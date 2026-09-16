Colombia

Fuerza Aérea llegó hasta el avión de la misión médica que se estrelló cerca de Chocó y confirmó que no encontraron a los tripulantes

El general Luis Díaz, comandante de CACOM-5, explicó que el equipo de rescate será reemplazado por otro que continuará las labores de búsqueda

El terreno y las condiciones meteorológicas dificultan la búsqueda de sus ocupantes - crédito Aerocivil
Guardar

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un equipo de rescate a 9.200 pies de altura en el cerro Tatamá para localizar a los cinco ocupantes de una avioneta Cessna T-206 accidentada entre Chocó y Risaralda, después de que las pendientes de la Cordillera Occidental impidieran el aterrizaje de los helicópteros.

El avión había partido de Condoto, Chocó, con destino al aeropuerto Guaymaral de Bogotá. Tras cerca de dos días de búsqueda, fue ubicado a unos 9.000 pies de altura cerca del Parque Nacional Natural Tatamá, una zona cuyo acceso resultó más próximo desde Risaralda que desde Chocó.

PUBLICIDAD

El general Luis Díaz, comandante de CACOM-5, explicó a Caracol Radio: “Logramos insertar un equipo de rescatistas de su Fuerza Aérea. Son personas entrenadas en búsqueda, rescate y combate”.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X
La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X

Sin embargo, confirmó que el grupo llegó a la zona donde cayó la avioneta, tras ello, dijo, los tripulantes de la avioneta no fueron encontrados.

“Ya tenemos, en este momento en el punto, un helicóptero que va a relocalizar a los rescatistas que ingresaron el día de ayer. El día de ayer ingresamos a un punto en donde hay unos restos de la aeronave y no encontramos a los ocupantes”, expuso.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, también mencionó que el acceso al sitio requiere maniobras con helicóptero por la inclinación de la cordillera Occidental, que llega a 60 grados, la vegetación boscosa y la irregularidad del terreno. La aeronave no pudo aterrizar y debió insertar a los rescatistas mediante el cable de la grúa de rescate.

El alcalde de Tadó confirmó que la búsqueda de la avioneta Cessna T206 HK4985 fue suspendida de forma temporal por las fuertes lluvias - crédito jetphotos.net
El general Luis Díaz, comandante de CACOM-5, explicó que el equipo de rescate será reemplazado por otro que continuará las labores de búsqueda - crédito jetphotos.net

“La vegetación es virgen, los árboles son altos, ahí todavía hay presencia de árboles o bosque andino, entonces por eso se hace difícil el desplazamiento y cuando están en el terreno, pues es irregular. Es difícil, así como lo mencionan los pobladores, acceder por tierra, no es fácil de llegar a ese lugar. Por eso fue necesario que el helicóptero hiciera la maniobra de inserción con el cable de la grúa de rescate, no fue posible que el helicóptero aterrizara o tuviera ángulo para colocar una rueda se bajaran por una sola puerta”, explicó Díaz.

Según dijo, un helicóptero trasladará a otro punto al equipo que ingresó el 15 de septiembre de 2026, mientras un segundo grupo será enviado a una zona donde también fueron encontrados restos. Los rescatistas pasaron la noche en el lugar del accidente porque no pudieron desplazarse, y hasta la última actualización no habían encontrado a los ocupantes.

“Irá otro equipo en la aeronave que se va a ingresar a otro lugar en donde hay restos. Todos los que se ingresaron ayer no fue posible que se desplazaran por las condiciones del terreno, la pendiente está muy alta y el terreno está muy irregular y por eso no se pudieron mover, ellos pasaron la noche en el área del accidente, pero les tocó pernoctar en el mismo lugar donde los dejamos porque no fue posible el movimiento de ellos. Esa es la última actualización”, explicó a la cadena radial.

Habló la esposa del piloto de la avioneta

La familia de Mehmet Cankaya pidió que las labores de rescate de la avioneta en Risaralda no se interrumpieran por el clima y las dificultades del terreno - crédito Redes sociales
La familia de Mehmet Cankaya pidió que las labores de rescate de la avioneta en Risaralda no se interrumpieran por el clima y las dificultades del terreno - crédito Redes sociales

Adriana Revelo, esposa de Mehmet Cankaya, habló con el piloto antes de que se perdiera el contacto. La última llamada se produjo a las 9:23 a.m. “A las 9 y 23 de la mañana se produce la última comunicación por parte de él y después se activa la radio baliza que es como la alarma del avión donde el aerocivil se entera que algo pasó”, dijo a Caracol Radio.

Revelo pidió que la Fuerza Aérea utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles para acelerar la operación. “Ellos pueden estar heridos, están a la intemperie, sometidos a lluvia, frío y cambios térmicos. Cada hora, cada minuto cuenta”, expuso.

La búsqueda se había orientado inicialmente hacia las cercanías de Tadó, en Chocó, pero la localización en Pueblo Rico modificó el acceso de los rescatistas. “Es más fácil o bueno, más cercano el acceso a partir de esta zona, que ya es Risaralda, y no Chocó”, explicó.

Temas Relacionados

AvionetaChocóFACTripulantesEquipo de rescateColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia por su lucha contra las drogas: estos son los motivos de la decisión

Pese a la determinación, dejó abierta la posibilidad de revisar esa condición si el gobierno de Abelardo de la Espriella acelera la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de redes dedicadas a la producción y exportación de cocaína

Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia por su lucha contra las drogas: estos son los motivos de la decisión

Elecciones de 2027 en Colombia estarían en riesgo por recorte presupuestal del Gobierno al CNE: la oposición sería la más afectada

El organismo electoral advirtió que, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación, la falta de recursos podría obligar a recortar programas para los partidos y la implementación del derecho a la oposición

Elecciones de 2027 en Colombia estarían en riesgo por recorte presupuestal del Gobierno al CNE: la oposición sería la más afectada

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Hombre golpeó a tres agentes de tránsito durante un operativo en Sabaneta, Antioquia: en video quedó la agresión y la captura

La detención se produjo en el sector de Calle Larga luego de un forcejeo durante una inmovilización por una infracción vial, en un hecho que también causó daños materiales, según la Policía

Hombre golpeó a tres agentes de tránsito durante un operativo en Sabaneta, Antioquia: en video quedó la agresión y la captura

James Rodríguez se retiró de la selección Colombia: estos serían los jugadores que heredarían la cinta de capitán en la selección Colombia

El volante se retiró siendo el futbolista con más partidos jugados en la selección Colombia (131), el segundo máximo goleador de la Amarilla (31) y goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014

James Rodríguez se retiró de la selección Colombia: estos serían los jugadores que heredarían la cinta de capitán en la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

Apareció el cantante Chakal del Sur, tras ser reportado como desaparecido en Jamundí, Valle del Cauca: se escucharon disparos durante la última llamada que atendió

Emiro Navarro sufrió grave quemadura en la cara con aceite en reto de ‘MasterChef Celebrity’

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

Mariana Zapata recibió una propuesta para enfrentarse a una reconocida figura en ‘Stream Fighters 5′, pero la rechazó

Deportes

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

James Rodríguez se retiró de la selección Colombia: estos serían los jugadores que heredarían la cinta de capitán en la selección Colombia

Álvaro Montero volvió a ser figura con Boca, y así lo calificó la prensa de Argentina: “Manejó los tiempos”

Santa Fe fue eliminado por el Vasco da Gama de la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Confiado”

Así vivió James Rodríguez el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en Bogotá, previo a su primer partido en la Liga BetPlay