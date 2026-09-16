Fuerza Aérea llegó hasta el avión de la misión médica que se estrelló cerca de Chocó y confirmó que no encontraron a los tripulantes

El terreno y las condiciones meteorológicas dificultan la búsqueda de sus ocupantes - crédito Aerocivil

Guardar

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un equipo de rescate a 9.200 pies de altura en el cerro Tatamá para localizar a los cinco ocupantes de una avioneta Cessna T-206 accidentada entre Chocó y Risaralda, después de que las pendientes de la Cordillera Occidental impidieran el aterrizaje de los helicópteros.

El avión había partido de Condoto, Chocó, con destino al aeropuerto Guaymaral de Bogotá. Tras cerca de dos días de búsqueda, fue ubicado a unos 9.000 pies de altura cerca del Parque Nacional Natural Tatamá, una zona cuyo acceso resultó más próximo desde Risaralda que desde Chocó.

PUBLICIDAD

El general Luis Díaz, comandante de CACOM-5, explicó a Caracol Radio: “Logramos insertar un equipo de rescatistas de su Fuerza Aérea. Son personas entrenadas en búsqueda, rescate y combate”.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X

Sin embargo, confirmó que el grupo llegó a la zona donde cayó la avioneta, tras ello, dijo, los tripulantes de la avioneta no fueron encontrados.

“Ya tenemos, en este momento en el punto, un helicóptero que va a relocalizar a los rescatistas que ingresaron el día de ayer. El día de ayer ingresamos a un punto en donde hay unos restos de la aeronave y no encontramos a los ocupantes”, expuso.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, también mencionó que el acceso al sitio requiere maniobras con helicóptero por la inclinación de la cordillera Occidental, que llega a 60 grados, la vegetación boscosa y la irregularidad del terreno. La aeronave no pudo aterrizar y debió insertar a los rescatistas mediante el cable de la grúa de rescate.

El general Luis Díaz, comandante de CACOM-5, explicó que el equipo de rescate será reemplazado por otro que continuará las labores de búsqueda - crédito jetphotos.net

“La vegetación es virgen, los árboles son altos, ahí todavía hay presencia de árboles o bosque andino, entonces por eso se hace difícil el desplazamiento y cuando están en el terreno, pues es irregular. Es difícil, así como lo mencionan los pobladores, acceder por tierra, no es fácil de llegar a ese lugar. Por eso fue necesario que el helicóptero hiciera la maniobra de inserción con el cable de la grúa de rescate, no fue posible que el helicóptero aterrizara o tuviera ángulo para colocar una rueda se bajaran por una sola puerta”, explicó Díaz.

PUBLICIDAD

Según dijo, un helicóptero trasladará a otro punto al equipo que ingresó el 15 de septiembre de 2026, mientras un segundo grupo será enviado a una zona donde también fueron encontrados restos. Los rescatistas pasaron la noche en el lugar del accidente porque no pudieron desplazarse, y hasta la última actualización no habían encontrado a los ocupantes.

“Irá otro equipo en la aeronave que se va a ingresar a otro lugar en donde hay restos. Todos los que se ingresaron ayer no fue posible que se desplazaran por las condiciones del terreno, la pendiente está muy alta y el terreno está muy irregular y por eso no se pudieron mover, ellos pasaron la noche en el área del accidente, pero les tocó pernoctar en el mismo lugar donde los dejamos porque no fue posible el movimiento de ellos. Esa es la última actualización”, explicó a la cadena radial.

PUBLICIDAD

Habló la esposa del piloto de la avioneta

La familia de Mehmet Cankaya pidió que las labores de rescate de la avioneta en Risaralda no se interrumpieran por el clima y las dificultades del terreno - crédito Redes sociales

Adriana Revelo, esposa de Mehmet Cankaya, habló con el piloto antes de que se perdiera el contacto. La última llamada se produjo a las 9:23 a.m. “A las 9 y 23 de la mañana se produce la última comunicación por parte de él y después se activa la radio baliza que es como la alarma del avión donde el aerocivil se entera que algo pasó”, dijo a Caracol Radio.

Revelo pidió que la Fuerza Aérea utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles para acelerar la operación. “Ellos pueden estar heridos, están a la intemperie, sometidos a lluvia, frío y cambios térmicos. Cada hora, cada minuto cuenta”, expuso.

PUBLICIDAD

La búsqueda se había orientado inicialmente hacia las cercanías de Tadó, en Chocó, pero la localización en Pueblo Rico modificó el acceso de los rescatistas. “Es más fácil o bueno, más cercano el acceso a partir de esta zona, que ya es Risaralda, y no Chocó”, explicó.