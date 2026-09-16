Colombia

Nuevo golpe para Epa Colombia: la SIC sancionó su negocio de productos para el cabello con millonaria multa por incumplir normas que protegen a los consumidores

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comerci (SIC) recayó en concreto por cuenta de uno de los productos que publicita la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas en el sitio web desde el que comercializa su línea para el cuidado capilar: Productos EPA Colombia S.A.S.

créditos @sicsuper/X | @epa_keratiina100k/IG | Captura de pantalla sitio web / epacolombia.com.co
créditos @sicsuper/X | @epa_keratiina100k/IG | Captura de pantalla sitio web / epacolombia.com.co
Guardar

Un nuevo revés sufrió la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Productos EPA Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000.

Los motivos obedecen a incumplimientos en las normas de protección al consumidor relacionadas con la garantía legal, la información en compras por internet y el derecho a solicitar la reversión de pagos electrónicos, según lo que detalló el comunicado emitido por la entidad la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

La investigación se concentró en las condiciones de comercialización digital de los productos de la compañía y, en particular, en la falta de información sobre el “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) - Keratina (verde) 300 ml”.

La multa que deberá asumir la hoy detenida por su negocio corresponde a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 11.600 Unidades de Valor Básico (UVB).

El comunicado fue emitido por la SIC la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026 - crédito @sicsuper/X
El comunicado fue emitido por la SIC la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026 - crédito @sicsuper/X

La SIC identificó tres incumplimientos a la Ley 1480 de 2011

La Superintendencia concluyó que la empresa incurrió en tres conductas que vulneraron disposiciones del Estatuto del Consumidor.

El primer cargo corresponde a la limitación de la garantía legal. Según la SIC, Productos EPA Colombia incluía en su página web una política de reembolso que excluía su responsabilidad por productos comprados mediante “distribuidores o terceros”.

PUBLICIDAD

Para la entidad, esa condición desconocía la responsabilidad solidaria que la ley establece para los productores frente a los consumidores. La garantía legal no puede ser restringida por una política interna cuando la normativa asigna obligaciones al productor.

El segundo cargo se relaciona con la falta de información esencial antes de que un comprador aceptara una oferta en internet. En este ítem, desde el ente regulador se indicó que la página de la empresa no presentaba de forma completa las características esenciales de uno de sus productos.

Además, el sitio web no informaba adecuadamente sobre el derecho de retracto ni el procedimiento para ejercerlo.

Tampoco disponía de un enlace visible y de fácil identificación para que los compradores ingresaran a la página de la autoridad de protección al consumidor.

La empresa de ‘Epa Colombia’ tampoco informó sobre el derecho a reversar pagos

El tercer incumplimiento identificado por la SIC estuvo relacionado con el derecho a la reversión del pago. Que se traduce en que la empresa no había informado de manera oportuna a los consumidores que podían solicitar ese mecanismo en determinadas compras hechas por medios electrónicos.

La reversión del pago permite a los consumidores solicitar la devolución de recursos en ciertas situaciones previstas por la ley, como operaciones fraudulentas, productos no recibidos, bienes distintos a los adquiridos o artículos defectuosos.

La Superintendencia recordó que quienes venden productos por internet deben entregar información suficiente antes de completar las transacciones. Esto incluye las características del producto, condiciones de garantía, mecanismos de retracto, canales de atención y derechos asociados a pagos electrónicos.

La sanción no está en firme mientras existan recursos disponibles

Productos EPA Colombia S.A.S. podrá presentar recursos de reposición y apelación contra la decisión administrativa. Por este motivo, la empresa tiene la posibilidad de controvertir la sanción dentro de los plazos y procedimientos establecidos.

En su resolución, la SIC señaló que las plataformas de comercio electrónico deben garantizar “información clara, completa y oportuna” a los compradores.

También se deben respetar los derechos reconocidos en la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor.

Temas Relacionados

Epa ColombiaSICProductos EPA Colombia S.A.S.Sanción y pago de multaAcondicionador KolorsIncumplir normasProtección de derechos del consumidorColombia Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jueza le ordenó a Laura Sarabia no vender bienes registrables durante seis meses tras imputación de cargos de la Fiscalía

La audiencia de formulación de cargos abrió los términos para que el ente investigador defina el rumbo del proceso penal y, según la jueza, también suspendió la prescripción conforme al Código de Procedimiento Penal

Jueza le ordenó a Laura Sarabia no vender bienes registrables durante seis meses tras imputación de cargos de la Fiscalía

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

EE. UU. mantiene a Colombia en la lista de países “descertificados” por fallar en la lucha antidrogas: esto dijo Donald Trump sobre la decisión

Pese a la determinación, dejó abierta la posibilidad de revisar esa condición si el gobierno de Abelardo de la Espriella acelera la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de redes dedicadas a la producción y exportación de cocaína

EE. UU. mantiene a Colombia en la lista de países “descertificados” por fallar en la lucha antidrogas: esto dijo Donald Trump sobre la decisión

Elecciones de 2027 en Colombia estarían en riesgo por recorte presupuestal del Gobierno al CNE: la oposición sería la más afectada

El organismo electoral advirtió que, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación, la falta de recursos podría obligar a recortar programas para los partidos y la implementación del derecho a la oposición

Elecciones de 2027 en Colombia estarían en riesgo por recorte presupuestal del Gobierno al CNE: la oposición sería la más afectada

Hombre golpeó a tres agentes de tránsito durante un operativo en Sabaneta, Antioquia: en video quedó la agresión y la captura

La detención se produjo en el sector de Calle Larga luego de un forcejeo durante una inmovilización por una infracción vial, en un hecho que también causó daños materiales, según la Policía

Hombre golpeó a tres agentes de tránsito durante un operativo en Sabaneta, Antioquia: en video quedó la agresión y la captura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

Apareció el cantante Chakal del Sur, tras ser reportado como desaparecido en Jamundí, Valle del Cauca: se escucharon disparos durante la última llamada que atendió

Emiro Navarro sufrió grave quemadura en la cara con aceite en reto de ‘MasterChef Celebrity’

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

Mariana Zapata recibió una propuesta para enfrentarse a una reconocida figura en ‘Stream Fighters 5′, pero la rechazó

Deportes

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y recuerdan cuando el técnico Reinaldo Rueda lo “sacó” de la Tricolor

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y recuerdan cuando el técnico Reinaldo Rueda lo “sacó” de la Tricolor

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

James Rodríguez se retiró de la selección Colombia: estos serían los jugadores que heredarían la cinta de capitán en la Tricolor

Álvaro Montero volvió a ser figura con Boca, y así lo calificó la prensa de Argentina: “Manejó los tiempos”

Santa Fe fue eliminado por el Vasco da Gama de la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Confiado”