Habló médico que demandó a Samuel Adrián por su documental “Colombia: fábrica de niños trans”: “Que las personas transgénero tengan la mejor vida posible”

Mario Angulo explicó el uso de bloqueadores de pubertad en menores con dudas sobre su identidad de género - crédito @carmenm57542973 - Redes sociales

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El endocrinólogo pediátrico Mario Angulo Mosquera afirmó que los tratamientos farmacológicos para menores con preguntas persistentes sobre su identidad de género comienzan con bloqueadores de pubertad y que su indicación depende de una evaluación realizada por un equipo multidisciplinario.

El médico fue entrevistado en Mañanas Blu tras ser mencionado en el documental del mexicano Samuel Adrián, Colombia: fábrica de niños trans. Allí incluyeron una grabación de Angulo sin su consentimiento, por lo que el endocrinólogo alegó que habían vulnerado su derecho a la honra y al buen nombre, y pidió el retiro de todos los clips, referencias o imágenes donde aparece.

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En dicho documental, afirmaron que el 78% de los procedimientos de reafirmación de género en Colombia se practican en niños menores de 7 años.

Tras lo anterior, Angulo Mosquera, exintegrante de la Fundación Valle del Lili, explicó que el equipo especializado comenzó a funcionar a finales de 2017. Según dijo, atendió a 114 pacientes desde entonces, una cifra que contrastó con los cerca de 800 casos mensuales que recibe el servicio de endocrinología pediátrica de la institución.

El especialista sostuvo que la atención no contempla intervenciones quirúrgicas en menores de edad. “No se realiza ningún procedimiento quirúrgico”, señaló durante la conversación radial. También indicó que los tratamientos se analizan en etapas y con participación de los padres.

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Un endocrinólogo pediátrico detalló la atención a menores trans tras el documental Colombia: fábrica de niños trans - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

El acompañamiento puede comenzar en la primera infancia

El médico explicó que algunos niños llegan a consulta desde edades tempranas porque sus familias expresan inquietudes frente a comportamientos, gustos o formas de vestir que consideran alejados de las expectativas asociadas con el sexo biológico.

Angulo Mosquera precisó que esas expresiones por sí solas no derivan en un diagnóstico. “Hay un porcentaje grande de niños que en su infancia exploran expresiones” distintas a las habituales, dijo, y añadió que ese escenario no determina una incongruencia de género.

De acuerdo con su relato, los profesionales evalúan si esas manifestaciones son persistentes e insistentes. En los casos donde no identifican una identidad transgénero consolidada, la ruta se orienta hacia un acompañamiento psicológico.

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El endocrinólogo señaló que el grupo denominaba a esos procesos “fase exploratoria de género”. Bajo ese criterio, el objetivo era ayudar a los menores y a sus familias a resolver dudas sin avanzar de forma automática hacia una intervención farmacológica.

Angulo Mosquera dijo que el bloqueo puberal busca “ganar tiempo” durante la evaluación clínica - crédito red.de.apoyos.fauds/Instagram

Los bloqueadores se consideran desde el inicio de la pubertad

La conversación se centró luego en el uso de medicamentos. Angulo Mosquera dijo que los bloqueadores de pubertad se contemplan cuando el paciente inicia ese proceso biológico, una etapa que puede comenzar aproximadamente desde los nueve años, aunque aclaró que no existe una edad única.

“Cada niño, cada niña arranca su pubertad en su propio momento”, afirmó. Según su explicación, el tratamiento busca suspender temporalmente los cambios puberales mientras el paciente y su familia continúan el proceso de evaluación y acompañamiento.

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El especialista sostuvo que el abordaje se basa en guías internacionales y en lineamientos del Ministerio de Salud de Colombia.

También señaló que las denominadas hormonas cruzadas se consideran en una etapa posterior, habitualmente después de los 16 años. Ese tipo de tratamiento, indicó, puede incluir efectos permanentes, por lo que aseguró que la decisión se posterga hasta que exista una definición más sólida dentro de la ruta de atención.

El equipo que atendió a 114 pacientes desde 2017 explicó su protocolo para casos de identidad de género - crédito Porter Binks/EFE

El médico sostuvo que el bloqueo puberal es reversible

Ante la pregunta sobre un eventual arrepentimiento, Angulo Mosquera aseguró que las primeras fases farmacológicas son reversibles. “El bloqueo de pubertad es un tratamiento que busca precisamente eso, ganar tiempo”, dijo en Mañanas Blu.

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Según su explicación, si un paciente deja el tratamiento y decide continuar con el desarrollo asociado a su sexo biológico, los medicamentos se suspenden y la producción hormonal retoma su curso. “Es un tratamiento completamente reversible”, afirmó.

El entrevistado diferenció ese proceso de las hormonas cruzadas, sobre las cuales reconoció que existen aspectos permanentes. También señaló que las cirugías son irreversibles y que, según su declaración, se practican después de la mayoría de edad.

La entrevista surgió en medio de cuestionamientos planteados por el documental de Samuel Adrián. Durante el diálogo, el periodista insistió en la edad de los pacientes y en su capacidad para tomar decisiones vinculadas con tratamientos hormonales.

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Angulo Mosquera respondió que los menores “nunca” llegan solos a consulta y que el papel de los padres resulta central. A su vez, sostuvo que la decisión no corresponde a un único profesional, sino a un grupo con experiencia en endocrinología, psicología y acompañamiento familiar.