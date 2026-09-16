Con un “cuadro invisible”, Gustavo Petro trató de responder los señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la crisis fiscal en Colombia

El expresidente de Colombia habló sobre la crisis fiscal e hizo referencia a un cuadro que no fue proyectado en la transmisión - crédito Canal Institucional

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El expresidente de la República, Gustavo Petro, ejerció este martes 15 de septiembre de 2026 su derecho de réplica para responder a los señalamientos de su sucesor en la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, que en una alocución presidencial expuso el balance de la anterior administración en materia fiscal y las consecuencias de estas para el país.

“Como corresponde con la verdad. La verdad es que la izquierda radical y corrupta les escondió durante cuatro largos años. La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, expuso De la Espriella.

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El presidente Abelardo de la Espriella denuncia el despilfarro y la corrupción del gobierno de Petro, al que acusa de dejar al país "al borde del abismo" - crédito @infopresidencia/X

Conforme a las declaraciones del líder del movimiento político Defensores de la Patria, “por cada 100 pesos del presupuesto, 24 se van a pagar la deuda y apenas 14 quedan para inversión. Esa es la realidad que recibimos y que tenemos que cambiar. El presupuesto de la verdad para el 2027 asciende a $635 billones. Y hay una cifra que muestra con toda claridad la gravedad de lo que recibimos: $281 billones, el 44% de los recursos del presupuesto provienen de deuda, casi la mitad”.

En el contenido de la réplica, Gustavo Petro controvirtió las afirmaciones sobre la situación fiscal y cuestionó las cuentas presentadas por De la Espriella. También rechazó que se atribuyeran a su Gobierno responsabilidades que, según su postura, correspondían a la administración del presidente Iván Duque.

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La intervención se concentró en el manejo del gasto y el endeudamiento, así como en la defensa de las decisiones económicas adoptadas por su administración.

Gustavo Petro contestó a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre crisis fiscal en Colombia con “cuadro invisible” en plena alocución - crédito Canal Institucional

El momento que más comentarios generó ocurrió cuando el líder de la oposición dijo “la gráfica que ven a mi espalda”, aunque no fue mostrada durante la transmisión desde Bélgica y los espectadores no pudieron observar el elemento al que Petro hacía referencia.

El episodio provocó cuestionamientos en redes sociales sobre la producción de la intervención. Algunos usuarios preguntaron cuál era la gráfica mencionada, mientras otros señalaron que Petro habló de cuadros y beneficios que nunca llegaron a aparecer en pantalla.

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“¡Petro hizo el ridículo mundial desde Bélgica! Salió a despotricar contra el gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA y a negar la quiebra y el endeudamiento en el que dejaron a Colombia, escudándose en una supuesta evidencia visual. Con total desparpajo soltó: “Miren el cuadro que tengo en mi espalda”... ¡Con el detalle patético de que atrás de él no había absolutamente nada, solo una pared de vidrio vacía! (sic)”, expuso un internauta.

Los opositores de la administración Petro señalaron que “después de ver este payaso solo queda decir gracias a Dios ganó Abelardo”; “Más loco no puede estar; lo que no hizo en 4 años lo va a resolver en una alocución”; “No sirve ni para mostrar un cuadro con mentiras”.

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La réplica de Petro a Abelardo de la Espriella por cifras fiscales

Gustavo Petro desglosó la situación fiscal de Colombia, refutando las críticas sobre un supuesto sobreendeudamiento por parte de Abelardod e la Espriella - crédito Canal Institucional

Gustavo Petro rechazó los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella sobre las finanzas públicas y cuestionó el aumento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 a $635 billones. El expresidente de la República negó el ocultamiento de información fiscal y defendió las decisiones adoptadas durante su mandato.

Petro sostuvo que su Gobierno asumió obligaciones heredadas, entre ellas las relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Según su versión, el fondo acumulaba compromisos cercanos a $38 billones, por lo que se elevó gradualmente el precio de la gasolina para reducir la diferencia entre el valor interno y las referencias internacionales.

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El economista también cuestionó que el gobierno entrante elevara el proyecto presupuestal inicial de $575,6 billones en cerca de $59,3 billones. Esa diferencia coincide con una revisión reportada por el Banco de la República. El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, sostiene que la propuesta original no incorporaba por completo obligaciones de pensiones, salud, nómina, universidades y servicio de la deuda.

Petro afirmó que el endeudamiento de su administración se destinó principalmente a refinanciar obligaciones existentes y cumplir compromisos previos. Entre los pagos mencionó aproximadamente US$5.000.000.000 al Fondo Monetario Internacional (FMI) y una reducción de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). El político colombiano atribuyó parte de la presión económica de su periodo a las tasas de interés del Banco de la República, que, según dijo, encarecieron el financiamiento del Estado, las empresas y los hogares.

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