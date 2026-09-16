El ministro Jaime Andrés Beltrán se pronunció tras el fracaso de la moción de censura en su contra y Abelardo de la Espriella le respondió: “Viva Cristo Rey”

Los mensajes del funcionario y del presidente Abelardo de la Espriella fueron hechos a través de su cuenta oficial de X - crédito Ministerio de Vivienda/Luisa González/REUTERS

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El Senado de la República hundió el martes 15 de septiembre de 2026 la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con 61 votos en contra y 27 a favor, por lo que el funcionario continuará al frente de la cartera.

El proceso fue promovido tras el viaje de Beltrán a Santa Marta con su familia, ocurrido pocos días después del terremoto del 10 de agosto de 2026. La oposición cuestionó que el ministro se ausentara durante la emergencia y consideró que debía liderar la respuesta institucional en las zonas afectadas.

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Por este motivo, Jaime Andrés Beltrán se pronunció en su cuenta oficial de X, publicación que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, compartió y respondió en la misma red social.

El Senado de la República hundió el martes 15 de septiembre de 2026 la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán - crédito Ministerio de Vivienda

Según el funcionario, “Dios siempre pelea por nosotros”, y aseguró que su trabajo y compromiso con el país permanecen vigentes.

“Dios siempre pelea por nosotros. El compromiso por Colombia continúa más fuerte que nunca (sic)”, señaló Beltrán.

Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella compartió la publicación de Beltrán y escribió: “¡Que viva Cristo Rey!”.

Abelardo de la Espriella compartió la publicación de Beltrán y escribió: “¡Que viva Cristo Rey!” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detalles de lo ocurrido

El Senado de la República rechazó el martes 15 de septiembre de 2026 la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. La propuesta recibió 27 votos a favor y 61 en contra, una diferencia de 34 sufragios que aseguró la continuidad del funcionario al frente de la cartera.

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La oposición cuestionó que el ministro estuviera fuera durante los primeros días de la emergencia y sostuvo que debía concentrarse en la respuesta estatal para las comunidades afectadas.

Con la votación de la plenaria, el ministro mantuvo el respaldo político para seguir en el cargo. Antes de la definición en el Senado, había dicho que continuaría al frente de las labores de reconstrucción tras el sismo de magnitud 7,4 y que su despacho seguiría en contacto con los territorios damnificados.

Después de la decisión, Beltrán publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y a los senadores que votaron contra la moción. El funcionario afirmó que los resultados de su gestión “siempre hablarán más alto que las críticas y los ataques”.

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También sostuvo que el trabajo de su equipo comenzó desde el inicio de la emergencia. “Agradezco al presidente Abelardo de la Espriella por confiarme la responsabilidad de reconstruir a Colombia, así como a los senadores que respaldaron el trabajo que venimos realizando desde el primer día de la emergencia. El compromiso con los territorios es nuestro único objetivo”, escribió.

Jaime Andrés Beltrán publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y a los senadores que votaron contra la moción - crédito Ministerio de Vivienda/Pantallazo

En otro mensaje, el ministro aseguró que asumía el desenlace con serenidad y prometió responder a los cuestionamientos con acciones concretas. Dijo que continuará las visitas a los municipios afectados, la atención a las familias y la ejecución de decisiones orientadas a resolver las necesidades derivadas del terremoto.

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Beltrán afirmó que su prioridad no es hacer política con las dificultades de la población, sino buscar soluciones desde el Ministerio de Vivienda. “La moción termina, pero el trabajo continúa y vamos a seguir cumpliéndole a todos los colombianos con resultados”, agregó.

Durante el debate en el Senado, el funcionario también se refirió a la polémica por las imágenes de su estadía en Santa Marta. Ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos, aunque defendió la fotografía en la que apareció junto a su esposa e hijos.

“Si alguien se sintió ofendido, mil disculpas. Pero es que pedir disculpas es grandeza de aquellos que tienen el carácter y la caballerosidad de ponerle la cara al país”, afirmó. Beltrán agregó que no lamentaba aparecer con su familia y aseguró que atendía asuntos de su despacho desde el celular cuando se tomó la imagen.

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