentación de sus pruebas ante el juzgado.

El proceso judicial seguirá el 13 de octubre de 2026, y será el juez del caso quien valore los testimonios, los informes y los demás elementos incorporados al expediente para determinar si el acusado es responsable de los delitos atribuidos.