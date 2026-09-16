James Rodríguez se retiró de la selección Colombia: estos serían los jugadores que heredarían la cinta de capitán en la Tricolor

La salida de James Rodríguez abrió en la Selección Colombia la disputa por la capitanía y por la camiseta número 10 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

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James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia el martes 15 de septiembre, después de las críticas que recibió tras la eliminación de la selección Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión deja abierta la designación por parte de Néstor Lorenzo del nuevo capitán y del jugador que usará la camiseta número 10, que ha sido portada por los mejores jugadores colombianos en la historia.

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El técnico Néstor Lorenzo presentará el jueves 17 de septiembre la lista de convocados para los amistosos contra México, Perú y Paraguay, que se disputarán en Estados Unidos entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. Se prevé que el entrenador reserve algunos nombres conocidos para dar espacio a nuevos futbolistas antes del posible inicio de las Eliminatorias en marzo de 2027.

Rodríguez, de 35 años, llevaba la cinta desde noviembre de 2014, primero en alternancia con Falcao y después como único líder del equipo. Su salida obliga a definir una nueva referencia para el ciclo que apunta a la Copa América 2028 y al Mundial 2030.

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Luis Díaz aparece como el principal candidato a ser capitán de la Selección Colombia por su presente internacional y su recorrido con la Tricolor - crédito Lina Gasca/Colprensa

La principal opción para asumir la capitanía es Luis Díaz, considerado el futbolista colombiano más relevante en el exterior por su rendimiento en la pasada temporada con el Bayern Múnich y ser el goleador colombiano de la pasada Eliminatoria Sudamericana. El guajiro utilizó la cintilla de capitán durante el partido contra Costa Rica en Bogotá, en el último amistoso antes de la pasada Copa del Mundo.

Luis Díaz con la Tricolor ha disputado 79 partidos, ha marcado 23 goles y ha dado ocho asistencias. Su primera convocatoria fue en 2018 cuando lo llamaron para los partidos amistosos contra Venezuela y Argentina de la fecha FIFA de septiembre.

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Dávinson Sánchez surge como alternativa para la capitanía de la Selección Colombia por su experiencia, sus 101 partidos y su paso por todas las selecciones juveniles - crédito Albert Gea/REUTERS

El defensor Dávinson Sánchez, de 30 años, aparece como alternativa para ejercer el liderazgo cuando Díaz no esté disponible por lesión o decisión técnica. El defensor central, de destacado rendimiento en la pasada Copa Mundial de la FIFA, en donde fue capitán tras la salida de James Rodríguez ante Suiza.

El defensor central hizo todo el proceso de selecciones juveniles y en 2016 recibió el primer llamado a la absoluta. El formado por Atlético Nacional acumula 101 partidos y ha marcado cuatro goles.

Camilo Vargas integra la lista de candidatos a capitán de la Selección Colombia después de ser titular en la Eliminatoria Sudamericana, la Copa América y el Mundial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

El tercer candidato ante el fin del ciclo internacional de James, Juan Fernando Quintero y David Ospina es Camilo Vargas. El guardameta fue el portero titular en la Eliminatoria Sudamericana, Copa América y Copa Mundial de la FIFA 2026 y ocupa un puesto que habitualmente es elegido por los entrenadores para portar la cintilla. El bogotano también es capitán en su club, Atlas de México.

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Otros candidatos a portar el distintivo son Daniel Muñoz, que en la Copa del Mundo se mostró como uno de los jugadores que le habla al plantel o Jefferson Lerma con amplia trayectoria en el fútbol de Inglaterra.

La camiseta número 10 también quedó sin dueño después de que Juan Fernando Quintero anunciara su retiro de la selección. El candidato señalado para ocuparla es Jhon Arias, por su posición, su actuación en el Mundial y su presente en el Palmeiras de Brasil. César Augusto Londoño en Caracol Radio postuló a Jorge Carrascal como el heredero del mítico número