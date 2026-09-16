Colombia

Una cadena de oro fue el pretexto: en video quedó el ataque de una sicaria que asesinó de varios tiros a un hombre en el Cesar

La victimaria disparó varias veces sin bajar de la motocicleta en la que llegó con otro sujeto, al cometer el homicidio huyeron rápidamente

Buscan a pareja que huyó en moto tras ataque armado contra un hombre en Cesar - crédito @ColombiaOscura/X
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Una mujer habría citado a Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, de 61 años, con el pretexto de hablar sobre la reparación de una cadena de oro y luego le habría disparado frente a su vivienda en Bosconia, Cesar. Las autoridades investigan el ataque que ocurrió a las 06:04 p. m. del 14 de septiembre de 2026 y buscan establecer la identidad de los responsables.

De acuerdo con la información preliminar, la sospechosa llegó al lugar como acompañante de un hombre que conducía una motocicleta. Ambos se detuvieron frente a la casa de Muñoz Vizcaíno, conocido en el municipio como “Mocho”.

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La mujer habría permanecido sentada en el vehículo y llamó a la víctima. El hombre salió de la vivienda ante la posibilidad de resolver un asunto relacionado con una joya. Cuando se aproximó a la moto, la atacante presuntamente sacó un arma y abrió fuego en su contra.

La víctima intentó ponerse a salvo tras los primeros disparos

El hombre trató de correr hacia un lugar seguro luego de recibir los primeros impactos. No obstante, habría sido alcanzado por más disparos durante su huida.

Investigan ataque contra hombre de 61 años frente a su vivienda en Bosconia - crédito @ColombiaOscura/X
Investigan ataque contra hombre de 61 años frente a su vivienda en Bosconia - crédito @ColombiaOscura/X

Según los datos conocidos, Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno recibió más de ocho impactos de bala. La agresora, al parecer, utilizó todas las municiones que tenía disponibles en el proveedor del arma.

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Tras el hecho, la mujer no descendido de la motocicleta. El conductor emprendió la fuga junto a ella, por lo que los investigadores intentan identificar el vehículo y reconstruir la ruta que tomaron después del ataque.

Las autoridades buscan esclarecer el móvil del ataque

La hipótesis inicial apunta a que el supuesto arreglo de la cadena de oro habría sido utilizado para lograr que Muñoz Vizcaíno saliera de su residencia. Aún no se ha determinado si existía una relación previa entre la víctima y los dos ocupantes de la motocicleta.

Los investigadores deberán establecer quién disparó, quién condujo el vehículo, cuál fue el papel de cada persona y qué motivó la agresión. También buscan determinar si el ataque estaba planeado o si obedeció a un conflicto previo.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes en Bosconia. La recolección de testimonios, videos de cámaras cercanas y otros elementos de prueba será determinante para ubicar a los responsables y aclarar las circunstancias en las que ocurrió el atentado.

Los presuntos responsables del crimen de alias Mocho - crédito @ColombiaOscura/X
Los presuntos responsables del crimen de alias Mocho - crédito @ColombiaOscura/X

Ataque armado en Simaña dejó cuatro muertos y al menos tres heridos

Cuatro personas fueron asesinadas y al menos tres más resultaron heridas en un ataque armado contra un establecimiento público del corregimiento de Simaña, área rural de La Gloria, en el sur de Cesar.

El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre de 2026 y las autoridades analizan si obedeció a una disputa territorial entre estructuras ilegales.

Hombres armados llegaron al estadero Cabeza de Hacha, donde varias personas permanecían reunidas, y dispararon contra quienes estaban en el lugar. Tras la balacera, habitantes del sector auxiliaron a los lesionados y dieron aviso a las autoridades.

La Gobernación del Cesar confirmó que cuatro personas murieron, aunque no revelaron sus identidades. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de municipios cercanos, según el reporte preliminar.

La administración departamental reportó que el hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre en el corregimiento de Simaña y dijo que mantiene un Puesto de Mando Unificado permanente bajo liderazgo de Elvia Milena Sanjuán - crédito X

Unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron al corregimiento para asegurar el área y adelantar las diligencias judiciales.

La administración departamental informó que el caso permanece bajo revisión en un Puesto de Mando Unificado, encabezado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán. En ese espacio participan autoridades civiles, militares y de policía para definir las acciones de seguridad e identificar a los responsables.

La Gobernación rechazó el crimen mediante un mensaje divulgado en la red social X. “El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado”, indicó la entidad, que también señaló que el hecho volvió a alterar el orden público en esa zona del departamento.

La principal hipótesis de los investigadores se relaciona con una confrontación por el dominio de corredores y actividades ilegales en el sur de Cesar.

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